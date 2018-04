Proč ještě nemáte v automobilu handsfree? Může být levnější než pokuta!

Správní úřady, které zaznamenávají a řeší přestupky českých řidičů, nestíhají. Řidiči totiž dostanou za své prohřešky každý týden na pět tisíc trestných bodů. "Ukazuje se, že se objevují hlavně méně závažné přestupky," uvedla mluvčí ministerstva dopravy Marcela Žižková.

Mezi takové patří i telefonování za volantem. Držení telefonního přístroje odměňuje nový silniční zákon třemi body a pokutou ve výši jednoho tisíce korun. Pokud se chcete vyhnout těmto trestům, nahlédněte do našeho přehledu.

Nepřehlédněte speciální rubriku. Doplňky pro váš mobil: sluchátka, HF sady a další mobilní příslušenství

Bezpečné telefonování za volantem vám zajistí tzv. handsfree sady, protože nijak nezaměstnávají vaše ruce. Na trhu se přitom můžete setkat s nejrůznějšími druhy takových sad. Od nejlevnějších řešení v podobě drátku se sluchátkem a mikrofonem až po luxusně vyhlížející handsfree zabudovatelné do automobilu.

Ceny jednotlivých druhů jsou přitom velmi rozdílné. Od desetikorun se lze dostat i k řádu tisíců, kdy získáváte opravdu kvalitní výrobek s mnoha nadstandardními funkcemi. V mnoha případech však za handsfree zaplatíte méně, než za případnou pokutu.

Integrované handsfree - jen jako nouzovka

Zdarma

Většina dnešních telefonů podporuje tzv. hlasitý odposlech. Mohlo by se tedy zdát, že řešení vás nakonec nebude stát ani korunu. Pokud sedíte doma nebo v kanceláři, integrované handsfree vám většinou postačí, aby jste nemuseli držet telefon u ucha. Ve vyšších rychlostech v automobilu je ale tento způsob velmi špatně použitelný, jelikož okolní hluk přehluší váš hovor. Citlivost mikrofonu je zde navíc velmi omezená, a již ve vzdálenosti jednoho metru vás druhá strana nemusí vůbec slyšet. Navíc budete jen obtížně hledat místo, kam telefon bezpečně položit.

Jamesem Bondem za stovku - pro šetřílky

100 - 300 korun

Lehkou osobní handsfree sadu, neboli tzv. bondovku, dnes seženete za pár korun. Navíc v základním balení u mnoha telefonů již naleznete toto handfsree. Jde o nejjednodušší způsob splnění silničních předpisů, ovšem nepatří mezi nejkomfortnější řešení. Kabel propojený s telefonem většinou při řízení překáží a ani kvalita zvuku vám nemusí vyhovovat. Navíc instalece konektoru bondovky do mobilu je za jízdy velmi obtížná a i nebezpečná.

Bluetooth sluchátko - levnější než pokuta

500 - 3 000 korun

Velmi oblíbeným řešením jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i v době, kdy nemáte volné ruce. Použijete je tedy nejen v automobilu. Na uchu je můžete nosit téměř neustále, což je například pro profesionální řidiče velmi pohodlné řešení. Kvalita jejich reprodukce je na mnohem vyšší úrovni než u předchozího řešení, s cenou se dnes bez problémů dostanete pod hranici jednoho tisíce korun. - více zde

Nevýhodou bezdrátového sluchátka je ale fakt, že si jej málokterý řidič nasadí na ucho před jízdou. Navíc si musíte dávat pozor na výdrž baterie, která vydrží v průměru kolem tří hodin hovorového času. Při pravidelném používání vám tak přibude další zařízení, které musíte často nabíjet.

S kabelem i modrým zubem - handsfree do autozapalovače

400 - 3 000 korun

Další metodou, jak vyřešit telefonování za volantem, jsou lehké přenosné sady, které se nejčastěji skládají z oválného reproduktoru s cigaretovou nabíječkou, mikrofonu a konektoru k telefonu. Instalace je jednoduchá, stačí jen zapojit reproduktor do zapalovače a konektor připojit k telefonu. Jde o poměrně levné, ale neestetické řešení. Nevýhodou může být také kompatibilita s více telefony, někteří výrobci to však řeší celou škálu nejrůznějších systémových konektorů.

