Podle našich čtenářů dochází dnes k výpadkům e-mailu na T-Zones. Zpráva není do schránky na T-Zones doručena vůbec, nebo zůstane ve schránce a není přeposlána na mobil ve formě SMS. V některých případech nebylo možné se vůbec dostat na web T-Zones.

Infolinka údajně sdělila, že na T-Zones byly vypnuty filtry v MobileBox Easy až do zítřejšího rána do 10 hodin. Není nám známo, že by byl výpadek hlášen předem. Plánovaný výpadek T-Zones byl naopak posunut na 15. až 18. srpen.

Zjišťujeme podrobnosti.