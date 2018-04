Proč to WAP vyhraje?

Od té doby co se i Microsoft zapojil, každý kdo něco v oboru znamená plně podporuje WAP Forum. Bob Emmerson tvrdí., že inflitrační strategie Microsoftu nepoškodí úspěch WAPfora.

Unwired Planet jako první vyzkoušela nápad miniaturních prohlížečů pro mobilní telefony, zatímco Nokia přišla se smart messaging. Obojí jsou skvělé nápady, co je ale brzdí, je nedostatek standardů.

Pro odstranění tohoto problému se spojili Ericsson, Motorola, Nokia a UP a zplodili specifikaci Wireless Access Protocol (WAP) a WAP Forum, které má nyní přes sto členů a zahrnuje skoro všechny v oboru. Cílem WAP jsou spíše malé komunikační nástroje jako jsou mobilní telefony, než PDA a to je jeden z důvodů, proč Ericsson, Motorola a Nokia dali přednost operačnímu systému firmy Psion (EPOC) operující v reálném čase před systémem Windows CE.

To Microsoft poněkud rozladilo. Uzavřel smlouvu s Qualcommem a ta pak vyústila v joint venture WirelessKnowledge a spojenectví US společností. Většina aktivit je ale svázána s GSM - v USA je stále ještě roaming od moře k moři utopií a sladkým snem.

Specifikace WAP 1.1 existuje od 30. června a základy mobilního internetu zahrnující WAP, W3C (the World Wide Web Consortium) a MeXE (Mobile station application Execution Environment) se pomalu rýsují. MeXE je zkratka vytvořená ETSI; ETSI hledá otevřenou architekturu mobilní stanice, který by zahrnovala obsah, mechanismus pro download a prostředí pro běh apliakcí a již rozhodla že, WAP a Java by měli být umístěny v rámci MeXE.

Další zkratky následují. W3C vytváří XHTML, což je XML kompliant HTML. XML znamená eXtensible Markup Language a je datově formátován pro strukturovanou výměnu dokumentů na internetu. Jeho vývoj je veřejným projektem W3C a XML nepatří žádné konkrétní společnosti. WML WAPu je kompliant XML.

Konvergenční technika je klíčovým činitelem tohoto vývoje a to znamená:

a) WAP, ETSI a Internet jsou vzájemně sladěny

b) WAP se osvědčil pro budoucnost

HTML se včlení do XHTML, ale poskytovatelé obsahu budou moci pracovat stále stejným způsobem. Programový model WAPu je příbuzný Webu a veškerý obsah je definován formáty podobnými Internetu. Proto je psaní ve WML podobné psaní v HTML. Krom toho dovoluje WAP zobrazení na standardních Web serverech.

Toto těsné spojení naznačuje, že přechod z HTML na XHTML nebude pro obsah založený na WAPu představovat problem. David Corfan, technický manažer pro Evropu z Unwired Planet (Phone.com) říká: "Rozdíl mezi těmito dvěmi jazyky je asi takový, jako rozdíl mezi dvěmi hlavními browsery - IE a Netscape."

Pokud je to tak, tento vývoj představuje značnou hrozbu pro ambice Microsoftu na poli mobilních komunikací. Telefonní společnosti přicházejí z lehčího konce datového spektra, zatímco PDA se nacházejí na pólu přesné opačném. EPOC není soupeřem pro CE, zvláště ne v USA a situace je ještě vyhraněnější v profesionální oblasti. WAP-XML je ale něco jiného, to už má punc internetu.

Oficiální stanovisko Microsoftu nenechá nikoho na pochybách, že Bill Gates se snaží situaci ovlivňovat. "[MS] bude spolupracovat na jednotném standardu XML pro mobilní telefony a služby. Členové WAPu učinili značný pokrok v práci s W3C určením XML kompliant mikrobrowserů pro příští generaci chytrách mobilních telefonů a počítačů do dlaně." Odpověď WAPu - "Máme radost z toho, že se Microsoft k WAPu připojil." - byla poněkud nakyslá. Možná vědí, že v přírodě v některých namlouvacích rituálech nápadníci nakonec sežerou objekt své touhy.

Otázkou nasnadě zůstává, zda se Microsoftu podaří prosadit rozšíření standardu stejným způsobem jako u Javy. Nikdo nechce být v této souvislosti citován, ale obavy jsou víc než znatelné spolu s komentáři: "Nemůžeš-li je porazit, spoj se s nimi a znič je později."

Microsoft chce vytvořit verzi MSN přístupnou mobilními telefony s vestavěnými browsery a to je více méně oblast působnosti WAPu. Vývoj okleštěné verze Internet Exploreru by trval příliš dlouho (pokud je MS ze své podstaty vůbec schopen vytvořit něco takového) a Forum představuje zkratku na trh. To vysvětluje investici 600 milionů dolarů do Nextelu pět dní po ohlášení vytvoření WAPu.

Operátor Nextel provozuje největší digitální mobilní síť v USA; pokrývá 92 ze 100 nejdůležitějších oblastí. Nový portál MSN poběží pod oběma jmény a společně nabízené služby budou zahrnovat e-mail, kalendář, adresář a přístup k infromacím na Webu.

WAP je tou správnou cestou pro mobilní komunikace dneška a pokud existuje pro mobilní informace trh, specifikace k němu bude neocenitelným klíčem. Krom toho, protože jde o otevřený systém, je to i cesta vpřed. Například Java je vynikající technikou pro PDA a ostatní zařízení nabízející běžné brouzdání po síti. To může být samým vrcholem protokolu WAP a externí aplikace se mohou také připojit a přenášet vrstvy přímo.

Takže specifikace je hotová, architektura je také dobrá, smart phones se začínají objevovat a koncem letošního roku se již mohou služby hostované na Internetu objevit na některém GSM displeji ve vašem dohledu. Ať již s panem Gatesem nebo bez pana Gatese; WAP se jeví jako budoucí vítěz.