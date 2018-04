Proč Xiaomi drtí zavedené značky? Vysvětluje to viceprezident Barra

Jsou to právě sílící čínští výrobci, kteří dříve etablovaným značkám na poli chytrých telefonů působí pořádné starosti. Jsou totiž schopni nabídnout výborně vybavená zařízení, která dokážou konkurovat topmodelům z dílen zavedených značek často až za poloviční ceny.

Dávno přitom neplatí, že čínské telefony působí lacině, i v tomto ohledu Čína urazila kus cesty. Současné modely jako Xiaomi Mi4 nebo Meizu MX4 se v tomto ohledu již velmi přibližují šasi iPhonu 5s/6 nebo HTC One M7/M8. Za své zpracovaní se rozhodně nemusejí stydět.

Xiaomi sází na on-line prodej

Nasadit agresivní cenovou politiku Xiaomi umožňuje hned několik důležitých faktorů. Jedním z nich je obchodní model, kdy jsou telefony prodávány výhradně přes webové rozhraní, tedy virtuální prodejnu. Síť kamenných prodejen Xiaomi tak vlastně neexistuje.

Pořízení případně pronajímaní prodejen by znamenalo mnohamilionové investice. Kromě toho by na každou takovou buňku připadlo několik zaměstnanců a ty by samozřejmě bylo potřeba platit.

Všechny tyto nemalé a navíc pravidelné výdaje díky prodejnímu modelu ryze přes on-line obchod odpadají. V případě nákupu telefonu zavedené značky jsou v koncové ceně tyto náklady nějakým dílem zahrnuty.

Od výrobce přímo k zákazníkovi

Dalším důležitým faktorem je neexistence distributorů a dalších prodejců, kterým by ústředí Xiaomi své telefony prodávalo za velkoobchodní ceny, a větší díl zisku by tak generovali až tito prodejci.

Přes e-shop výrobce prodává telefony přímo koncovým zákazníkům za stanovené plné ceny. Ze zavedeného obchodního modelu tak Xiaomi vypouští zbytné články a zůstávají jen dva: výrobce a zákazník.

Portfolio výrobce přitom není nijak široké a strategie je v tomto ohledu podobná, jakou nastavil Apple. Nabídka se tedy zužuje vždy na aktuální model telefonu/phabletu, který je nabízen v několika paměťových variantách, starší generace je pak nabízena za zvýhodněnou cenu.

Hugo Barra dále uvádí, že běžný životní cyklus daného modelu je mezi 18 a 24 měsíci. Například model Mi2 a vylepšená verze s přídomkem „s“ byly ke koupi 26 měsíců. Naproti tomu první phablet Redmi 1 byl uveden v září 2013 a jen 16 měsíců poté šel do prodeje jeho nástupce.

Stárnutí a zlevnění komponentů dává další prostor slevám

Se stárnutím daného modelu navíc přicházejí slevy. Prodeje probíhají většinou ve vlnách, tzn. že výrobce zadá produkci třeba jen několika set tisíc zařízení. Komponenty navíc rychle stárnou, a tedy i zlevňují, což znamená, že několikátá série výroby vychází cenově lépe než úvodní, což umožní koncovou cenu přes zachování stejného nebo i vyššího zisku mírně snížit.

V otázce marketingu pak Xiaomi sází především na sociální sítě, tedy především Facebook, Twitter a jeho čínskou mutaci. S minimálními náklady v porovnání s tradiční reklamní kampaní v médiích dokáže Xiaomi vytěžit maximum a novinky bývají od okamžiku zahájení prodeje vyprodány během extrémně krátké doby (několik desítek sekund).

Pokud by tedy chtěli výrobci jako Samsung, Sony, HTC nebo LG ceny svých smartphonů nějak výrazně snížit, museli by nutně přejít na podobný model jako aplikuje Xiaomi. Pouhé snížení marže na nějakou stále přijatelnou úroveň by totiž na dorovnání cen stačit nemuselo.

Agresivní cenová politika Xiaomi a podobných hráčů ovšem s připočtením nezbytných nákladů (doprava a daň) při objednání z Číny přece jen ztrácí lesk a konečný účet bývá citelně vyšší. Navíc lze vždy sáhnout po telefonu, jež byl v nabídce tradičních výrobců ještě před necelým rokem topmodelem, ovšem příchodem nové generace jeho cena výrazně klesla a je v podstatě v úrovni, na kterou vyjde topmodel z Číny.