Proč se nesmí používat mobil na palubě letadel? My vám to povíme

, aktualizováno

Pokud jste někdy letěli letadlem, jistě si vzpomenete na upomínku posádky na to, abyste během letu měli svůj telefon vypnutý. Víte však, co aerolinky k tomuto kroku vede? Proč máte mít mobil vypnutý?A dalo by se z něj vlastně vůbec telefonovat?