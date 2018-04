Proč je nový telekomunikační zákon špatný?

Včera jsme přinesli zprávy z tiskové konference Aliatelu, jejímž předmětem byla zásadní kritika nového telekomunikačního zákona. Pokud jej Poslanecká sněmovna schválí v současné podobě, dojde v některých směrech k faktickému odložení liberalizace telekomunikačního prostředí v České republice (od 1.1.2001). Kromě zákazníků to bude vadit také Evropské unii, která již svůj odpor dala najevo ve zprávě z listopadu loňského roku.

Podívejme se nyní podrobněji na důvody, které odpůrce nového zákona vedou k jejich tvrzením. Kritické oblasti jsou tři. Dopady prvních dvou pocítí přímo koncový zákazník, dopad třetí pocítí zákazník také, ale zprostředkovaně. Jde o až dvouleté odložení přenositelnosti telefonní čísla, o až dvouleté odložení úplně svobodné volby telekomunikačního operátora a o časově neohraničenou možnost diskriminace alternativních operátorů ze strany operátora s významným postavením na trhu.

přenositelnost čísla

Přenositelnost čísla se nazývá možnost, kdy zákazník změní telefonní společnost, ale ponechá si stejné telefonní číslo. Je to podstatná podpora konkurenčního prostředí, protože u velkých zákazníků by změna operátora spojená se změnou čísla vyvolala rozsáhlé výměny všech firemních tiskovin. Ostatně ani jednotlivec nemá ze změny čísla žádnou radost. Pokud však bude možné změnit operátora a ponechat si původní číslo, začne rozhodovat jen cena za služby.

Český Telecom se hájí tím, že přenositelnost čísla není schopen k datu 1.1.2001 zajistit, protože je to technologicky a finančně náročné. V oblasti technologie by údajně bylo nutné instalovat další zařízení, která by po dokončení digitalizace již neměla využití.

svobodná volba operátora

Svobodná volba je nejdůležitějším znakem plně liberalizovaného prostředí. Deklarovaná u nás sice od 1.1.2001 bude, v praxi však bude moci Český Telecom klást výběru různé překážky.

Podobně jako přenositelnosti čísla se totiž odkazuje na technické potíže, kterému brání v tom, aby k datu liberalizace umožnil buď tzv. vytáčenou volbu nebo pevnou volbu alternativního operátora. Pevná volba jiného operátora by se nastavovala na ústředně České Telecomu (například pro dálkové hovory) a vytáčená volba umožňuje pomocí předčíslí určit, prostřednictvím kterého operátora se dálkový hovor uskuteční.

Díky současnému znění zákona, který by Telecomu pro zavedení této možnosti dovolil ještě další dva roky po oficiální liberalizaci, by nebyl náš dominantní operátor ničím nucen spěchat. Mohl by postupovat liknavě, mohl by také klást alternativním operátorům, resp. jejich zákazníkům do cesty různé překážky, znepříjemňující volbu operátora pro jeden konkrétní či všechny dálkové hovory. Takovou překážkou může být třeba zdlouhavý systém předčíslí, PIN, předčíslí, místo jednoduchého předčíslí příslušného operátora. Zdlouhavé kombinace si řada lidí nezapamatuje, navíc by pravděpodobně u veřejnosti převládal názor, že něco takového stejně nejde.

diskriminace alternativních operátorů

Obavy z diskriminace, jež mají zejména menší alternativní operátoři, vycházejí ze skutečnosti, že Český Telecom sjednává propojovací dohodu s každým operátorem podle zvláštních podmínek. Aliatel, Contactel a další proto navrhují, aby existovaly jakési základní podmínky, které by byly pro všechny stejné. Zároveň by Telecom byl povinen zveřejňovat tzv. referenční nabídku, která by zobrazovala cenové možnosti. Tím by vznikly základní a pro všechny operátory stejné podmínky.

Aby byla zaručena váha těchto nařízení, chtějí odpůrci nového telekomunikačního zákona tato nařízení a podmínky vtělit do zákona. Jeho současná podoba totiž počítá s tím, že konkrétní podmínky propojovacích dohod bude řešit vyhláška Českého telekomunikačního úřadu, která je ovšem podzákonnou normou a jako taková má menší sílu než zákon.

Volba operátora a přenositelnost čísla v zemích EU

Následující tabulka informuje o stavu liberalizace v zemích EU. Při pohledu na tabulku se nelze ubránit pochybnostem o tom, že by Český Telecom, respektive jeho startegický partner TelSource, neměl kde brát odborníky na zavádění přenositelnosti čísla či volbu operátora (kvíz redakce - odkud je KPN, podílník Telecomu).

volba operátora (call-by-call) pevná předvolba operátora přenositelnost čísla Belgie ANO ANO

od 1.1.2000 ANO

od 1.1.2000 Dánsko ANO

od roku 1996 ANO

od 1.1.1999 s možností odkladu z významných technických důvodů ANO

pevná síť od 15.10.1999; všechny sítě od 1.1.2000 Finsko ANO

od roku 1994 ANO

od 1.1.1994 pro dálkové hovory; od 1.1.1999 pro meziměstské ANO

od 1.10.1998 Francie ANO

od ledna 1998 od 15.1.2000 ANO Irsko ANO ANO

od 1.1.2000 ANO

od 1.1.2000; geografická čísla od 1.1.2001 Itálie ANO

od 1.1.2000 i pro místní hovory od června 2000 od června 2000 Lucembursko ANO od 1.7.2000 od 1.7.2000 Německo ANO ANO ANO Nizozemí ANO ANO

od 1.1.2000 ANO

od 1.4.1999 Portugalsko ANO

od 1.1.2000 od 1.1.2002 od 1.1.2002 Rakousko ANO ANO

od 1.1.2000 ANO Řecko NE NE NE Španělsko ANO

pro všechny typy sítí ANO

od 1.12.98 v digitálních ústřednách; od 1.12.2000 v celé síti od 1.12.2000 Švédsko ANO ANO

od 1.6.1999 ANO

od 1.6.1999 Velká Británie ANO ANO

BT od dubna 2000;

Kingston od 1.1.2000 ANO

od prosince 1997 v pevných sítích

Zdroj: Evropská komise, Pátá zpráva o zavádění regulačních opatření v telekomunikacích, Brusel 10.11.1999

Nesouhlas Evropské komise

Popsané body a nejen ty, vzbudily nesouhlas nejen u našich alternativních operátorů, ale také u Evropské komise (EK). Její zpráva z 22.11.1999 to konstatuje zcela jasně. Jako zemi, která chce vstoupit do EU nám nemůže být její názor lhostejný. Navíc jde tentokrát o záležitost snadno řešitelnou, na rozdíl od jiných caus v jejichž řešení jsme se s EU nemohli či nemůžeme shodnout.

Ze zprávy EK přetiskujeme její shrnující závěry:

. Návrh neobsahuje dostatečná pravidla specifikující statut regulátora.