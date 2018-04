Xiaomi nevoní závislost na Qualcommu. Chystá proto vlastní procesory

I v segmentu chytrých telefonů stejně jako v jiných průmyslových odvětvích platí, že výrobci odebírají mnohé klíčové komponenty od jiných společností. Jsou závislí na schopnosti dodavatelů plnit dohodnuté dodávky dílů.

Nejinak tomu je v případě Xiaomi, jejichž telefony či phablety nejčastěji pohání některá čipová sada od Qualcommu. Čínskému výrobci se však zamlouvá obchodní model, kdy si je firma schopna dodávat srdce chytrých telefonů z větší části vlastními silami.

Na čínském trhu takto fungují i tři z pěti největších prodejců smartphonů, tedy společnosti Apple, Huawei a Samsung. Přičemž platí, že Applu čipové sady vyrábí podle návrhu jeho inženýrů právě Samsung a z menší části také tchajwanská společnost TSMC.

Xiaomi se chce vydat podobnou cestou, ovšem design nového SoC (System-On-Chip) vytvoří tým inženýrů společnosti Leadcore. V nedávném rozhovoru pro server EETimes tento záměr potvrdil její viceprezident Marshal Cheng.

Zároveň tento krok vnímá jako logický a do jisté míry nevyhnutelný. Xiaomi v loňském roce prodalo 61,1 milionu chytrých telefonů a při takovém objemu už mohou nastat problémy s dodávkou SoC ze strany společnosti Qualcomm. Právě ta je v daném segmentu vedoucím hráčem. S více než polovičním tržním podílem, nabízí procesory všech výkonnostních, a tedy i cenových kategorií.

Objem výroby tak ne vždy musí stačit k uspokojení poptávky. Snadno tak může nastat situace, že odběratel bude muset na čipy čekat, čímž se samozřejmě zpomalí nejen kompletace smartphonů, ale i jejich distribuce.

Spekulovaná investice neproběhla

Koncem loňského roku se objevily zvěsti, že Xiaomi koupilo 51% podíl ve společnosti Leadcore. To však Cheng kategoricky odmítl. Nebylo by to prý ani reálně proveditelné, jelikož třetinu skupiny Datang Telecom Technology and Industry, pod jejíž křídla Leadcore spadá, stále vlastní stát.

Leadcore disponuje poměrně silným patentovým portfoliem v oblasti telekomunikačních standardů včetně LTE a LTE Advanced. Právě kvůli bohatému duševnímu vlastnictví je v očích vedení Xiaomi tato společnost velmi atraktivní.

Není to totiž tak dávno, kdy Xiaomi čelila ze strany společnosti Ericsson žalobě kvůli užívání patentovaných technologií v držení Ericssonu bez dohodnutých plateb licenčních poplatků.

Patentové portfolio koncernu Datang Telecom sice nedosahuje objemu, které ovládá Qualcomm, nicméně i tak by partnerství Xiaomi zaručovalo jistou ochranu.

První vlaštovka s čipsetem Leadcore

Ačkoli se pod kapotou zařízení Xiaomi ukrývá většinou hardware z dílen Qualcommu, tak poslední uvedený přístroj, kterým je phablet Redmi 2A, spoléhá na schopnosti čipsetu Leadcore.

Xiaomi připravilo Redmi 2A k oslavě pětiletého výročí své existence. Původní model Redmi 2 využívá 64bitový čtyřjádrový čip Qualcomm Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz a architekturou ARM-Cortex A53. Vykreslování grafiky pak má na starost Adreno 306.

Naproti tomu u Redmi 2A použitý Leadcore LC1860 disponuje čtyřjádrovým CPU Cortex-A7 taktu maximálně 2 GHz, 1 GB operační paměti a úlohu grafické jednotky plní Mali T628. Hardware podporuje displeje s rozlišením maximálně 2K, zvládá pořizování Full HD videí při 60 snímcích za sekundu a podporuje GSM/3G i LTE standardy. Čip LC1860 vzniká pod záštitou tchajwanské společnosti TSMC s využitím 28nm procesu.

Marshal Cheng připomíná, že Leadcore LC1860 není určen pro telefony vyšší třídy, míří naopak do kategorie cenově nejdostupnějších smartphonů. Není proto překvapením, že Redmi 2A je dosud nejlevnějším smartphonem v historii Xiaomi. Telefon s 16 GB vnitřní paměti stojí na čínském trhu v přepočtu 2 400 korun.

Lze očekávat, že se Xiaomi ve spolupráci se společností Leadcore zaměří spíše na čipsety určené do střední a vyšší výbavové kategorie smartphonů.