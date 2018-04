Proč z nás výrobci mobilů dělají pokusné králíky

Představte si, že si koupíte třeba automobil, bude sice jezdit, ale světla budou svítit jen na polovinu svého výkonu. Nakonec vám nezbude, než se pravidelně vracet na stránky automobilky a hledat, jestli náhodou výrobce neuvolnil nějaké vylepšení pro palubní počítač, které umožní rozsvítit světla na plný výkon. Absurdní? U aut (zatím) ještě ano, ale u mobilních telefonů se s něčím podobným setkáváme už naprosto běžně.

To, co bylo ještě před pár lety výjimkou, se už pomalu stalo denním chlebem každého uživatele mobilních telefonů – bez update firmware v přístroji se už dnes neobejdou ani ty úplně nejlevnější telefony. Samozřejmě nejvýraznější je to u telefonů vyšší třídy, u nichž poměrně velká paleta funkcí statisticky zvyšuje pravděpodobnost, že se ve firmware objeví nějaká ta drobná či větší chybka.

Je samozřejmě logické, že u komplikovanějších programů se chyby objevují. Vývojáři softwaru to znají dobře. Obvykle to ale řeší tak, že vyberou omezenou skupinu uživatelů, tzv. betatesterů, kteří mají za úkol právě chyby a nedodělky odhalovat. Objevené chyby pak následně firma odstraní a na trh uvede už hotový produkt. I když i v něm mohou být neodhalené chyby, je jich přece jen méně a obvykle nejde o zásadní věci z hlediska funkčnosti. Co je ale zásadní, předprodukční verze jsou obvykle k dispozici zdarma (i když ne vždy úplně každému). Teprve za finální výrobek si nechá firma zaplatit.

Výrobci mobilů přišli na mnohem efektivnější postup, nechají si zaplatit za nehotový výrobek a teprve postupně opravují chyby. Zejména pro fanoušky novinek tak nastává trochu frustrující situace, kdy teprve ke konci morální životnosti telefonu se propracuje přes několik výměn firmware v přístroji k plně funkčnímu produktu. A už aby koukal po nějakém dalším nedodělku.

V minulosti tím byla proslulá zejména Nokia, v poslední době se k ní ale stále častěji přidávají i další výrobci. Přitom nejde o nijak marginální chyby, které se prostřednictvím upgrade firmware řeší. Například u Nokií s operačním systémem Symbian je pokrok nejčastěji vidět na integrovaném fotoaparátu. A tak zatímco první fotky z modelů N95 nebo N95 8 GB budily spíše rozpaky, po několika nových verzích firmware fotí tyto přístroje opravdu velmi dobře.

Odstrašujícím příkladem budiž přitom N96, u níž s první "finální" verzí firmware šlo mluvit o funkčnosti skutečně jen se značným sebezapřením a teprve verze uvolněná v průběhu prosince přinesla určitý pokrok. Ale abychom Nokii nekřivdili, rozhodně v tom není sama. Nástroj na update firmware najdeme například ve většině Sony Ericssonů a majitelé Xperie si možná rádi přisadí. Situaci rychle pochopil i nový hráč Apple, který si rychlostí nových firmwarů s Nokií rozhodně nezadá. Mimo jiné právě s novým firmware by měla přibýt do tohoto přístroje i čeština.

Proč situace vzniká, je nasnadě. Vývoj je čím dál rychlejší, a zatímco dříve mohl výrobce za rok uvést na trh řekněme pět či šest modelů, dnes jich výrobci z velké pětky chrlí několik desítek. Času na vývoj, a především doladění, se pak logicky nedostává. Snahou výrobců je být první, protože o tom prvním se mluví.

A tak ve snaze předběhnout konkurenci uvedou na trh produkt, který by si zasloužil ještě pár týdnů ve vývoji zůstat. Vzpomeňme si, jak to vypadalo, když byl oznámen termín definitivního uvedení iPhone. Kolik se těsně předtím vyrojilo přístrojů různých značek s dotykovým ovládáním? A jak to ovládání vypadalo? LG muselo uvést na trh asi tři nebo čtyři přístroje, než bylo dotykové rozhraní opravdu použitelné. Jak dokazuje Tube od Nokie, někdy je možná lepší počkat.

Smutné je, že my jako uživatelé jsme na to v tichosti přistoupili. Máme to ale zapotřebí? Opravdu musí být vývoj tak zběsilý, anebo nás o tom jen snaží přesvědčit výrobci? Průměrná životnost mobilního telefonu v Evropě je kolem 18 měsíců, přitom ale existují tisíce uživatelů, kteří stále používají přístroje pět i více let starých. Možná by tedy bylo rozumnější trvat na tom, aby nám výrobci předkládali skutečně hotové přístroje, u nichž se o update firmware nebudeme muset starat. Jenže, vydržte to nekoupit novinku, když má tolik úžasných, byť nevyužitelných, vylepšení.