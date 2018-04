Pro Sagemy si zajděte k Vodafone. Jsou povedené, ale maskované

Ač už se s nimi na pultech prodejen běžně nesetkáváme, jsou mobily Sagem stále běžně dostupné. V zahraničí i pod vlastní značkou (a to především ve Francii), častěji je ale najdeme pod značkou operátora nebo módních značek. U nás si tak pro Sagem můžete dojít do luxusních butiků, kde prodávají například mobil Porsche Design. Čtěte - Nejdražší Sagem všech dob, otestovali jsme mobilní telefon Porsche Design

Za výrazně nižší ceny pak seženete Sagemy u operátora Vodafone. Sagem pro Vodafone dělá mobily již delší dobu a v nabídce jich má hned několik. Dobře známý je model Vodafone 527, který se stále prodává. Čtěte - Nejlevnější mobil s fotoaparátem na trhu, recenze Vodafone 527

Sagem stojí i za populárním vysouvacím modelem 533. Novinkou pak je elegantní model Vodafone 540 s poměrně bohatou výbavou.

Celé portfolio mobilů prodávaných pod značkou Vodafone pochází od externích dodavatelů, Vodafone si sám nic nevyrábí. Vedle Sagemu dodávají pro operátora mobily i čínské firmy ZTE a Huawei a také další starý známý Alcatel. Ten se stejně jako Sagem stal především výrobcem pro třetí strany. Produkty pod svou značkou prodává jen na vybraných trzích.

Novinkou Sagemu pro Vodafone je model 540. Telefon patří mezi lépe vybavené přístroje, i když je to stále low-endový mobil, jehož cena by rozhodně neměla přesáhnout hranici 2 000 korun.

Pětsetčtyřicítka je přes svou nízkou cenu velmi pohledný telefon. Nepotrpí si na žádné designérské excesy, ale ve své kategorii běžných klasicky koncipovaných mobilů patří mezi ty nejhezčí. Pocit luxusu podtrhují kovový zadní kryt telefonu a chromový rámeček na bocích telefonu.

Klávesnice je plochá, přesto se tlačítka mačkají dobře. Opět překvapí u takto levného přístroje cit pro detail v podobě ozdobného rámování navigačního kurzoru a dvou proužků oddělujících na každé straně kontextové klávesy. Telefon nese jen označení operátora, včetně loga na zadní straně přístroje. Povedeným detailem je drobný červený proužek reproduktoru, který odkazuje na barvu operátora (stejný motiv je i pod mřížkou na zádech telefonu).

Výbava postrádá jen podporu 3G, nechybí naopak dvoumegapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, rádio, slot na paměťové karty a další běžné funkce. Displej je dostatečně velký, má i dobrý jas a kontrast. V přehledném menu jsme nenašli žádnou zradu, obsluha telefonu byla bezproblémová. A to nejdůležitější nakonec, Sagem alias Vodafone 540 by se měl prodávat za 1577 korun. A to je rozhodně přijatelná cena.

Další novinkou, respektive spíš inovací, jsou nové varianty modelu Vodafone 533. Ten opět pochází z výrobních linek Sagemu a už teď ho najdeme v šesti barevných verzích u tuzemského Vodafone. Novinkou jsou barevné varianty: s kresbou, červená a Swarovski. Všechny si můžete prohlédnout na fotografiích.

Všechny tři nové barevné varianty jsou určené ženám. Nejneutrálnější je červená verze, kreslená s motivy od berlínského malíře Tomka Sadurského má extravagantní jen zadní kryt. Luxus v levném podání představuje verze Crystallized s kamínky od známé značky Swarovski.

Podle našich informací se cena červené a kreslené verze nebude lišit od současné ceny modelu Vodafone 533 – 1977 korun. Varianta Crystallized se ale na našem trhu pravděpodobně prodávat nebude. Technické parametry nových barevných variant se od současně prodávaných verzí nikterak neliší. Čtěte - Pět barev, každá za 2 000 korun - vyzkoušeli jsme nejdražší mobil od Vodafonu.