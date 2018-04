Proč kupovat DIÁŘ - vždyť už jeden mám ?!

(1.díl)

V Sovětském svazu jsou si dobře vědomi, že o duševní zdraví pracovníka je třeba pečovat i proti jeho vůli tak, aby byl uchován pro výstavbu socialismu. Polední přestávky se skutečně využívají k účelné rekreaci, nesmí se zaměňovat noc za den a den za noc, aby se pracovníci brzy neopotřebovali, sestavuje se harmonogram práce na každém pracovišti, brání se uspěchanosti, šturmovštině a tím také duševním poruchám.

(MUDr. Karel Šraml: Hlavní zásady správné životosprávy duševních pracovníků - Zdravotní osvěta na závodech, Práce 1956)

Jaký je váš nejpoužívanější "pilotí" program - není to čirou náhodou nějaký diář ?

Pozor - srovnávat dnes budeme jen dva nejtěžší kalibry v kategorii diářových aplikací pro Palm/Piloty - DateBk3 a Action Names.

Asi by bylo ale na začátku vhodné odpovědět na otázku, která zřejmě každého napadne - proč vlastně platit za nějaký nový diář ? Vždyť přece máme interní aplikace DateBook a ToDo, které jsme dostali při zakoupení Palm/Pilota jaksi "v ceně" ?

Asi se shodneme na tom, že bychom těžko hledali základnější produkt ve svém Pilotovi, než je diářová aplikace. Při vší úctě k dělnému lidu se domnívám, že Palm/Piloty vlastní převážně lidé pracující "duševně", tedy hlavou, jejichž největším problémem je mnoho úkolů a absolutní nedostatek času na cokoliv. Diářové aplikace tady byly odjakživa k tomu, aby nám s tímto problémem pomohly.

Diáře v nejrůznějších formách používají lidé snad již od nepaměti. Od jejich papírové formy, kterou k dokonalosti zřejmě dovedla dánská firma TMI se od let osmdesátých (ale spíše devadesátých) začíná přecházet k různým elektronickým diářům a záznamovým zařízením. Odhlédneme teď od různých "stolních" aplikací pro PC. Řeč je o mobilních prostředcích a notebook sebou asi kvůli diáři nikdo tahat nebude.

Trh s digitálními diáři ovládly v posledních letech zejména firmy Sharp a Casio. Jejich elektronické diáře se vyznačovaly postupně stále propracovanějším prostředím a zvyšujícími se paměťovými schopnostmi. Stále však zůstávaly pouhými diáři a jejich RAM paměť se dala používat pouze jako zásobník pro data vkládaná do předdefinovaných neupravitelných interních aplikací. Objevily se sice různé diáře s kartami, na kterých se postupně představily hry, spreadsheety i programování v jazyce Basic. Pořád to ale nebylo jaksi "ono".

Zlom přišel s nástupem PDA kapesních počítačů. Jejich univerzalita umožnila mj. i to, že interní diářové aplikace mohou být nahrazeny jinými verzemi a programy jsou stále zdokonalovány.

Diáře na Palm/Piloty V kategoriích "pilotích" aplikacích spolu obvykle soutěží o přízeň uživatelů několik produktů. Nejinak je tomu i v oblasti diářů. Situace v tomto segmentu je taková, že trh ovládají dva velmi vyspělé produkty - DateBk3 a ActionNames. Vzhledem ke komplexnosti těchto programů, jejich rozsahu a určení nebudu v tomto článku rozebírat jiné diářové alternativy, které sice existují, ale zdaleka nejsou tak komplexní a rozšířené, jako ty dva výše zmíněné.

Dnešní článek bude trošku netypickým "srovnávačem", neboť nebudu popisovat oba produkty odděleně, budu je srovnávat postupně v jednotlivých aspektech diářových programů.

