Proč chtěl Paegas zdražit SMS do zahraničí

Nejeden tarifní zákazník Paegasu byl v posledních dnech nemile překvapen. Když totiž otevřel časopis Dialog, který Paegas rozesílá lidem vlastnícím paušální tarif, objevil v rubrice „Krátce“ malou zprávu o tom, že SMS zprávy do zahraničí se zdražují na 9,50 korun bez DPH, v případě Twistu na 10 Kč.

Ten, kdo překonal své případné počáteční rozhořčení a zavolal na infolinku Paegasu, zjistil, že celý text je vlastně jen nedopatřením. Cena za SMS zprávu posílanou z Paegasu do některé zahraniční sítě se nemění. Operátorky na infolince vše vysvětlují trpělivě a příjemně, ale jedno se přeci jen nedozvíte. Proč Paegas udělal takovou nesmyslnou chybu a vydal ve vlastním časopise článek, který ho poškozuje.

Pravda je však trochu jiná. Důvodem pro zdražení SMS zpráv posílaných do zahraničních sítí měl být požadavek několika zahraničních operátorů, kteří chtěli zvýšit propojovací poplatek za přijatou SMS. Tento trend se v poslední době projevuje u více operátorů ve více evropských zemích. Jednání na téma propojovacích poplatků nejen za SMS bzučí po celé Evropě. Když se jednotlivá jednání začala zamotávat, převzala iniciativu GSM Asociace, která sdružuje téměř všechny světové operátory GSM. Jednání mezi jednotlivými operátory se zastavila, začalo se pracovat na společných dohodách. Právě v tomto bodě je ona díra, do které spadl Paegas.

RadioMobil, tedy provozovatel sítě Paegas, vedl jednání s několika evropskými operátory, kteří chtěli zvednout cenu za SMS. Dohoda byla v podstatě hotová, nové ceny měly platit od 1. října. V té době se také dotiskl a začal rozesílat časopis Dialog, ve kterém Paegas o změnách informoval. Když byla jednání zrušena, po zásahu GSM Asociace, a dohoda se odsunula na neurčito, nešlo již vzít inkriminovaný článek v zákaznickém časopise zpět. Nedorozumění je tedy vysvětleno. Jedna otázka však přeci jen zůstává.

Osvobozeni, ale na jak dlouho

Vzhledem ke komplikacím v jednání o propojovacích poplatcích ke zdražení nakonec nedošlo - ani pro Paegas, ani pro zákazníky. Kdyby však všechno proběhlo, jak bylo plánováno, Paegas by musel několika operátorům platit za SMS vyšší částku. Ostatním by však platil stále stejně. Proč tedy chtěl zdražovat všechny SMS do zahraničí? Paegas se díky potížím při jednání vyhnul těmto nepříjemným otázkám, proti kterým by nejspíš bojoval argumenty o jednotné a přehledné ceně.

Pokud již vše proběhne tak, jak si to představuje GSM Asociace, nebudou podobné problémy muset řešit ani Paegas, ani jiní operátoři. Ke změnám však určitě dojde, podle složitosti jednání však lze odhadnout, že se zdražení v blízké budoucnosti bát nemusíme. Do jednání se navíc promítnou i vlastnické vztahy mezi operátory. Ceny u Paegasu tak nejspíš ovlivní i jeho členství v rodině Deutsche Telekom. Jak přesně, se dozvíme záhy...