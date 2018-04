Procházka po bytě s Walk SMS

Jak daleko?

Bezdrátový telefon phoneBuddy Walk SMS pracuje ve standardu DECT. Na bezdrátovém telefonu nás nejvíce zajímá jeho dosah, tedy sem s ním: telefon by měl v budově pracovat do 50 metrů, ve volném prostranství do 300 metrů. Sluchátko – staromódně „ručka“ - mělo dobrý zvuk, pokud jsem v naší železobetonové budově byl jedno patro pod základnovou stanicí. Dvě patra pod stanicí byl telefonní hovor stále srozumitelný, níže již zvuk vypadával.

Zajímavý vzhled i displej

Sluchátko (15,5x5,5x2,4 cm, 116 g) ani základna telefonu (13,5x10,5x4 cm, 138 g) se svými rozměry ze skupiny „dectů“ nevymykají. Sluchátko se při prvním hovoru zdá být příliš velké (mobily nás v tomto ohledu dost rozmazlily), ale pro telefonování je větší velikost docela příjemná, tvar sluchátka je ergonomický. Na jeho zadní straně najdete klips, není moc bytelný, telefon přidrží spíš v kapsičce košile než u opasku. Při vložení do základny se ozve decentní potvrzovací tón nabíjení. Některé levné modely bezdrátových telefonů vyluzují docela nepříjemný zvuk. Na základně najdete kromě dvou kontrolek (signalizace nabíjení a přítomnosti signálu) také tlačítko pro vyhledávání ručky. Často jej zmáčknete omylem – zvuk hlásícího se sluchátka je velmi nepříjemný.

Walk SMS má v porovnání s ostatními decty rozměrný monochromatický displej (asi 3,7x3 cm), vejde se na něj 7 řádků uživatelského textu. Displej je dobře podsvícený, i když čtyři svítící diody jsou až dost vidět. Je vám z názvu modelu asi jasné, že telefon umí odesílat textové zprávy a umí je z pevné linky i přijímat (funkce je podmíněna aktivovanou službou CLIP – identifikace volajícího, stojí 13,40 Kč měsíčně). Jak se s textovkami pracuje? Práci velmi usnadňuje samostatné tlačítko pro vstup do SMS menu. Na sluchátku zbylo hodně místa pro klávesnici. Alfanumerické klávesy jsou proto velké, velká jsou funkční tlačítka pod displejem. Díky tomu se v menu pohybujete velmi plynule, navíc vždy vidíte několik řádek najednou.

Psaní, to je oč tu běží

Pět funkčních kláves je vyrobeno z umělé hmoty, alfanumerické klávesy jsou gumové. Při psaní první textovky pocítíte, že klávesy mají nezvykle vysoký zdvih. Ale je kolem nich dost místa, do vyťukávání se můžete „opřít“. Textovky se píší stejně rychle jako na mobilu, musíme ovšem započítat „větší rozmach palce“.

Editor zpráv zvládá velká i malá písmena, dále všechny standardní znaky. Zajímavou funkcí je prediktivní psaní Fast Text „Eatoni“. Nepracuje zde se slovy jako u T9, ale telefon pouze odhaduje, jaké písmeno chcete napsat. Při stisku klávesy začne odhadovaným písmenem (například písmenem „o“ v případě klávesy 6). Pokud je odhad špatný, přesouváte se na další pozice pomocí #. Tato metoda psaní urychluje, ale nikoliv významně: zkušení datlové ji nevyužijí.

K dalším rysům editoru: přijaté ani odeslané zprávy se při vyjmutí baterie neztrácí. Je nepříjemné, že otevření jedné zprávy trvá asi 4 vteřiny. Počítadlo znaků vás za číslo 160 nepustí (pevná linka zatím neumí dlouhé zprávy, závisí na nastavení SMS centra). Odeslané zprávy můžete editovat. Nemůžete přidat více příjemců. Důležité na závěr: odeslání jedné zprávy stojí 2 Kč. Na pevnou linku pošlete textovku ve formátu “číslo text“ a zprávu odešlete na 9003004, stojí to 4 Kč.

Příjemné maličkosti



Součástí standardu DECT je definice GAP (Generic Access Profile), lidsky řečeno: sluchátko Walk SMS se bez problému připojilo na základnovou stanici Alcatel One Touch First 20, bez problému proběhlo i interní volání mezi sluchátky různých značek. Telefon však s cizím sluchátkem nesestavil konferenci (vnější a interní linka zároveň) ani monitoring (jednoduchá verze tzv. „dětské chůvičky“, funkce se aktivuje i ukončuje z jednoho sluchátka, i v tomto módu telefon přijímá hovory). Levný Alcatel tyto funkce totiž nemá. K základnové stanici můžete připojit až čtyři sluchátka. Naopak sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám (jejich vyhledávání může probíhat také automaticky).

Walk SMS umí hlasité handsfree, pokud máte „ručku“ položenu vedle klávesnice, nemá druhá strana se srozumitelností problémy. Reproduktor je dostatečně hlasitý, je lepší zvolit spíš nižší hlasitost (při maximu je zvuk přebuzený).

Základ

Kontakty v telefonním seznamu nemohou mít více položek a vejde se jich tam pouze 40.Ve zmeškaných hovorech (max. 10) se vícenásobné volání z jednoho čísla objevuje jen jednou, údaj je doprovázen počtem pokusů. Uživatel může nastavovat zvláštní melodii i její hlasitost pro sluchátko i základnu, odlišné melodie pak pro vnější a vnitřní linky. Nelze nastavit vzrůstající hlasitost melodie. Můžete zvolit, které z připojených sluchátek má hovor přijímat.

Hodnocení



Na telefonu by se dalo pár věcí vylepšit. Telefonní seznam by mohl být větší, vstup do něj je zdlouhavý; nelze nastavit klávesové zkratky pro jednotlivá telefonní čísla (telefon zato umí tzv. dětské volání – po stisku kterékoliv klávesy vytočí zadané číslo). Zamykání kláves je zdlouhavé. Přístroj má hodiny, ale neprobudí vás.

Walk SMS se vyplatí větším domácnostem – větším počtem členů i prostorovými dispozicemi. K největším kladům přístroje patří dobrý design a docela pohodlná klávesnice. Písmo na displeji je dobře čitelné. Walk SMS umí GAP – spřátelí se s vaším stávajícím bezdrátovým telefonem. A dvě koruny za textovky je akceptovatelná cena.

Přístroj prodává společnost Fincom a pořídíte jej za 3499 Kč vč. DPH. Srovnatelný Sagem WP 12 33 SMS stojí zhruba 3 000 Kč, o něco vybavenější Siemens Gigaset C100 3 500 Kč.