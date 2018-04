Proč chytré telefony prožívají boom?

S chytrými telefony kombinujícími pod jedním deklíkem mobilní telefon spolu s PDA se roztrhl pytel. Lze se nadít, že takzvané smartphones, chytré telefony, budou jedním z dalších šlágrů CeBITu 2001 a že je bude vystavovat snad opravdu každý, protože úroda, kterou každý týden přinášejí i dosud neznámí výrobci, je vskutku impozantní.

Proč najednou tolik zájmu o něco, co čtyři roky dělala Nokia sama?

Odpověděl bych, že právě proto: dnes se i ostatní výrobci dostali do stádia, kdy jsou schopni nabídnout počítač spojený s telefonem za rozumnou cenu a při rozumných výrobních nákladech udržitelných i v malých výrobních sériích, což dříve nešlo. Spolu s citelným zvýšením zájmu o chytré telefony, tedy s nárůstem poptávky, lze také očekávat zvýšení možnosti tento segmet trhu vhodně zprofitabilnit.

Skutečností, která souvisí s výše uvedeným, je stále jednodušší výroba chytrých telefonů. Jistě jste si všimli, že většina těch nových (zatím vyjma Ericssonu R380) je vzhledově podobná PDA. Není to náhoda. Většinou jde totiž o "remaky" - čili tovární předělávky, kdy vezmete PDA, dáte do něj anténu a do volného místa, kam původně měla přijít ještě rozšiřovací paměť nebo třeba CompactFlash karta, napasujete GSM modul, kterých je dnes na trhu k mání široký výběr. Doplníte ovládacím software a distribuujete.

Nic proti této metodě, je zcela korektní, způsobuje to, že ceny běží dolů, objevuje se čím dál více výrobců a modelů, trh se zpestřuje a pokud je ovládací software a propojení uděláno dobře, zákazník může být spokojen.

To ale také nutně znamená, že zatím nejpoužívanějším operačním systémem v těchto chytrých telefonech jsou PocketPC, tedy vlastně WinCE. To je dáno tím, že je to v současné době jediný tak široce variabilní software, který je na trhu. Co je tím myšleno? PalmOS má své nevýhody: například nezměnitelnou velikost displeje 160x160 bodů, dále absenci ovladačů pro velkou část rozšiřujících doplňků, zejména paměťových karet. To se má změnit novou verzí pracovně nazývanou PalmOS 4, ale než bude na trhu, nelze PalmOS použít.

Podobně EPOC od Symbianu - stávající verzi 5 nebylo moc ideální používat, nová verze 6 je na trhu velmi krátce, takže ji ještě výrobci OEM verzí nepoužívají ve svých zařízeních. To ale značně snižuje možnost použití výše uvedeného postupu remake stávajících zařízení - nemáte, kam zavolat a kde si objednat již existující PDA hardware s Symbianem a rozšířit ho o mobilní modul. Očekává se, že zařízení se Symbian EPOC 6 budou na trhu v druhé polovině příštího roku.

To je asi tak celý výběr operačních systémů pro PDA, pokud taktně opominu pokusy s Linuxem, jež jsou zatím spíše pro fandy. Nasazení PocketPC tedy příliš nepřekvapuje: nabízejí nejenom dostatek ovladačů pro leckterý i obskurní kus hardware, podporu více typů procesorů, barevný displej a v neposlední řadě i tak líbivé přehrávání MP3, ale i dostatek aplikačního software.

Pravdou je, že situace se může změnit rychle, takřka ze dne na den. Symbian, spoluvlastněný mobilními giganty jako je Ericsson, Nokia, Motorola a Panasonic, si svoji verzi 6 nechystá do šuplíku, jenže zároveň s tím Ericsson zakládá společný podnik na mobilní komunikace s Microsoftem, Nokia a Motorola koketují s PalmOS a obecně řečeno všichni zkouší všechno.

Faktem ale také je, že zatímco Ericsson, Siemens a Sagem již velmi viditelně inklinují k Microsoftu, firma Nokia, Motorola a Panasonic jej za svého favorita nepovažují. Převaha je tedy zatím na straně Symbianu - a to jak v hrubé výrobní síle, tak ve vlivu na telekomunikační odvětví. Jenže tajnou zbraní Microsoftu byla vždy jeho taktika, jak rozklížit veškeré spojenecké pakty - už odlákání Ericssonu je významným úspěchem.

Jak bude celá válka pokračovat?

Vše bude hodně záležet na tom, jak silnou a schopnou vývojářskou základnou disponují Symbian a PalmOS - zda se jim podaří držet tempo. Nová generace mobilních telefonů UMTS, pro kterou začínají mít robusní chytré telefony smysl, totiž bude podstatně náročnější na stabilitu a výkon, než stávající legrácky typu faxování nebo odběr emailů v GSM sítích. Rychlost, se kterou se jednotlivé systémy budou schopny vypořádat s UMTS a novými požadavky zákazníků, bude rozhodující pro jejich úspěch. A k tomu nepomůže nic jiného, než veliký, sehraný tým, s jasným tahem na branku. To je ovšem také to, co Microsoft má a důležitou otázkou pro budoucnost chytrých telefonů je to, zda tím disponuje i Symbian