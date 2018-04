PROČ BYCH SI MĚL KOUPIT HANDHELD?

Informace o použití přístrojů

s Windows CE Motto: Software pro MicrosoftŽ WindowsŽ CE nazvaný Handheld PC Professional Edition vám pomůže být produktivnější, když nejste v kanceláři, protože důležitá data, která potřebujete, budete mít stále při sobě. S programy Handheld PC Professional Edition můžete... ...Používat známé rozhraní a programy velmi podobné těm z Microsoft Windows. Svým cenným časem nemusíte plýtvat, protože se nemusíte učit používat nové nástroje. Handheldy se systémem Windows CE 2.0 vám umožní pracovat s prvky rozhraní, které už používáte v operačním systému Windows 95 a Windows NTŽ 4.0, například s tlačítkem Start a s Průzkumníkem. Handheld PC Pro Edition nyní podporuje různé rozlišení až do 640x480 a 800x600, takže můžete na větším monitoru prohlížet více dat. Navíc je podporováno zobrazování 4 nebo 16 odstínů šedé, 16 nebo 256 barev, nové možnosti přizpůsobení displeje uživateli, například změna rozložení nabídek či tlačítek a skrývání hlavního panelu. A Handheld PC Pro Edition nabízí vylepšené vlastnosti pro Internet, protože podporuje HTML 3.2 a Java Script. Programy Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Microsoft Pocket PowerPointŽ, Microsoft Pocket Access (novinka!), Microsoft Pocket OutlookŽ a Microsoft Pocket Internet Explorer jsou kompatibilní se svými kancelářskými protějšky a podporují snadnou výměnu informací. Více informací o programech Handheld PC Pro Edition najdete v popisech výrobků. ...Díky programu Microsoft Pocket Access pracovat s databázemi, ať už jste kdekoli. Díky programu Pocket Access - kterým byla doplněna sada Handheld PC Pro Edition - můžete vytvářet a používat mobilní databázové aplikace, které vám umožní snadno vyměňovat data s jinými počítači pracujícími se systémem Windows. ...Díky programu Microsoft Pocket PowerPoint můžete snadno prezentovat své nápady. S programem Pocket PowerPoint můžete vytvořit prezentaci v grafickém prostředí na kancelářském počítači, a pak ji přenést na svůj handheld. Když použijete Pocket PowerPoint můžete ji předvádět na handheldu, externím VGA monitoru nebo televizoru* v 256 barvách, a to v rozlišení 640x480 nebo 800x600. A zatímco si posluchači budou prohlížet prezentaci, vy si na svém handheldu můžete prohlížet a upravovat poznámky k prezentaci.

*Možná bude nutná přídavná PC karta od dalšího výrobce. ...Důležité informace můžete mít po ruce, když je právě potřebujete. Můžete využívat technologie ActiveSync™, která samočinně synchronizuje informace na vašem handheldu s počítačem pracujícím s Windows, na kterém jsou nainstalovány Windows CE Services, což může být právě váš počítač v kanceláři nebo doma. Nyní můžete přestat s manuálním přenosem informací z jednoho počítače do druhého (nebo s přepisováním!). S technologií ActiveSync: Jsou všechny vaše informace synchronizovány - E-mailové zprávy a přílohy včetně požadavků skupinového plánování; kontakty, kalendář, úkoly; soubory z Microsoft Wordu, Microsoft Excelu a Microsoft PowerPointu; databáze Microsoft Accessu. Svůj handheld jednoduše spojíte s kancelářským počítačem, aby se vzájemně synchronizovaly - nemusíte stisknout jediné tlačítko.

Když je váš handheld připojen ke kancelářskému počítači, samočinně se s ním synchronizuje - chcete-li si vzít handheld, není potřeba před odchodem z kanceláře provádět synchronizaci. ...Vaše informace se mohou průběžně aktualizovat, i když nejste v kanceláři. Stále zůstáváte v obraze, třebaže nejste v kanceláři. Technologie ActiveSync samočinně synchronizuje vaše data, a to prostřednictvím nejrůznějších druhů dálkového spojení: drátových i bezdrátových sítí Ethernet LAN, bezdrátového systému celulárního přenosu číselných dat (CDPD), napojení na server se vzdáleným přístupem (RAS), standardního infračerveného připojení (IrDA) nebo obvyklého připojení pomocí modemu. Jakmile se připojíte, technologie ActiveSync udělá vše potřebné pro synchronizaci! ...Můžete zůstávat v kontaktu s lidmi, přestože nejste v kanceláři. S Handheld PC Pro Edition můžete svůj handheld připojit do sítě se vzdáleným přístupem a: Posílat a přijímat e-mailové zprávy a přílohy, otevírat je na svém handheldu. (Napište libovolné jméno do kontaktů, a pak stiskněte tlačítko Odeslat poštu - napsaná zpráva samočinně získá adresu z vašeho kancelářského počítače.) A protože v Pocket Wordu a Pocket Excelu byla vylepšena kompatibilita konverzí, Handheld PC Pro Edition zajistí, aby vaše přílohy byly odeslány a přijaty způsobem, kterým jste zamýšleli.

Plánovat a potvrzovat schůzky s uživateli programů Pocket Outlook, Outlook a Schedule+. Ve složce došlá pošta se vám objevují vaše žádosti o schůzku nebo návrhy jiných lidí na schůzku, které můžete na svém handheldu přijmout nebo odmítnout.

Vytvářet a používat mobilní databázové aplikace, které je možno synchronizovat s libovolnou aplikací běžící na kancelářském počítači pracujícím s Windows a zapojeném do počítačové sítě, přičemž tato aplikace musí používat technologii ActiveXŽ Data Objects (ADO).

Prohlížet Internet nebo firemní intranet. (Napište libovolné jméno do kontaktů, a pak stiskněte tlačítko Webová stránka - otevře se vám příslušná webová stránka.)

Odesílat a přijímat faxy, přijímat webové stránky, které jste si objednali.

Číst a odpovídat na e-mailové zprávy pomocí služeb SMTP/POP3 nebo IMAP4, které zajišťují poskytovatelé připojení do Internetu nebo Microsoft Exchange. ...Prohlížet soubory a otevírat webové stránky přímo z Průzkumníka Windows. Software Handheld PC Pro Edition v sobě spojuje schopnost prohlížet webové stránky pomocí Pocket Internet Exploreru a možnost prohlížet soubory, kterou má Průzkumník Windows, takže máte integrovaný přístup k informacím. Můžete prohlížet webové stránky a místní nebo síťové adresáře, a to v jednom jediném okně. ...Tisknout přímo ze svého handheldu. Jednoduše se připojíte k tiskárně pomocí sítě LAN, infračerveného nebo sériového spojení. Váš handheld má vestavěnou podporu rozšířeného jazyka pro tisk - HP PCL Level 3! Podle informací firmy Microsoft; translation (c) Portfolio Praha