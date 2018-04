Proč přechod na HIT u Paegasu tak trvá?

Od prvního září nabízí Paegas nové tarifní programy, které jsou povětšinou znatelně výhodnější než ty staré. Jejich součástí je i zvýhodněná varianta každého tarifu s označením HIT. Není tedy divu, že se mnoho zákazníků tohoto operátra rozhodlo přejít na nový tarif ve verzi HIT. Jste jedním z nich? Pak jste možná i vy poznali, jak nesnadné je HIT získat. Proč se musí zákazníci Paegasu ptát: „Kdy už mi konečně zavedou ten HIT?“

Paegas stanovuje, že přechod na kterýkoliv tarif HIT má proběhnut do čtrnácti dnů. „Tuto lhůtu také v 98 procentech případů dodržujeme,“ řekl nám Zděněk Maršál z tiskového oddělení společnosti RadioMobil. Pokud dochází k nějakým zdržením, je to údajně z důvodu špatného, nečitelného nebo nedostatečného vyplnění formuláře pro založení tarifu HIT. Pokud se tedy chystáte přejít na některý nový tarif ve verzi HIT, dobře se rozepiště a vyplnění všech potřebných papírů neodbývejte. Samotný formulář získáte buď v prodejně Paegasu, nebo vám bude zaslán, požádáte-li o to na infolince. Zde je ovšem třeba připočíst opět několik dnů čekání, než vám formulář poštou dojde. A nezapoměňte také na cestu formuláře od vás zpět do RadioMobilu. Podtrženo sečteno, když vše půjde jako na drátkách, na svůj nový HIT si počkáte dva, někdy tři týdny. Tomu by odpovídaly i zkušenosti některých zákazníků Paegasu, kteří popisují několikatýdenní čekání na HIT.

Víme tedy, alespoň teoreticky, jak se vyhnout nepříjemným potížím při aktivaci tarifu HIT. Ovšem i v případě, že vše vyplníte správně a pečlivě, Paegas na vaší žádosti bude pracovat okolo deseti dní, možná až dva týdny. Proč je celý proces ve srovnání se změnou nastavení služeb nebo prostým přechodem na jiný tarif (ne HIT) tak časově i papírově složitý?

„Je to speciální procedura, při které si zákazník prodlužuje smlouvu. Není to jen otázka telefonického přání jako u nastavení služeb. Doba čtrnácti dnů je lhůta potřebná k ověření a zaznamenání údajů, podobně jako při podpisu nové smlouvy,“ vysvětluje Maršál. Jestliže tedy přecházíte na některý z HIT tarifů Paegasu, připravte se na to, že přes noc se tak nestane. Nezbývá, než pečlivě vyplnit formulář a počkat si dva až tři týdny. Po tu dobu se můžete alespoň těšit, kolik ušetříte.