Přiznám se hned a bez mučení, že jsem majitelem ActionNames (AN). Na druhou stranu jsem se opravdu snažil, aby moje diářová recenze byla co nejobjektivnější, a proto jsem si na svůj Palm nainstaloval i shareware DateBk3, kde je expirační doba 45 dnů. DateBk3 používám souběžně s AN asi měsíc (a já opravdu diář používám docela hodně). Abych nevypadal jak nekompromisní zastánce jednoho produktu, tak musím přiznat, že mne po skončení recenze čeká velmi obtížné rozhodnutí, zda tím vymazaným programem, na jehož místo se již tetelí nové programy, bude opravdu DateBk3 ...

O to, který program je "lepší" se vedou spory zejména v Palm konferencích. Já tuto nesmyslnou otázku, která ve skutečnosti nemá odpověď, řešit nechci, chci oba produkty pouze objektivně porovnat. Jsem přesvědčen, že si oba zaslouží svoje místo na slunci a oba si najdou svoje skalní uživatele.

Obecně k oběma produktům:



ActionNames i DateBk3 se snaží odstranit problémy interních aplikací DateBook a ToDo, které spočívají zejména v jejich vzájemné neprovázanosti a omezených možnostech zobrazení, konfigurací i operací s diářovými položkami. Oba dva produkty však používají databáze těchto aplikací, což má mnoho výhod při odzkušování, zálohování, úspoře místa apod., nicméně i řadu slabin - například neschopnost nastavit opakování u úkolů.

Obě aplikace lze s výhodou umístit pomocí FlashPro, či FlashBuilderu do flash-ROM (vzhledem k velikosti programů lze jen doporučit).

Zobrazení a navigace:

Obecně:

ActionNames

v levém horním rohu zobrazuje vybrané datum (měsíc, kvartál, dle způsobu zobrazení) a po kliknutí na ně se přepne na hodiny s vteřinovkou, které se "nevrací" zpět (kliknutím lze vrátit na zobrazení datumu/měsíce/kvartálu).

v dolní části obrazovky jsou jednotlivá navigační menu:

View : slouží k rozbalení základní nabídky způsobu zobrazení (denní, týdenní, měsíční, kvartální)

New : otevře nabídku pro vložení úkolu, schůzky, či telefonního hovoru

Show: rozbalí menu pro výběr zobrazení kategorií ToDo, filtr zobrazení schůzek, hovorů a úkolů a položku GoTo

Před menu Show je navigační šipka, která slouží k návratu k předchozímu zobrazení. Ostatní tlačítka jsou přepínače mezi styly zobrazení a jsou závislá na výběru z menu View.

DateBk3

V levém horním rohu se zobrazuje datum/týden/měsíc a po kliknutí se zobrazí hodiny (bez vteřin), které se po cca 2 vteřínách přepnou zpět do základního zobrazení. V dolní části obrazovky jsou zleva tlačítka (6) pro přepínání do jednotlivých zobrazení a dále tlačítka dle zvoleného typu zobrazení - viz dále.

V jakémkoliv zobrazení funguje rychlá funkce Go Today tím, že kliknete na ikonu zobrazení, ve kterém aktuálně jste.

Denní zobrazení

ActionNames

má v tzv. agenda view dvě možnosti zobrazení :

zobrazení s děleným oknem, kdy to vrchní zobrazuje časový průběh dne (se schůzkami) a spodní přehled úkolů a telefonních hovorů, které máte vyřídit. Velikost (poměr) obou oken lze snadno měnit tažením, popř. maximalizovat kterékoliv z nich kliknutím na trojúhelník.

zobrazení, kde jsou pohromadě úkoly, schůzky i telefonní hovory se zvláštním zobrazením - vlevo značky (čas, check-box, priorita), vpravo popis

Navigační lišta vpravo nahoře má stejné funkce jako u interní DateBook - lze kliknout na kterýkoli den v týdnu, popř. na šipky, která vás posunou na předcházející/následující týden

DateBk3

má pouze jeden typ denního zobrazení, kde jsou pohromadě schůzky i úkoly konkrétního dne. Obrazovka se trošku podobá vestavěné aplikaci DateBook - s přidáním úkolů.

