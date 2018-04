Problémy s dodávkami mobilních telefonů

Podle informací distributorů mobilních telefonů budou do konce roku problémy s dodávkou některých typů mobilních telefonů. Konkrétně se jedná o Nokia řady 6150, 7110, 8210 a 8850. Dále se jedná také o telefony Ericsson T28.

Dle dealerů mobilních telefonů, včetně samotných operátorů budou dodávky omezeny pouze na několik kousků mobilních telefonů týdně nebo dokonce i měsíčně.

Tento fakt je způsoben dvěma faktory. První je ten, že některé teleofny jsou příliš nové a tak se nejprve dodávají na jiné trhy, kromě našeho. Dalším a hlavním důvodem je ovšem to, že není jaksi „z čeho vyrábět“. Pro mobilní telefony prý v některých případech není dostatek materiálu a s tím pravděpodobně související i nedostatek čipů, které se do těchto telefonů montují.

Ať jsou ovšem důvody jakékoliv, jedna věc je jistá. Těm šťastnějším se podaří získat některý z těchto mobilních telefonů možná do konce roku, jelikož například 7110 a 8210 by měly být dle odhadů, což neznamená, že to bude pravda, až na konci listopadu nebo v prvních 14 dnech prosince. Ovšem i v tomto případě je zde ta skutečnost, že telefony budou špatně k sehnání díky malým zásilkám, které k nám přijdou.