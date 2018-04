Problémy s bateriemi Nokia mohou ohrozit Panasonic

V minulých dnech zjistila Nokia, že některé baterie v jejich mobilních telefonech mohou být nebezpečné. Šlo o baterie typu BL-5C, které vyráběla továrna koncernu Matsushita v jižní Číně. V továrně ve městě Zhuhai se vyrábějí baterie do více než 50 modelů Nokií, přičemž problém se může týkat všech vyrobených mezi prosincem 2005 a listopadem 2006. -více o celé kauze zde

Pro koncern Matsushita, kam patří mimo jiné i značka Panasonic, to může být velký problém. Podle informací serveru Forbes.com by se výměna mohla týkat až 46 milionů baterií na celém světě. Kdyby opravdu všichni zákazníci baterii vyměnili, znamenalo by to podle Kota Ezawy, analytika Nikko Citigroup, pro Matsushitu náklady ve výši 138 miliard jenů, tedy přes 24,2 miliardy korun. Jedna baterie se totiž prodává zhruba za 3000 jenů (asi 526 Kč).

I pro japonského giganta je to opravdu značný zářez do firemních financí. Podle Kota Ezawy to je zhruba 28 % očekávaného provozního zisku pro rok 2008 a skoro pětinásobek ročních tržeb z výroby baterií ve fiskálním roce končícím v březnu příštího roku. Navíc problém podobného rozsahu může velmi negativně ovlivnit i další příjmy, protože poškodí pověst japonského koncernu.

Co se týká objemu, bude zřejmě problém baterií pro mobily Nokia největším v historii. Není ale zdaleka jediným. Poměrně nedávno stála Sony výměna 9,6 milionu baterií do notebooků 51,2 miliardy jenů (9 miliard Kč), a vadné baterie vyrobené Mitsubishi Electric přišly japonské Sanyo na 4 miliardy jenů (701 milionů Kč).

Kota Ezawa odhaduje, že obrat z výroby Li-Ion baterií hlavních japonských výrobců se pohybuje mezi 20 a 50 miliardami jenů, tedy 3,6 až 9 miliard korun. Náklady na výměnu vadných kusů tak mohou být poměrně citelné. I když zákazníkům Nokia baterie vyměňuje bezplatně, po Matsushitě bude chtít zřejmě podíl na nákladech spojených s výměnou a samozřejmě i nové baterie. Přitom tlak na zlevnění výroby, vyšší kapacitu a zároveň kratší dobu nabíjení může způsobovat, že podobné problémy jako byly s bateriemi v Nokiích, mohou být stále častější. Výrobci tak budou muset opravdu vážně počítat s rizikem poměrně velkých ztrát v případě chyby.