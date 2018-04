Proč právě iPhone, zeptali jsme se jeho uživatelů

Proč se uživatelé mobilního telefonu Apple iPhone nerozhodli pro jiný model a co je vedlo ke koupi? Jak jsou s přístrojem po několikatýdenním používání spokojeni? Zeptali jsme se jich.

iPhone je fenomén. Ať chcete nebo ne

Proč telefon, který je větší i těžší než ostatní modely na trhu, vzbuzuje tak vášnivé a zároveň rozporuplné reakce? Je to kvůli tomu, že je mu věnována taková mediální pozornost, nebo je skutečně něčím výjimečný? To v dnešním článku asi jen těžko vyřešíme. Jak to, že se stal jedním z nejprodávanějších telefonů historie, jsme se však zeptali samotných uživatelů iPhonu.

Když se o jedné srpnové půlnoci iPhone začal prodávat v České republice, nemohli jsme si nechat ujít dlouhé fronty největších nedočkavců. Zabrousili jsme k těm, co na horlivě očekávaný přístroj čekali již dlouhé hodiny, a zkusili jsme zjistit, čím je tak uchvátil. Otázka byla pro všechny společná: "Proč si jdete stoupnout frontu na nový telefon uprostřed noci a nepočkáte si na ráno?"

"Slyšel jsem, že nebudou. Že bude nedostatek iPhonů stejně jako v Americe," říká nedočkavec Radim a dodává: "Ten telefon už sleduju asi dva roky. Jednak se pohybuju v tom prostředí a zkrátka jsem fanoušek firmy Apple."

Společnosti Apple se tedy povedlo něco obdivuhodného. Strach z nedostatku telefonů přiměl lidi stát ve frontě i uprostřed noci. Někteří si dokonce přišli počkat, protože je fronty prostě baví.

"Funkce, vzhled, ovládání pomocí dotykového displeje. To mě na iPhonu zaujalo. Jinak chodím na různé filmové premiéry a akce, kde je hodně lidí. Proto tu jsem i dneska," řekl naší redakci Roman, další člověk z dlouhé fronty u prodejny mobilního operátora O2 na Václavském náměstí v Praze.

Stejný důvod uvedl i Oldřich: "Stojím tu kvůli té atmosféře. Jinak mě ale iPhone zaujal jednoduchým ovládáním a je to v podstatě jiný typ telefonu než všechny ostatní. Bližší vztah k firmě Apple ale nemám. Jediné, co od ní mám, je přehrávač iPod. V zahraničí jsem si iPhone nekoupil kvůli záruce a odblokování. Mám radši oficiální cestu."

3,2,1 - iPhone je tu!

Odbila půlnoc a 22.srpna se začal pro mnohé vytoužený telefon prodávat i v tuzemsku. Nadšené úsměvy, první ohmatávání dotykového displeje, gratulace od modelek či zástupců operátorů. Člověk, který si počkal už od odpoledne, si musel připadat opravdu jako celebrita. Kdo by v tu chvíli neměl z iPhonu radost?

Byli jsme velmi zvědaví, zda těmto nedočkavcům zůstane nadšení z nového přístroje i téměř měsíc poté, co si ho koupili. Nikoho asi nepřekvapí, že zůstalo.

"Nezaznamenal jsem žádné problémy. Neměl jsem od telefonu přehnaná očekávání a jsem s ním spokojen. Mobily jsou moje hobby, takže jsem si o iPhonu před zakoupením přečetl spoustu recenzí a diskusí," říká po měsíčním používání Oldřich Marek, a přesto uvádí jeden zápor přístroje: "Zklamáním je pro mne psaní SMS a nemožnost vypnutí anglického slovníku. Doufám, že tyto závady budou odstraněny v dalších verzích firmwaru."

Spokojený uživatel by si prý koupil iPhone znovu. "Nepoužívám ho pro pracovní účely, k tomu mám služební telefon. Pro soukromé účely, tedy telefonování, přístup k internetu a e-mailu nebo jako MP3 přehrávač, mi tento telefon plně vyhovuje. Pro práci manažera bych si iPhone zřejmě nevybral - raději bych volil některý z telefonů Nokia řady E," uzavírá Oldřich Marek.

A proč iPhone vzbuzuje takové reakce? Námi oslovení uživatelé se shodli, že je to stejné jako se kterýmkoliv jiným zařízením od firmy Apple. "Jde o neznalost a nutkání se k tomu vyjádřit," říká uživatel Radim, který je s iPhonem spokojený a také by si ho koupil klidně znovu. Jediné, co mu trochu vadí, je menší výdrž baterie. "Se zapnutým WiFi a 3G mi vydrží jenom dva dny. Jinak ale bez problémů. iPhone zatím na trhu nemá konkurenci. Uvidíme, co operační systém Android, ale Windows Mobile proti němu nemá šanci," uzavírá hodnocení telefonu Radim.

iPhone splnil všechna očekávání

Nezaznamenali jsme prakticky žádného uživatele iPhonu, který by byl s něčím nespokojen. Dá se říci, že iPhone kupují lidé ze třech hlavních důvodů. Buď proto, že jsou fanoušky společnosti Apple, chtějí být lidově řečeno "in", a nebo je opravdu něčím zaujal. Ať už originálním uživatelským prostředím, multimediálními funkcemi nebo třeba dotykovým ovládáním.

Uživatelé iPhonu jsou s ním spokojeni a ti, kdo mají raději klasické telefony jiných značek, ho nemají. Žádný problém, chtělo by se říci. Troufneme si ale tvrdit, že diskuse pod tímto článkem opět dokáže, že "jablečný telefon" stále vzbuzuje vášnivé reakce. Ať už mezi jeho příznivci nebo odpůrci.