Navigační lišta vpravo nahoře má stejné funkce jako u interní DateBook - lze kliknout na kterýkoli den v týdnu, popř. na šipky, která vás posunou na předcházející/následující týden. Příjemnou funkcí je ovšem opakované kliknutí na poslední den v týdnu, který vás přepne na první den v následujícím týdnu, toto funguje i opačně, tzn. opakované kliknutí na první den týdne vás přenese na poslední den předchozího týdne.

V dolní části jsou tlačítka:

New pro zadání nového úkolu, schůzky, položky žurnálu, pohyblivé položky, telefonního čísla

pro zadání nového úkolu, schůzky, položky žurnálu, pohyblivé položky, telefonního čísla Details pro editaci položky,

pro editaci položky, Tp pro vložení šablony z menu a navigační tlačítko

pro vložení šablony z menu a navigační tlačítko Go.

Týdenní zobrazení

má čtyři týdenní obrazovky :

souhrnné přehledové týdenní "list" zobrazení se záhlavím dne a seznamem všech událostí

diářové týdenní zobrazení, které znáte z papírových kalendářů (schůzky i úkoly v něm lze volně "přetahovat")

to samé se současným zobrazením dvou týdnů

týdenní přehled známý z interní aplikace DateBook, kdy schůzky jsou znázorněny obdélníky. Po kliknutí na nějakou schůzku se v horním okně vypíší podrobné údaje.

Navigační lišta vpravo nahoře vás po kliknutí na šipky přenese do předcházejícího/následujícího týdne. Novinkou je "klik" na číslo týdne, které otevře užitečné menu s položkami Last- This- Next-Choose Week.

DateBk3

má rovněž čtyři týdenní obrazovky, jejichž rámcový popis je stejný jako u ActionNames. Schůzky a úkoly u nich však nelze přetahovat. Oproti ActionNames zobrazují u týdenního přehledu v jednotlivých "sloupečcích" přiřazenou ikonu.

Zejména "List" zobrazení má velmi propracované menu, včetně mnoha filtračních možností. Je taky třeba říci, že List zobrazení nemůžeme zařadit zcela jednoznačně mezi týdenní, neboť zobrazí libovolně dlouhé období dle možnosti obrazovky a počtu úkolů.

Navigační lišta vpravo nahoře vás po kliknutí na šipky přenese do předcházejícího/následujícího týdne, je zde rovněž tlačítko Go, které nám umožní vybrat týden, který chceme zobrazit a přepínač mezi zobrazením jednoho, či dvou týdnů.

Týdenní zobrazení mají svoje vlastní menu s užitečnou položkou Week Number, která vám umožní rychlý skok do požadovaného měsíce v roce.

Preferences je vynikající funkce Condensed Font, která stlačí písmo a umožní tak zobrazit více znaků (i s češtinou je to docela čitelné a zvyšuje se tak přehlednost týdenního kalendáře)

Měsíční zobrazení

ActionNames

má tři měsíční zobrazení:



přehledové zobrazení měsíce, kde máte graficky znázorněny úkoly a schůzky v daném dni

časové zobrazení měsíce, kdy zakreslenou výsečí ciferníku hodin se zobrazí obsazený čas (zvláštní ciferníky jsou na dopoledne a odpoledne)

zobrazení pomocí ikon, které jsou přiřazeny k jednotlivým událostem

Navigační šipky nahoře vpravo přepínají na následující/předchozí měsíc.

DateBk3

zvládá dvě zobrazení:



Appt - se znázorněním úkolů a schůzek v jednotlivých dnech Icon - se zobrazením ikon

V dolní části je tlačítko Go k přepnutí do libovolného týdne. Navigační šipky nahoře vpravo přepínají na následující/předchozí měsíc.

Delší období

ActionNames



zobrazí ještě kvartál se samostatným zobrazením "aktivního" dne, tzn. dne, na který jste klikli. Čísla jsou velikosti 5x3 pixelů a jsou ještě dobře čitelná. Navigační šipky nahoře vpravo přepínají na následující/předchozí čtvrtletí.

DateBk3

zobrazí rovnou celý rok s indikací dnů s událostmi.

V dolní části je menu Prefs, kterým lze poměrně bohatě filtrovat zobrazení jednotlivých typů položek v ročním zobrazení.







