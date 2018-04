Proč lidé používají více SIM karet? (téma týdne)

, aktualizováno

Nechápete, proč kolegovi stojí za to, platit provoz několika SIM karet několika operátorů? Zdá se vám podivné, že s sebou někdo vláčí dva či tři mobilní telefony, nebo každou chvíli mění SIM kartu v mobilu? Více než sto čtenářů Mobil.cz vysvětlovalo, co je právě k takovému chování vede. Pro někoho to je možná překvapivé zjištění, ale většina z nich to nedělá z fandovství.