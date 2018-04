Proč PDA píská?

Palm nebo jakékoliv jiné PDA v tiché místnosti, pokud k němu přiložíte ucho, tak více či méně píská - podle typu, podle nastavení podsvícení atp.

Proč píská?

Je to dáno elektronickou konstrukcí handheldu. Ten je napájen jen z jediného malého zdroje napětí; tím jsou buď baterie, nebo akumulátor typu NiMh, či Li-Ion nebo Li-Pol v novějších strojích. Z tohoto akumulátoru je potřeba napájet veškeré obvody PDA. Tyto obvody však ke své činnosti potřebují rozličné napájecí napětí, protože jsou konstrukčně a technologicky různě vyrobeny. Z toho důvodu je potřeba ve zdrojové části PDA vyvinout tzv. měnič napětí. Je to obvod, který se stará o to, aby každá část PDA měla své potřebné napětí ke své činnosti. Tento obvod tedy buď transformuje, nebo násobí (mění) napájení na vyšší hodnotu, než je jeho vstupní.

Převážně vyššího napětí je potřeba u paměťového slotu, u audio obvodů a v neposlední řadě k napájení podsvícení displeje. To je realizováno buď výbojkou, nebo luminiscenční fólií, nebo nově LED diodami. Každý z těchto typů však potřebuje napětí vyšší než 3,6V z akumulátoru, tudíž potřebujeme již zmíněný měnič. Ten se skládá z vysokofrekvenčního rezonančního obvodu a ten právě píská.

Intenzita pískání je ovlivněna protékajícím proudem, takže při větší zátěži píská intenzivněji.

Je to vada?

Možná jste si tohoto jevu nevšimli, ale v tiché místnosti , pokud dáte Palm k uchu, jistě si pak toho pískání všimnete.

Není to nic neobvyklého, není to nic špatného, je to zcela normální, takže se nemusíte obávat, že máte PDA rozbitý, nebo vadný. Pouze ve výrobních tolerancích se může objevit kus, který třeba píská více než jiný.