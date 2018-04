Šéf Xiaomi: Paměťové karty jsou nespolehlivé, v topmodelech nemají místo

Barra to uvedl pro server Engadget.com s tím, že je to jeden z nejdůležitějších důvodů, který za ústupem slotů na SD karty v telefonech stojí. „Jsou neuvěřitelně náchylné k selhání,“ tvrdí šéf Xiaomi. Dodal, že je to způsobeno i vysokým počtem padělků.

„Myslíte si, že si kupujete Kingston nebo SanDisk, ale ve skutečnosti to tak není,“ tvrdí uznávaný Brazilec, který v kariéře prošel například i americkým Googlem stojícím i za úspěšným operačním systémem Android.

„Tyto karty jsou velmi nekvalitní, jsou pomalé a občas se prostě rozbijí. To lidem způsobuje množství problémů, ať už jde o padající aplikace, či ztrátu dat,“ rozváděl dále svou myšlenku. Uživatel takového přístroje pak podle něj bude logicky naštvaný na telefon, než ho napadne, že problém může být právě v SD kartě. „Budou vinit telefon, výrobce, budou křičet a křičet,“ říká.

To, že z telefonů sloty na paměťové karty postupně mizí, tak Barra vnímá jako jasný trend. Vedle nespolehlivosti však uvádí i jiné důvody: úsporu místa pro zvětšující se baterii či nepřekročitelné ústupky ergonomii a vzhledu přístroje. Přesto u nového modelu Mi4i Xiaomi možnost vložit SD kartu nabízí. Uživatel si však musí vybrat, zda zvolí druhou SIM kartu, nebo větší paměť.

Podobnou strategii Xiaomi volí u vrcholných modelů i u baterie, která je již delší dobu nevýměnná. Podle Barry totiž z prodejních čísel vyplývá, že o náhradní baterie či externí nabíječky (power-banky) nemají zákazníci zájem. Jinak je tomu u levných modelů značky, které sloty na SD karty i výměnné baterie dále nabízejí.