Proč EuroTel zablokuje telefonní seznam na Go kartě

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, proč EuroTel blokuje seznamy zákazníkům Go karet, kteří vyčerpali kredit. Ohlasy čtenářů na toto téma nás přesvědčily o tom, že je třeba se na problém podívat více do hloubky. Zde je další vysvětlení k celému problému.

V článku EuroTel blokuje telefonní seznamy Go zákazníků jsme nastínili problém s blokováním Go seznamů a získali vyjádření k celé situaci.

Závěrem článku bylo, že seznamy jsou blokovány pouze zákazníkům se staršími mobilními telefony, které nepodporují technologii FDN (Fixed Dialing Number). Ovšem hned po uveřejnění článku se ozvalo obrovské množství majitelů Go karet, kteří mají stejný problém s blokováním seznamu a přitom vlastní nové mobilní přístroje s podporou FDN.

Problém tedy zjevně není jen s mobilními telefony, které nepodporují FDN.

Tiskový mluvčí EuroTelu Jan Kučmáš na náš nový dotaz odpověděl: „Omlouvám se za poskytnutí chybné informace. Bohužel přístup k seznamu telefonních čísel uloženém na SIM kartě nemají všichni Go zákazníci, pokud by dosáhli nulového kreditu. Příčinou jsou naše systémy předplacených karet, které nabízejí zákazníkům řady unikátních výhod na českém trhu - jako je například okamžitý přehled o zůstatku kreditu na displeji mobilního telefonu. Podle našich pravidelných průzkumů spokojenosti zákazníků je pro ně tato vlastnost mnohem důležitější než pravděpodobnost, že nebudou mít v okamžiku vyčerpání kreditu přístup k seznamu telefoních čísel na SIM kartě. To se totiž týká jen malého procenta našich zákazníků.“

EuroTel se zkrátka před čtyřmi roky musel rozhodnout, zda bude jeho síť podporovat služby, jako je zobrazování kreditu na displeji. Cenou za podporu nových služeb ovšem bylo blokování telefonních seznamů majitelů Go karet po vyčerpání kreditu. Zvítězila snaha poskytnout zákazníkům komfort na úkor těch, kteří svou kartu nedobíjejí s předstihem. Rozhodl se EuroTel správně?

Podle tržních výsledků ano. Podle názorů některých našich čtenářů nikoliv. Každý je samozřejmě rád, když dostává aktuální informace o výši svého kreditu. Samozřejmě jen do doby, kdy poprvé nestihne včas dobít.

Recept proti rozladění z blokovaného telefonního seznamu je zatím jediný - dobíjet pravidelně svůj kredit.