Problémy s prodejem Radiokomunikací pokračují

PRAHA (ČIA) Dánská společnost Tele Danmark a americká Crown Castle International nabízejí za majoritní podíl v Českých radiokomunikacích (ČRa) částky ve výši okolo 600 korun za akcii, což je výrazně méně, než původně čekala vláda. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké probíhajícímu výběrovému řízení.Podle náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcely Gürlichové stále probíhají pohovory se zájemci, kteří podali závaznou přihlášku do tendru. Meziresortní komise má pak určit pořadí uchazečů a předložit vládě ke schválení do konce března.Podle dřívějších informací FNM byli k podání závazných nabídek vyzváni čtyři zájemci, jejich jména však nebyla oficiálně oznámena. Kromě Tele Danmark a Crown Castle International se v médiích jako zájemci objevily i společnosti Telecom Italia, britský provozovatel vysílacích věží NTL a investiční fondy Emerging markets partnership a Central and Eastern Europe Telecoms Venture (CEETV).