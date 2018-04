Pro tisk fotografií z mobilu jsou dvě mega málo, pět stačí i na větší formát

Kolik megapixelů stačí nebo nestačí na tisk fotografií, to je často propíraná otázka v našich diskusích. Pokusili jsme se na ni najít odpověď. Vzali jsme čtyři fotomobily s různým rozlišením a pořídili sadu srovnávacích snímků.

Ty jsme následně vytiskli na inkoustové tiskárně Epson Stylus Photo PX700W na kvalitní fotopapír Epson Premium Glossy. Snímky jsme zkoumali pouhým okem i lupou a verdikt je jasný. Fotografie z obyčejného dvoumegapixelového fotomobilu nestačí ani na tisk relativně malého snímku. Zato z "pětimega" se dá vytisknout i fotografie formátu A4. Osmimegapixelový fotomobil většina uživatelů ani nevyužije.

Použitá tiskárna Epson Stylus Photo PX700W Tiskárna Epson Stylus Photo PX700W se řadí mezi kombinovaná zařízení - k dispozici je tedy jak tiskárna, tak skener. Model nabízí tisk přes řadu rozhraní - k dispozici je čtečka snad všech druhů paměťových karet, nechybí ani USB port. Přímý tisk z média je bezproblémový díky barevnému displeji na čelním panelu tiskárny. Tiskárna umožňuje i tisk přes wi-fi. K samotnému tisku používá tiskárna technologii šestibarevného inkjetového tisku. Používá inkousty Epson Claria v barvách azurová, purpurová, žlutá, černá, světle azurová a světle purpurová. Výrobcem doporučená nezávazná cena: 5 090 korun včetně DPH

Pro test jsme vybrali mobily s rozlišením fotoaparátu 2, 3, 5 a 8 megapixelů. Obyčejné dvoumegapixelové snímače, které jsou dnes běžné v mobilech nižších tříd, zastupovala Nokia 6500 classic. Třímegapixelový fotoaparát, již s automatickým ostřením, nám pak do testu poskytla Nokia 5800 XpressMusic. Pětimegapixely zastupuje HTC Touch Diamond 2 a osmimegapixelový fotoaparát má v našem testu Samsung i8910 HD.

Fotografie jsme tiskli ve třech velikostech – v tradičním formátu 15 x 10 cm, větším 21 x 15 (tedy vlastně polovina A4) a plné A4. Už při pozorování pouhým okem je jasně vidět, že i na malých snímcích se zcela ztrácejí detaily u snímků pořízených dvoumegovou nokií. Snímky z ní ale nejsou nepoužitelné jen díky spoustě digitálního šumu. Snímky mají zcela posunuté barvy a aberace je neuvěřitelně výrazná.

To třímegapixelový tube již dokazuje, že takový fotoaparát na tisk snímků o velikosti 10 x 15 cm stačí. Při blízkém pozorování ještě stále najdeme mizející detaily, ale nejde o nic, co by běžný "divák" poznal na první pohled. A to fotoaparát v 5800 XpressMusic nepatří k žádným zázrakům. Na malé fotky pak bohatě stačí pětimegapixelový fotoaparát. Detaily jsou dobře patrné i při pozorování snímku lupou a u fotomobilů všudypřítomný elektronický šum zde již nijak výrazně nevadí. Osm megapixelů pak představuje pro tisk malých fotek téměř zbytečný luxus.

Srovnávané fotografie

Vždy zleva 2, 3, 5 a 8 megapixelů (Nokia 6500 classic, Nokia 5800 XpressMusic, HTC Touch Diamond 2 a Samsung i8910 HD)

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

U větších snímků se projevují nedostatky třímegového fotoaparátu u nokie. Nejde ale o nic dramatického, snímky jsou stále relativně použitelné. Pětimegapixel z HTC je dostačující. Na fotografiích této velikosti ale už můžeme velmi dobře pozorovat různé rozostřené plochy, obzvláště u makrosnímků.

Tisknout dvoumegové snímky na formát A4 je asi čiré bláznovství. Výsledný snímek spíše připomíná shluk teček než fotografii. Třímegový fotoaparát již výrazně ztrácí v detailech, ale stále ještě je svým způsobem občas použitelný. Makrosnímky nebo naopak snímky krajiny ale asi nemá smysl tisknout. Pětimegapixelové rozlišení dobře stačí na slušnou úroveň detailů, ale naplno se projevuje to, jak fotoaparát ostří. A tak se ukázalo, že ten z HTC si s ostřením zrovna mnoho práce nedá. To "á čtyřka" z osmimegapixelového samsungu vypadá s trochou nadsázky stále stejně dobře jako malý snímek. Tohle rozlišení je ve fotomobilu prostě opravdový luxus.

Při tisku fotografií se samozřejmě projevuje i to, jak fotoaparát reprodukuje barvy nebo jak moc si poradí s kontrastními plochami, případně jak je odolný vůči přepalům. To ale nebylo účelem našeho hodnocení. Zjednodušeně se dá říci, že fotoaparáty s více megapixely mají i lépe vyřešený algoritmus pro zpracovávání obrazu a snímky působí věrohodněji. Výjimkou je v našem testu HTC, které vytváří snímky dost bledé a velmi brzy u něj dochází k přepalům. Naopak si ale velmi dobře poradí s kontrasty.

Žádný fotomobil samozřejmě nemůže vyprodukovat špičkové snímky, ale pro tisk fotek do domácího fotoalba může bohatě stačit i obyčejný třímegový fotomobil. U pěti megapixelů si můžete být jisti, že lze tisknout i větší formáty, a větší rozlišení je už opravdovým a vlastně zbytečným luxusem. Fotky formátu A4 si do alba totiž vkládá asi málokdo.