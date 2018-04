Proč Paegas zdražil volání z Twistu na EuroTel?

Bylo to velmi nenápadné a tiché, všiml si toho málokdo. Přesto se tak stalo: RadioMobil koncem minulého týdne významně zdražil volání z Twist karet do sítě EuroTel. Jelikož zvýšení ceny obnáší korunu na minutu a vzhledem k tomu, že mobilní síť EuroTel byla oblíbenou destinací telefonátů z Twistu, lze bez rozpaků prohlásit, že jde o zdražení nikoliv nepodstatné.

Co se stalo?

Až doposud stál telefonát z Twist karty do sítě EuroTel 5,80 Kč. Od dubna budou muset uživatelé sáhnout do kapsy hlouběji – za stejný telefonát budou platit 6,80 Kč. Důležité je povšimnout si, že jde o stejnou cenu jako za volání do sítě Oskar.

Proč?

Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Především má zdražování nepochybnou, protože mezi sítěmi obou starších operátorů platí klienti výhodnější sazbu než při volání do sítě Oskar. RadioMobil elegantně upravil cenu tak, že volání do obou sítí vychází na stejné peníze, a ještě na tom jen tak mimochodem vydělá. Co na to řekne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, uvidíme snad už za pár dní.

Druhá část odpovědi souvisí s dlouhodobější politikou RadioMobilu – jeho systematického tlaku na změnu starých tarifů a Twistu na nové tarifní programy. Volání do EuroTelu se na Twistu zdražovalo již jednou a to vloni, kdy RadioMobil zvýšil cenu volání do EuroTelu o celých třicet haléřů. Tehdy ovšem změnu kompenzoval podstatným snížením cen za volání do pevné sítě a částečně i do sítě Paegas. Nyní je změna cen kompenzována zrušením poplatků za volání do hlasové schránky, což je málo používaná služba.

Předplacené karty příliš laciné?

Je to prosté – předplacené karty se v záchvatu konkurenčního boje staly až příliš levné. Zatímco za volání z rakouské TakeOne karty zaplatíte minimálně 8 Kč, ve špičce ale až veselých 21 Kč, u maďarského Vodafonu a jeho předplacené karty VitaMAX si musíte připravit v přepočtu 10,5 Kč a jen o víkendech se můžete těšit na 3,5 Kč za minutu hovoru. Přitom maďarský Vodafone je na trhu ve stejné pozici jako u nás Český Mobil a jeho Oskar. Také v Polsku v síti Idea za karty POP zaplatíte v přepočtu ceny pohybující se mírně nad 10 Kč ve špičce a mírně pod 10 Kč mimo špičku. Jednotná sazba Oskarty nabízí téměř poloviční hovorné.

Podobná situace je ve většině evropských zemí. Zatímco západní Evropa je beznadějně drahá, východ je přeci jenom o něco snesitelnější, příznivější ceny než naši operátoři nabízí snad už jen Litva a Lotyšsko. Pravdou ale zůstává, že u nás jsou podstatně dražší dotované a předplacené sady telefonů.

Je zřejmé, že operátoři začínají od tlaku na své předplacené karty ustupovat – do kurzu se dostávají tarify, poskytující pravidelný měsíční výnos a oproti předplaceným kartám relativně nevýhodné hovorné. Není to tak dávno, co jsme došli k závěru, že tarif se v našich sítích nevyplatí, pokud provoláte pod 80 minut měsíčně (neuvažujeme-li další služby jako SMS).

Podle neoficiálních, ale poměrně důvěryhodných údajů se výnosy z volání Twist na EuroTel podílely 17 procenty na celkových výnosech z Twist karet a v tom případě zdražení o rovnou korunu je velmi citelný zásah.

Nad změnou cen u Twistu je třeba vidět oba dva výše uvedené důvody. Na jednou stranu RadioMobil chytře vymanévroval ze slepé uličky, na jejímž konci číhal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, na straně druhé sonduje, jak se bude EuroTel tvářit na opatrné zdražení hovorů z předplacených karet.

Jaký bude výsledek?

Matematicky exaktně lze trojici předplacených karet jen velmi těžko srovnávat, protože uživatelé zprvu počítají především s tím, že budou volat svým kamarádům vlastnícím telefon ve stejné síti. Později, až uživatel zjistí, že to není tak docela pravda a mnoho peněz provolá do konkurenčních sítí nebo do sítě pevné, je už pro mnohé pozdě operátora a s ním i telefonní číslo měnit. Opatrným lavírováním mezi cenami volání do vlastní a do konkurenčních sítí se EuroTelu i RadioMobilu docela úspěšně daří bránit cenově velmi výhodné Oskartě.

Odvážil bych se tvrdit, že EuroTel se v případě své předplacené karty zanedlouho zachová podobně jako RadioMobil: přitvrdí ceny za volání do konkurenčních sítí. Ve světě je to velmi obvyklá taktika. Zatímco třetí či čtvrtý operátor drží plošné ceny pro volání do všech sítí, původní operátoři významně diferenciují volání do konkurenčních mobilních sítí tak, že stojí téměř stejně jako volání do sítě pevné. Česká republika v tomto směru byla výjimkou. Jak dlouho jí to vydrží?

A co na to řekne Oskar?

Kromě domáhání se spravedlnosti u antimonopolního úřadu zřejmě přitvrdí svoji reklamní kampaň vysvětlující cenové rozdíly mezi jeho a konkurenčními předplacenými kartami. Pro Oskara je rozdíl mezi Oskartou a klasickým tarifem nevelký, a tak nemá velký důvod uživatele tlačit do tarifního režimu. Navíc Oskar potřebuje nejdříve získat dostatečné množství klientů a teprve potom je může mít k tomu, aby přešli z předplacených služeb na tarifní program.