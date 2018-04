Proč je IPB akcionářem Českého mobilu?

aneb proč je kozel zahradníkem

Když tendr na třetího operátora vyhrál Český mobil, byla mnohým solí v očích, kromě nezkušenosti TIW, také účast IPB v tomto uskupení. Kdo to kdy viděl, aby se operátorem stala banka? Co může do konsorcia přinést? Samozřejmá a správná odpověď je: peníze. Ještě lepší je: hodně peněz. Mít mezi sebou banku je opravdu velmi výhodné pro zbytek konsorcia. O peníze opravdu nouze nebude. Další věc, kterou IPB do konsorcia může, ale nemusí vložit, je know-how. Samozřejmě se nejedná o know-how v oblasti mobilních komunikací, ale IPB má hluboké zkušenosti v hodnocení investičních záměrů při udělování úvěrů. A pokud má být třetí operátor ziskový, musí mít cenovou (a necenovou) strategii, která ho k zisku povede. Tady může IPB a její specialisté hodně pomoci.

Na druhou stranu IPB čeká, že si také něco odnese. Kupodivu jsou to opět peníze. IPB je v nelehké situaci. Ze dne na den ohromě expandovala a dostala se na třetí místo (po ČS a KB) v bankovnictví v ČR. Problém tkví ve známé pravdě, že peníze se musí točit. Depozita se musí zaměnit za úvěry s vysokou úrokovou mírou, které ponesou zisk anebo v cenné papíry, které slibují zisk. Bohužel pro banku ten zisk musí být poměrně jistý a vysoký (oproti úrokovým sazbám vkladů). V České republice je nejen problém úvěr na cokoliv získat, ale také je velmi obtížné pro úvěr najít spolehlivého dlužníka. Kapitálový trh je v ČR také velmi nejistý. Tento stav je pro IPB velmi obtížný. Má peníze a neví co s nimi. A právě mobilní komunikace jsou oborem, kde se investované peníze vrací s jistotou. Zatím.

Tolik o tom, proč je IPB v konsorciu. O jejím mocném lobbování v průběhu tendru nic hádat nebudu, zde opravdu není nic jisté, ale to, co bylo uvedeno výše je logické a jistě pravdivé. Diskutovat by se dalo o tom, zda bylo nutné mít banku přímo jako podílníka v konsorciu. Zda by neposkytla úvěry tak jako tak. Určitě ano, ale takhle je poskytne s mnohem větší ochotou, protože si bude moci na své peníze dobře dohlédnout. Na druhé straně, a to je pro nás velmi důležité, cenový boj se zbytkem mobilního světa nebude třeba tak ostrý, protože banka bude mít menší ochotu pouštět se do nějakých dobrodružství.

A teď bych si rád zkusil pár vizí. Od tohoto bodu až do konce článku budu už pouze spekulovat, a to velmi nejistě (nejsem IPB).

Pro Český mobil jako celek by bylo jistě velmi výhodné, kdyby váš účet měl přímou vazbu na váš bankovní účet (u IPB, jak jinak). Mobilní operátor bude mít tak jistotu, že své peníze dostane včas a v plné výši a IPB si bude mnout ruce, protože získá nové zákazníky. Jenže jak k tomu zákazníka donutit? EuroTel to zkouší se zvýhodněným paušálem (např. TipTop). Tudy cesta jistě vede a možná, že to zkusí i Český mobil. Ale mnohem větší tahák se skrývá ve spolupráci Paegasu s Expandia bankou. I tam probleskuje, že přes SimToolkit by mělo být možné ovládat účet u IPB. Proč tedy ne u Českého mobilu?

Jenže ono se to dá vést mnohem dál. Mobilní telefon bude mít za pár let u nás každý (a o tomhle bodu bych jen velmi nerad pochyboval, mobil je levný - možná dokonce a levnější - a pohodlný, takže proč ne?), zato s platební kartou to tak růžově nevypadá. Proč? Platební karty jsou drahé, jak pro uživatele, tak pro banky i pro obchodníky. Takže se nabízí logická možnost náhrady platební karty telefonem. Začneme tedy k mobilům bundlovat bankovní účty! Koupíte si mobil, aktivujete u Českého mobilu, dostanete třeba číslo 35 27 86 a k tomu běžný účet 996352786/5100. Tedy něco ve stylu: 99 (jako účet u Českého mobilu) + x (číslo k dopočtu modulo 11) + číslo vašeho mobilu. Když ho nebudete chtít používat, nevadí. Když budete, vstoupíte do 3. tisíciletí. Jak to bude fungovat?

Consumer to consumer

Jak by to vypadalo mezi lidmi? Potřebujte kamarádovi dát 200 Kč. Prostě na vašem Českém mobilu (a do háje, jak se zdá, přišel jsem na reklamní slogan: v kapse nebudete mít mobil, ale český mobil ;-) se SimToolkitem vyberete položku "Poslat peníze". Tam budou dvě položky "Na Český mobil" a "Na jiný účet". "Na jiný účet" bude vypadat stejně jako dnes u Paegasu a Expandie (aspoň doufám, že to tam je, jak si představuji a vidím na reklamách, majíc EuroTel). Zato u Českého mobilu se to prostě zeptá po telefonním čísle kamaráda a částce. A na kamarádově mobilu za 30 sekund zapípá SMS: "Dostali jste 200 Kč od Petra Jandů. Váš Český mobil/IPB".

Business to consumer

Placení v obchodě bude asi trochu jiné. V malých obchodech to může probíhat podle předchozího schématu, s tím, že v SMS nebude žádné spojení na plátce. Kontrola podle sumy by byla možná trochu obtížná, takže by se generovalo nějaké zákaznické číslo. To přes schéma: SimToolkit na mobilu obchodníka se žádostí o číslo -> SMS s číslem od sítě/IPB -> číslo sdělené ústně zákazníkovi a pak už jako dříve. Ve velkých obchodech bude lepší tohle navázat přímo do jejich platebních systémů (šance pro třetí firmy). Opět jsou tu ohromné možnosti: řeknete nám číslo vašeho mobilu, my vám dáme 5% slevu a za trest vám budeme posílat reklamy přes SMS. Samozřejmě nákupy přes internet jednodušší než kdy dříve.

Business to business

Mezi firmami by to spíše probíhalo přes IPB Homebanking s vazbou do účetních SW. Tady ten mobil moc nic nového nepřinese. Snad jen u dealerů...

Takže jsme si to vymysleli hezky. SimToolkit nebude úplně nutný, WAP ho hravě nahradí, stejně je to možné ovládat přes DTMF tóny jako ve vaší schránce. Celé by se to muselo trochu doladit po bezpečnostní stránce, ale to není nic hrozného (elektronický klíč u Expandia Banky apod.).

Teď je jen otázkou, zda IPB bude mít chuť do něčeho takového jít. Jenže proč by neměla? Jsou v tom ohromné peníze. Zvýší to ohromně její podíl na trhu. A hlavně: marketingově to diferencuje Český mobil od ostatních operátorů. To budou hodně potřebovat. A je tu ještě jeden důvod (v obchodě většinou ten nejdůležitější): když s tím nepřijdou oni, časem s tím přijde někdo jiný a slízne smetanu. Takže asi takhle... Možná, že se ukáže, že kozel je lepší než zahradník - má totiž zájem na tom, aby se to, co vyroste, dalo jíst.