Pro paušální cenu hovorů z Oskarty si musíte pospíšit

Pokud vás zaujala nabídka paušální ceny hovorů v síti Oskar na 10,50 Kč za hovor, pak vězte, že tato cena nebude určena úplně pro všechny zákazníky. Jak se nám podařilo zjistit, Český Mobil si tuto nabídku schovává pro své nejčerstvější zákazníky -umožní telefonovat v síti Oskar až hodinové hovory za paušální cenu 10,50 Kč.

Pokud se vám nepodaří vměstnat se do tohoto počtu, bude pro vás telefonování ještě jednodušší - ve všech časech a tarifních pásmech byste měl telefonovat za cenu 6,30 Kč na minutu s první minutou účtovanou vcelku a po první minutě s vteřinovým vyúčtováním.

To může být zajímavé lákadlo, proč si Oskartu koupit co nejdříve - přeci jen paušální cena za hovor je pro mnoho "kecálistů" zajímavým impulsem a i pro pracovní porady konané přes mobil (a že jich za ten den v mnoha firmách bývá) může být dobrým důvodem, proč si Oskartu alespoň na pokus koupit.

Podle některých informací je ale docela dobře možné, že Oskar ještě bude dělat drobné cenové úpravy v nabídce předplacených Oskaret a cena 6,30 Kč za minutu hovoru ve vlastní síti bude jen takovým předběžným postrašením. Bude totiž poměrně problematické prosadit tuto paušální cenu proti nabídce volání za 5,0 respektive 5,50 Kč u Twistu nebo Go. Je sice hezké, že si nemusíte pamatova složitou cenu, ale důležité pro vás také je, že byste ve vlastní síti s Twist a Go volali vždy levněji, než u Oskara. A to je správný důvod, proč cenu změnit a nebo nabídku ponechat. Domnívám se totiž, že nabídka 10,50 Kč se Oskarovi vyplatí marketingově a finančně na ní nebude tratit tolik, jako kdyby musel nabídnout viditelně lacinější volání oproti konkurentům.