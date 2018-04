Proč si letos koupíme nový smartphone? Čekáme na superfunkci

Jelikož rozvinuté trhy jsou smartphony nasycené, musí výrobci vymýšlet, co přidat, aby si zákazníci koupili nový model. Protože na prostý nárůst výkonu už asi moc zákazníků nenalákají. Ne že by nebylo kam růst, ale výkon současných přístrojů je většinou dostatečný.

Skvělá střední

Poměrně snadné to bude ve střední třídě, tedy u přístrojů v ceně zhruba od pěti do deseti tisíc korun. Tam se letos v masovém měřítku můžeme těšit na full HD displeje (1 920 x 1 080 obrazových bodů), silné procesory a dostatek operační paměti (2 až 3 GB). Fotoaparáty sice nedosáhnout na špičku, ale zvládnou slušně i noční fotky. Samozřejmostí se pomalu stanou snímače otisků prstů, rychlonabíjení a podobně.

V podstatě cenu budou určovat detaily v podobě velikosti baterie, zpracování a použitých materiálů. V každém případě letošní smartphony do 10 000 korun budou výborné přístroje. Jen nemůžeme čekat nic extra, jako jsou zahnuté displeje nebo dvojitý displej a podobně. To bude nadále vyhrazeno top modelům. Protože jinak by je nikdo neměl důvod kupovat.

Jenže co bude hitem letošního roku, toť otázka za milion. Tedy alespoň do konce února, kdy veletrh MWC v Barceloně pravděpodobně přinese první odpovědi. Premiéru zde budou mít top modely Samsungu a LG. Huawei představí top model v dubnu, HTC pak také později. Další zásadní inovace přinese podzim, kdy se v září (pravděpodobně) představí nový iPhone, který by letos měl být opravdu nový, a kdy se obvykle s předvánočními hity vytasí Samsung nebo Huawei.

Hity 2015

Loni zabodoval primárně Samsung se zahnutým displejem u S6 edge. Nástupce bude mít zahnutý displej taktéž. Původně se spekulovalo, že vlastně nic nového (inovativního) mít nebude, poslední informace však naznačují, že Samsung něco zajímavého přeci jen vytáhne. LG na konci roku uvedlo model V10 s dvojitým předním displejem. Možná ho v nějaké podobě uvede i na chystaném top modelu G5.

Očekává se, kdo použije tlakový displej po vzoru Applu. Huawei to nakousl, ale v praxi to zatím nepoužívá. Pravděpodobně se zpět do módy dostanou duální fotoaparáty, které umožní měnit po vyfotografování hloubku ostrosti. Což není novinka, ale s možnostmi současných fotoaparátů by to mohlo dobře fungovat. Zcela jistě se u fotoaparátů top modelů ještě vylepší optika, třeba schopnosti fotit v noci a pravděpodobně přidají výrobci i nějaké softwarové vylepšení.

Těžko se vrátí 3D zobrazení, to zabila virtuální realita v brýlích. Ale náš tip by mohl směřovat k dvouvrstvým displejům, které by dokázaly zobrazovat plasticky. Mohlo by to vylepšit zobrazování aktivních položek menu a podobně. Ale toho se asi letos nedočkáme. Stejně jako mýtického vodotrysku.

A co byste za inovace očekávali u top modelů vy? Piště do diskuse.