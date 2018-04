Procesory: Palm zvolil Texas Instruments

Nové bezdrátové modely budou zvládat GSM a GPRS technologii. Handheldy s integrovanými OMAP procesory se na trhu očekávají asi za rok. Kontrakt ovšem nezaručuje firmě Texas Instruments exkluzivitu na dodávky procesorů pro všechny budoucí handheldy, včetně klasických PDA bez bezdrátových schopností.

Palm totiž vede souběžně jednání s firmou Intel o užití jejich procesorů řady XScale, včetně ARM. Všechna jednání jsou součástí strategie odklonu od tradičních procesorů Motorola Dragonball k ARM procesorům, které by měly být využity v nové generaci handheldů s PalmOS 5.0. Palm, Inc. potřebují novou sílu a schopnosti procesorů kvůli chystaným vylepšením v PalmOS 5.0, které by mělo pomoci Palmům v konkurenčním boji s WinCE a SymbianOS - zejména v oblasti multimédií a komunikačních schopností Palmů.

Rozhodnutí Palmu ale automaticky neznamená, že všechny PalmOS handheldy budou potřebovat chipy od Texas Instruments, aby mohly běžet s PalmOS 5. Palm v létě vyhlásil tzv. PalmOS Ready Program, který umožňuje vyrábět PalmOS chipy více firmám - třeba Motorola, TI či Intel.

Procesory Texas Instruments mají vlastnosti, které je předurčují do mobilních zařízení - mají velký výkon a přitom nízkou spotřebu energie. Podle vyhlášení firmy Palm přispěje spolupráce Palmu s TI k urychlení sbližování bezdrátového přenosu dat, hlasu a multimédií. To by mělo zase urychlit rozmach využívání handheldů v průmyslové sféře. Spolupráce velkých firem se proto zaměřuje i do této oblasti

Firma Texas Instruments se v našich končinách proslavila na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let svými programovatelnými kalkulátory řady SR-52 a SR-56, později TI-57, TI-58 a TI-59.