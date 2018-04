Proč se nevyrábí vodě odolné mobily?

"Kdybychom chtěli udělat mobily odolné vodě, museli bychom je dělat těžší a tlustší, proto o tom nepřemýšlíme," říká výrobce LG Electronics.

Samsung Electronics zachází ještě dál, když prohlašuje, že je nemožné izolovat od okolí části telefonu jako reproduktor či mikrofon.

Působení vody, či pouhé vlhkosti, na vnitřní části telefonu způsobuje korozi obvodů. V horším případě může dojít ke zvýšenému vybíjení baterie nebo i zkratu. Nejzákeřnější pro vnitřnosti telefonu je slaná mořská voda a nejrůznější nápoje, které mnohdy mají podobné účinky jako kyselina.

První pomoc

Pokud se telefon dostane do styku s vodou, měla by se ze všeho nejdříve vyndat baterie. Pokud by byl telefon právě nabíjen, odpojit ho rovněž od nabíječky. Při nepatrném vniknutí vody je možné nechat telefon vyschnout. Topení ani přímý sluneční svit nejsou nejideálnějším řešením. Běžná pokojová teplota a několik hodin trpělivosti pomůže více.





Nepropustné obaly vyrábí např. Barts Water Sports.