Problémy se spuštěním Outlook 98 a synchronizací e-mail zpráv

Popis: Při instalaci Windows CE services se do adresáře Program files, Microsoft Office, Office, Addins nainstaluje soubor pmailext.ecf - rozšíření aplikace exchange a Outlook pro synchronizaci pošty s Windows CE počítači. Tento doplněk však není kompatibilní s Outlook 98, a při spuštění Outlook 98 se proto objeví chybové hlášení. Zároveň je nedostupné nastavení složek, do kterých se mají kopírovat / přesunout položky el. pošty při synchronizaci mezi Windows CE zařízením a Vaším počítačem (Windows CE transfer box). Řešení: Po nainstalování Outlook98 spusťte s adresáře \Valupack\Hpc na instalačním CD soubor Hpcv2.exe (pokud máte ještě zařízení s Windows CE 1.0, spusťte Hpcv1.exe). Tento soubor Vám nainstaluje do Outlook98 správné rozšíření pro podporu Windows CE (původní soubor myslím bez dotazu přepíše - pokud ne, je třeba ho nejprve smazat), a v menu nástroje se přidá položka "Převod schránky doručená pošta systému Windows CE"