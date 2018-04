Proč mobily krásně hrají?

SMAF - multimediální přeborník

SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) je speciální multimediální formát souborů určený pro mobilní zařízení, soubory ve SMAF formátu mají koncovku .mmf. Jeho autorem je společnost Yamaha.

V současnosti se využívá pouze pro tvorbu polyfonních vyzvánění, součástí jeho specifikace je však i podpora zobrazování textu a grafiky – Yamaha hrdě prohlašuje, že SMAF bude nástrojem pro tvorbu plnohodnotného multimediálního obsahu pro mobilní zařízení.

Pro tvorbu polyfonních vyzvánění se používají souboru .mid (MIDI standard, Musical Instrument Digital Interface). SMAF je ale oproti MIDI méně náročný na paměť, nejméně o třetinu, a lze do něj převést nejen soubory .mid, ale také .wav (tj. jakýkoliv nekomprimovaný digitalizovaný audiosignál).

Soubor formátu SMAF může mobil přijmout třemi cestami: jako přílohu e-mailu, může být stažen WAPem a lze ho do mobilu nahrát přes kabel.

Rodina čipů MA

Yamaha vyrábí tři typy čipů pro přehrávání souborů .mmf. Nejstarší čip MA-1 umí čtyřhlasou polyfonii (čtyři tóny různé výšky nebo různého zabarvení současně), imituje 128 nástrojů podle standardu MIDI. Tímto čipem je vybaven například OKWAP i108. Zde najdete podrobnou specifikaci, zde seznam mobilů, které tento čip obsahují.

Yamaha MA-2 hraje 16 tónu najednou, imituje 256 nástrojů, čip je díky zvukovému generátoru ADPCM schopen reprodukovat digitalizovaný lidský hlas. Zkratka ADPCM znamená Adaptive Differential Pulse Code Modulation – pulsní modulace o nižším bitrate (datovém toku). Tok o 32 kbps (oproti PCM poloviční) je dosažen díky tomu, že jsou analyzovány pouze rozdíly mezi jednotlivými vzorky zvuku - "odebírají se" 8 000 krát za vteřinu. Rozsahu těchto rozdílů se zároveň přizpůsobuje úroveň kódování přenosu. Čipem MA-2 jsou osazeny desky např. Siemensu S55, SL55, Samsungu S100, T100. Zde je specifikace čipu MA-2, tady seznam mobilů.

Konečně čip poslední generace MA-3 zvládá čtyřicetihlasou polyfonii, má generátor ADPCM, ale je schopen reprodukovat až osm lidských hlasů zároveň. Vestavěný hardwarový sekvencer umožňuje nezatěžovat kapacitu procesoru mobilu a využít ji pro jiné činnosti. Tento čip umí také synchronizovat hudbu s vibracemi mobilu, využívá se toho při vyzvánění i ve hrách. Tento špičkový čip má například Samsung V200. Specifikace čipu MA-3, seznam mobilů.

Společnost Yamaha na svých stránkách předvádí demo nahrávky melodií pro čipy MA-2 a MA-3. Srovnejte si jejich kvalitu! K dispozici jsou i v MP3 formátu, ale doporučujeme si z téže stránky stáhnout specializovaný přehrávač .mmf a .mid souborů MidRadio Player.

Skládejte, tvořte

V další sekci stránek najdete nástroje pro konverzi souborů .wav a .mid do souborů typu SMAF a dále programy pro tvorbu vlastních nahrávek. Při skládání vlastních melodií můžete využít knihovny instrumentálních hlasů a frází. Ke všem nástrojům existují podrobné manuály. Před stahováním programů je třeba vyplnit registrační údaje.

Doporučujeme vám podívat se také na stránky "G6 Player", které jsou věnovány právě skladbám ve formátu SMAF. Najdete tam mnoho melodií rozdělených podle žánrů a autorů, některé kousky opravdu stojí za to. Posuďte sami: Bossa Nova (převedeno do MP3, 1,6 MB, 01:38), World Music (MP3, 640kB, 00:36), Drum'n'Bass (MP3, 2MB, 02:06).

Náš poslední tip je inspirací pro vás. Od Yamahy máme převodník z .wav souborů do .mmf. To znamená, že do .mmf převedeme jakýkoliv zvuk, který nás napadne: existují programy, jež vytvářejí .wav soubory tak, že digitalizují signál z audiovstupu počítače. Stačí tedy připojit rádio nebo CD přehrávač do MIC zdířky na zvukové kartě počítače. Doporučujeme například freewarový program Messer, původně je určen pro časované nahrávaní z rádia. (Podobných nahrávacích programů ovšem existuje mnohem víc.) S jeho pomocí vytvoříte .wav soubor, ten pak převedete do .mmf, tedy do SMAF formátu. Tak co, zkusíte přenést do mobilu třeba mňoukání kočky?