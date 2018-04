Pro zoufalé rodiče: jméno si nenarozené dítě vybere kopáním do iPhonu

, aktualizováno

Vývojáři aplikací pro iPhone už zjevně nevědí co by. Jeden z jejich nedávných počinů nese název Kick to Pick. Jde o legrácku, která umožňuje "zjišťovat názor" nenarozeného dítěte na navrhované jméno.