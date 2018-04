Procházka ComNetem 98

Letošní ComNet je již od začátku něčím jiným, než tím, co býval - přesun z původního termínu na červen a z Paláce Kultury do JFK centra (Julia Fučíka Kulturní centrum - ale Američanům se to ve zkratce líbí víc...) znamená náročnou prověrku pořadatele. Mění se doba i místo - jak tedy vypadá letošní ComNet?

Hned u brány počítejte s tím, že pro vstupné musíte sáhnout hodně hluboko do kapsy a pokud jste prskali u Prague Internet Worldu, pak zde budete také - slevněné (ne zlevněné!) vstupné činí pro studenty 100 Kč, jinak tuším 250 Kč. Samozřejmě jsem si koupil studentské... Na druhou stranu, pokud jste tomu věnovali pozornost, byla poměrně častá šance dostat se ke vstupence zadarmo vyplněním všelijakých lístků.

První dojem: výstava se oproti loňskému roku zmenšila - zatímco ve Veletržním paláci obstojně zaplnila čtyři patra, ve fučíkárně měla problémy vyplnit jediné patro jednoho pavilonu - byť ve třech křídlech. Také některé firmy jsem tu oproti loňsku hledal marně: nevšiml jsem si třeba Sony, ale i Ericsson vystavoval jen přes partnery. A to mluvím o těch větších, těch menších absentérů bylo ještě více. Na druhou stranu, jde pouze o optický vjem, čísla jsem neporovnával.

U vchodu jsem dostal Veletržní noviny - ještě, že jsem je četl až v tramvaji. Veletržní noviny z ComNetu totiž začínají triptychem veletrhů FOR na Strahově a podrobnou analýzou pokroku v úpravách materiálových povrchů. Až při podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že to asi nejsou oficiální noviny ComNetu, ale cituji "pražský veletržní a kulturní servis" á 5 Kč.

Co na ComNetu uvidíte? Kromě horka toho zase přehnaně mnoho není. U obou našich operátorů si můžete vyzkoušet síť DCS-1800, u EuroTelu si můžete vzít do rukou a zavolat si z hromady mobilních telefonů, u Paegasu mají zase větší výběr propagačních materiálů a letáčků. Stánky oba giganti ladili obdobně, jako na Invexu - a na jejich rozloze bylo vidět, že se nešetřilo. Řekl bych, že kromě SPT Telecom patřily rozlohou k největším. Osobně se mi více líbil stánek Paegasu, protože byl takový více prolézací a s mnoha pultíky, kde se člověk mohl podívat na různé vymoženosti sítě Paegas. U EuroTelího jste zase mohli vyzkoušet štěstěnu při losingu dvou Nokia 9000i Communicator, což také stálo za to - a konec konců v tom horku bylo lepší postávat u losovacího bubnu, než se potit u pultíků a tahat rozumy...

SPT Telecom měl stánek jak se patří rozsáhlý a příjemně modrožlutý - povedený. Zajímal jsem se samozřejmě o debakl zvaný ISDN - tedy o tu věc, kterou v zahraničí běžně používají lidé na připojení k internetu a která je u nás beznadějně dražší, než pevná linka. Šel jsem nafasovat prospekty v naději, že se konečně někdo vzpamatoval a vydělil požadovanou sumu za provoz a instalaci minimálně dvěma. Houbičky. Stejné prospekty mi přišly před měsícem domů s tím, že jsem na veletrhu ComNet (joj, tom loňském ale), chtěl informace o ISDN - tak mi je zasílají. Pravím vám, na marketingu SPT Telecom asi není vše v pořádku - někomu nedošlo, že já jsem ty prospekty a informace chtěl v červnu 97 a ne v květnu 98. Nu, mít takovou péči u operátora GSM sítě, asi bych byl jedovatý - takhle jen proklínám soudruha, který stanovil monopol SPT Telecom. Howgh už o tom!

Co výrobci telefonů? Ericsson, jak již bylo řečeno, tu není - jen několik firem presentuje jeho výrobky v oblasti ISDN a kabelážních technologií.

Nokia - na letácích se chlubila, že se můžeme přijít podívat na Nokia Artus, tedy rozhraní pro smart messaging - to měla pravdu, přijít jsem mohl, ale nic jsem neviděl - jen notebook, od kterého vedl kabel do ztracena. Artus se nekonal a nevím proč. Jinak Nokia vystavovala jen 5110 a 6110 a příslušenství, případně za sklíčkem vitríny něco, co byl spíš papundeklový model Nokia 9110. Po pravdě - v lépe vybaveném obchodě uvidíte totéž. Abych nezapomněl - měli tu BTSku, moc pěknou.