Tento problém však odpadá v případě Bluetooth verze těchto handsfree, kterých je na trhu velké množství. Základem zůstává reproduktor, který se zasune do zásuvky cigaretové nabíječky. Hlavní výhoda, tedy stálý přísun energie bez nutnosti dobíjení zde zůstává, navíc se nezamotáte do změti kabelů. U některých zařízení nenajdete žádné, vše je integrováno do krabičky s reproduktorem. Zde je ovšem nutné dát si pozor na polohu autozásuvky, při nevhodném umístění může být toto zařízení téměř nepoužitelné. - více zde

To však neplatí pro zařízení, která mají vedle reproduktoru také ovládací panel, který se umístí na palubní desku. Výhoda je především v tom, že i při špatně umístěné zásuvce máte ovládání stále po ruce, navíc v ovládacím panelu bývá umístěn mikrofon, což zvyšuje velmi výrazně kvalitu zvuku.

Pevné sady - opět vládne Bluetooth

2 000 - 5 000 korun

Nejrozšířenějším řešením jsou tzv. pevné handsfree sady do automobilu. Zajistí sice největší komfort při užívání, jejich instalace však vyžaduje zásah povolané osoby, což není zdarma. I samotná cena pevných sad je vyšší, odměnou za ni je zakomponování do palubní desky automobilu. Ve většině případů je zvukový výstup napojen na audiosoustavu. Funguje spolupráce s autorádiem, telefon stačí zastrčit do připojeného držáku a o nic víc se nestaráte.

Zřejmě největšího komfortu si pak užijete u stejně koncipované sady jako v předešlém případě, avšak doplněné o bezdrátovou technologii Bluetooth. Mobilní telefony vybavené tímto rozhraním mohou navázat bezdrátové spojení i bez vašeho zásahu. Po prvním spárování totiž sada monitoruje okolí a s přístrojem se spojí automaticky, jakmile je v dosahu. - více zde

Ve většině případů se tyto sady mohou pochlubit i displejem, na kterém se zobrazuje síla signálu, stav baterie, telefonní seznam a také jméno či číslo volající osoby. Telefon přitom můžete mít například jen tak pohozený na sedadle či pečlivě uložený v batohu. Nevýhodou je cena, která oproti běžné pevné sadě vzrůstá až o dva tisíce korun. Ostatní vlastnosti jsou však shodné.

Další modrozubá zařízení - také jako zpětné zrcátko

2 000 - 4 000 korun

Do poslední skupiny lze zařadit veškerá ostatní zařízení, která jsou postavena na technologii Bluetooth. Na našem trhu najdete velké množství nejrůznějších modelů, které se liší tvarem, umístěním ve vozidle, ale také nabízenými funkcemi. Možností je také zakoupit nové autorádio schopné komunikace s telefonem. - více zde

Velmi oblíbeným řešením jsou handsfree, která se umísťují na sluneční clonu. Jde o poměrně malé krabičky, které jsou opatřeny masivní sponou. Zařízení máte přímo nad hlavou, s ovládáním a citlivostí mikrofonu tak není žádný problém. Díky malým rozměrům a velmi rychlé instalaci jej můžete vždy schovat před očima zlodějů v přihrádce automobilu. Zároveň si musíte opět dávat pozor na dostatečně nabité baterie. - více zde

Méně obvyklým řešením je pak Bluetooth handsfree integrované do zpětného zrcátka, které se připevní na to stávající ve voze. Zařízení tak nikde nepřekáží, jednoduchá je také jeho instalace. Stačí jen připojit napájecí kabel do zásuvky autozapalovače a umístit na vhodné místo mikrofon. Navíc může být v zorném poli zrcátka integrován displej, včetně napojení na parkovací systém. - více zde

Výběr zůstává na vás

Konečné rozhodnutí mezi jednotlivými možnostmi je samozřejmě již na vás. Musíte si sami ujasnit, na co budete sadu používat, a zda se vám vyplatí investovat tisícové částky. Podrobnější informace naleznete v našich testech, které vám ze světa mobilního příslušenství přinášíme každý týden.