Proč je IOL na internetu tak nepopulární?

Pokud mám v kostce shrnout reakce lidí na dění z minulého týdne dotýkající se blokády IOL ze strany většiny velkých internetových providerů, je zhruba 17-20 procent respondentů naší ankety proti zablokování IOL, zbytek je pro. V diskusním auditoriu na konci této stránky se pak především samotní uživatelé IOL vyjadřují krajně negativně k této možnosti.

První server se v pátek rozhodl jednat. Pokud jste na síti IOL nebo síti patřící SPT Telecom, nepřečtete si oblíbený junyksácký webplátek NetMag. Zbyněk Pospíchal jednoduše a prostě v pátek zablokoval přístupy z IOLu a pro následovníky zveřejnil i návod, jak toho na Apache serverech dosáhnout. Zdá se velmi pravděpodobné, že některé další internetové servery IOL zablokují nezávisle na svých providerech ještě v průběhu tohoto týdne - i u nás se jen čeká na návrat FUFa, aby to s ním bylo konzultováno.

Ovšem otázka zní, proč se tak děje? Proč velké servery napadají významného inzerenta, jakým SPT Telecom bezpochyby je, za jeho IOL aktivity? Proč omezují klienty IOL?

Odpověď je jednoduchá - křížové financování. Služba Internet on Line je dotována z klasických telefonních služeb, na něž má SPT Telecom monopol. Každý telefonát přispívá na službu IOL - to je ale možnost, kterou ostatní provideři nemají. Každá služba, kterou SPT Telecom jako monopolní poskytovatel telefonních služeb nabízí, zahrnuje v sobě nepatrnou částečku na dotovaní IOL.

Příkladem jsou virtuální přístupové body. Asi se divíte, že IOL vybudoval poměrně rychle tolik přípojných bodů. Jak by ne - body totiž byly virtuální. Na takovém virtuálním bodě nejsou modemy, ale je nastaveno přesměrování z této ústředny do jiného UTO, kde modemy jsou. Normální provider, kdyby tuto službu chtěl využívat, by musel rozdíl volání mezi těmito dvěmi ústřednami doplácet. Kolik si myslíte, že zaplatil IOL?

Stejně tak úžasné reklamy s Pamelou - za dva roky svého reálného fungování IOL neměl šanci vydělat dostatek peněz, aby mohl pamelácké reklamy zaplatit. To vše šlo z kapes telefonních účastníků.

Promiňte - ale ačkoliv reklamy s Pamelou se mi líbily, našel bych pro svoje peníze jiné použití. Stejně tak, jako ostatní, nehodlám ze svých peněz dotovat ostatní aktivity SPT Telecom. Nedomnívám se, že je správné, aby moje i vaše peníze za telefonní poplatky dotovaly přípojný bod IOL v Horní-Dolní. Nesouhlasím s tím, aby monopolní provozovatel služeb, jež musíme využívat, používal naše peníze na dotaci vyvražďování ostatních providerů.

Podobný postup by měl být trnem v oku antimonopolnímu úřadu - za mnohem méně okaté drancování trhu se v USA dostalo ponaučení koncernu Bell, jehož antimonopolní úřad rozdělil na několik částí. To, co se děje u nás, projde snad už jen v Kongu a v Polsku.

Tam, kde existuje nezájem státní správy cokoliv řešit, musí bohužel nastoupit aktivity těch, kteříž jsou poškozováni. Proto považuji bojkot ze strany ISP za naprosto legitimní zbraň. Je třeba zabránit tomu, aby monopol byl zneužíván - a to za každou cenu. Stejně jako ISP se ovšem situace dotýká provozovatelů internetových serverů - třeba nás. Naši čtenáři měsíčně v úhrnu zaplatí za dial-up připojení 300-400 000 Kč za čtení Mobil serveru. Kdyby z této sumy nedostával svůj díl vnitrofiremními přesuny IOL, mohla by být nižší. A IOL dozajista nebude jediný příklad křížového financování v rámci SPT Telecom.

Pokud bychom žili v civilizované zemi, antimonopolní úřad by nařídil rozdělení SPT Telecom a IOL jako dvou samostatných firem, kde by mohl být nařízen transparentní audit prokazující či zamítající veškerá podezření z křížového financování. Podobná věc se v zahraničí stává poměrně často a totéž sem-tam hrozí i Microsoftu, gigantu, jehož monopol není dán zákonem, ale šikovným marketingem.

IOL je ovšem zatím pevnou a nedílnou součástí SPT Telecom, v jehož rámci se provozní náklady IOL snadno zaretušují do potřebných mezí.

A tak, kde není žalobce, není soudce. Je třeba to vyslovit nahlas: není správné, aby SPT Telecom používal svoje monopolní postavení k podpoře svých dalších komerčních aktivit, jako je IOL. Tento monopolistický postup jde proti základům svobodného internetu, napadá podstatu volného obchodu.

Proto považuji vyloučení sítě IOL z českého internetu za věc nejen tolerovatelnou, ale i za žádoucí a prospěšnou. Je to poslední možnost, jak laxní stát upozornit na to, že se děje bezpráví doprovázené neomalenou drzostí.