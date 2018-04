Proč se nová verze Pilota jmenuje PalmIII?

Určitě se divíte, proč se nová verze známého Pilota/PalmPilota jmenuje PalmIII? Není to rozmar, ani nutnost měnit název (jak to dělají některé naše i zahraniční firmy) z důvodu zvýšení prodejnosti. Změnit název malého šikovného minipočítače přinutil 3COM před časem až soud, jehož ortel donutil vypustit slovo Pilot z názvu tohoto minipočítače. Soudní spor byl původně veden proti společnosti U.S. Robotics, ale proces realizace na sebe bude nucen vzít po spojení 3COM.Podle práva přináleží název Pilot firmě Pilot Pen Corp. 3COM hezky v klidu a potichu bez zbytečných průtahů dosáhl smíru a vyrovnal se s Pilot Pen Corp, která jej zažalovala za to, že jejich název Pilot použila pro známé PDAPodle vyjádření Jima Plunketta, mluvčího společnosti Pilot Pen, 3COM souhlasil s podmínkou, že slovo Pilot nepoužije v názvu svých dalších produktů. Tento závěr také potvrdila Elizabeth Cardinale, mluvčí společnosti 3COM, divize Palm Computingu.Mimo jiné také poznamenala, že poslední verze PalmPilota, jak už asi víte, dostane název PalmIII a že rozsudek soudu nepřikazuje 3COMu přejmenovat své dosavadní předchozí verze Pilota1000/500, PalmPilota Personal a ProfessionalZákladním kamenem úrazu je fakt, že že firma Pilot Pen Corp. vyrábí plnicí i kuličková pera s názvem Pilot. Zajímavé na celé kauze je i to, že Pilot Pen Corp uvedla na trh známou modelovou řadu tužek , které se dají využít také jako ovladací tužky pro PDA s dotykovým displejem. Podle vyjádření jejich zástupců musel Pilot Pen Corp. investoval do prosazení renomované značky Pilot více peněz a tudíž trvá na výhradním používání tohoto slova.Jak dále sdělil Plunkett, obě společnosti se dohodly na tom, že nebudou informace o soudním sporu a následné dohodě veřejně publikovat a rovněž nebudou nikde uvádět detaily této dohody.Další třešničkou na dortu je paradoxně to, že se 3COM v současné době soudí s Microsoftem v Německu a Itálii, protože Microsoft použil v názvu konkurenčních PDÁček, používajících Microsoftí produkty, slovíčko "Palm". 3COM trvá na tom, aby Microsoft tohoto názvu nepoužíval. (Na některých WWW stránkách o PDA s WinCE můžete už narazit na pozměněný název Palm-size PC. pozn. překl.)