Probíhá CeBIT, veletrh určující evropské trendy na celý rok

Ve středu 12. března začal v německém Hannoveru nejdůležitější evropský veletrh komunikačních a informačních technologií – CeBIT. Přestože v oboru mobilních komunikacích už firmy dávno představují své produkty po celý rok a nečekají až na CeBIT, novinek nebude málo. Stejně tak se návštěvníci CeBITu kromě samotných mobilů a služeb budou moci seznámit i s trendy, které ovlivní mobilní komunikace na celý rok. Až do příštího CeBITu.

Pokud chcete zůstat v obraze, osahat si nové a připravované mobily a pochopit, kam se budou mobilní komunikace vyvíjet, nemusíte jet do Hannoveru a prodírat se veletržním návalem. Stačí, když v nejbližších dvou týdnech budete sledovat Mobil.cz, kde se dozvíte vše podstatné. Těšit se můžete na fotografie a první dojmy z nových mobilů a zajímavého příslušenství. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o komentáře a popisy představených služeb. Po skončení CeBITu na veletrh nezapomeneme, ale řádně jej zhodnotíme. Unikne-li vám něco v aktuálních zprávách, rozhodně to nepřehlédnete v analýzách a přehledech.

Na CeBITu bude samozřejmě takové množství novinek a zajímavostí, že rozhodně nebudeme mít čas ani dostatek redaktorů na to, abychom zvládli zdokumentovat všechno. Rozhodně si ale najdeme prostor pro to, co vás zajímá. Při plánování návštěv jednotlivých výstavních stánků bude celá redakce pečlivě sledovat vaše náměty a připomínky v diskusích. Pokud některé informace nenajdete v našem zpravodajství, upozorněte nás v diskusi.

CeBIT vyhlašujeme aktuálním tématem týdne. Zajímá nás, co zajímá vás. Rádi bychom se dozvěděli, kterým výrobkům a službám přikládáte největší váhu a co vás naopak nechává chladnými. Stejně tak nás potěší váš názor na veletrhy vůbec. Přijdou vám užitečné a zajímavé, nebo je to podle vás jenom ztráta času?

Téma týdne

Každý týden vyhlásí redakce Mobil.cz aktuální téma týdne, ke kterému se budou vyjadřovat některé články vydávané v průběhu týdne a ke kterému mohou svůj názor sdělit i čtenáři prostřednictvím diskuse, hlasování či přímo napsáním článku poslaného redakci. Nejzajímavější příspěvky redakce odmění zajímavým dárkem.

Téma týdne je vyhlašováno vždy v pondělí. Zhodnocení uplynulého témat týdne si můžete přečíst vždy v úterý.