Siemens - ten představoval hodně kabelážových řešení, před pavilonem měl dokonce svůj kamionek, ve kterém presentoval univerzální PC server pro správu systému Hicom 300E, dále pak svoje ústředny EWSD, samozřejmě moře GSM telefonů včetně Siemensu S10 Active, SL 10 (bude u nás na trhu před Invexem) či S15 a S16 coby dualbandy. Také prakticky předváděl údajně nejmenší BTSku na světě, která je i ve Strahovském tunelu. U Siemensu bylo na co koukat, pokud jste nebyli na CeBITu a jeho stánek považuji za dost zdařilý.

Motorola byla dalším světlým bodem ComNetu - na stánku bylo k vidění Iridium a byl tu i člověk, který věděl, o čem to všechno je. Pokud vás nezajímalo Iridium, pak už jste si mohli do ruky vzít plejádu modelů Motoroly, které jsme představili z CeBITu - tedy cd520, cd920 a 930 nebo StarTAC130 a Motorola 8900. Také tu byl dostatek českých letáků a pokud jste mermomocí chtěli vidět BTSky, stačil taktický obchvat stánku a na druhé straně se nabízely BTSky pro lokální bezdrátové smyčky GSM i CDMA a také normální BTSky sítě GSM. Opět fajnové provedení včetně metalízy a klimatizace (to si nedělám moc legraci).

Alcatel se evidentně GSMkem na českém trhu neživí, ale jeho ústředny jsou zajímavé - líbilo se mi, jak se dají pěkně konfigurovat, že novou kartu můžete strčit kam chcete a ona si ji ta bedýnka najde sama. Také se mi líbila klasická klávesnice pod každým telefonem, abyste čísla lidí hledali podle jejich jmen a výborná provázanost pohyblivých DECT telefonů. Rozhodně se necítím na to srovnávat tu parametry jednotlivých ústředen v tomto krátkém výčtu vystavovatelů, takže se běžte sami podívat, případně jest to námět na další článek.

To je z GSM telefonů všechno. Obejít tu můžete providery - většina z nich se kasá připraveností na ISDN a hlavně ADSL, kteréžto svojí rychlostí je krajně zajímavé. Já se přiznám, že jsem - vzhledem k beznaději momentálního monopolu v oboru - obcházel především mikrovlny a bezdrátová pojítka pracující na nelicencované frekvenci 2,5GHz. Stavil jsem se u stánku Inteleku (hned naproti stánku NetForce) a díval jsem se na sympatickou maličkou krabičku BreezeNET, kterou si ve firmě vybudujete bezdrátovou síť namísto klasické kabeláže. Troška citace firemních materiálů:

Systém BreezeNET PRO je sadou plug-and-play produktů pro bezdrátovou LAN, které poskytují výkonné, cenově výhodné řešení pro mobilní počítače a dočasně instalované sítě. Umožňuje virtuálně kterémukoli počítači či jinému zařízení se síťovou kartou se připojit do lokální sítě během velmi krátké doby. Stačí se jen připojit a spojení funguje. Není třeba žádných hardwarových změn, programových nastavení ani ovladačů. Data jsou spolehlivě přenášena na vzdálenost přes 1 km v otevřeném prostoru, 70-200m v kancelářích a ve vozidlech pohybujících se rychlostí do 90 km/h. BreezeNET PRO je tedy vhodný i pro rychle pohybující se vozidlo. S vylepšenou anténou a pohyblivým zesílením lze zvětšit rozsah a více než 8 km. BreezeNET PRO je jediným bezdrátovým LAN produktem, který spojuje X-Terminály, UNIXové klienty, pracovní stanice od SUN, HP,DEC, IBM a další.

Pak jsem se ještě stavil ve WebFACTORY, kde presentovaly internetové servery povětšinou neznámé - a taktéž tu nebyla žádná mi povědomá tvář. Jediné známější je Český Amazon, u něhož stále kroutím hlavou nad drzostí, s jakou si přivlastnil cizí jméno jako vstupenku k úspěchu. No - to už konec konců není můj problém.

Tak mne napadá, že jsem zhruba vyčerpal přehled věcí, které mne na ComNetu hlouběji zaujaly. Kromě toho všeho jsem si vzal materiály o Inmarsat telefonech u Telenoru a o mobilní kanceláři pro Škodu Oktavia - obojím se budeme zaobírat jindy podrobněji.

Co tedy ComNet? Osobně jsem byl výstavou jako takovou zklamán - vystavovatelů mi přišlo pomálu a také zajímavé věci v našem oboru byly k nedohledání. Řekl bych to tak: pokud jste nebyli na CeBITu a mermomocí potřebujete vidět několik CeBITových novinek, hajdy na ComNet. Pokud vydržíte do Invexu, o nic zásadního nepřijdete - snad jen o příjemnou možnost obejít všechny známé a obchodní partnery.

To horko je vážně děsné...

PS: ČTÚ a D. Stádník potvrdil, že koncem roku vydá dvě licence na DCS-1800 pro EuroTel a RadioMobil a na třetí vyhlásí výběrovou licenci. Ale to už jsme tu avizovali několikrát.