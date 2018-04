Pro nabíječku na mobil si můžete zajít už i na benzínku

Energizer To Go, jak výrobce svůj produkt nazval, je nabíječka mobilních telefonů využívající energie dvou běžných tužkových baterií. Je doplněna o patentovaný inteligentní řidící obvod, který zajišťuje maximální přenos energie z baterií do akumulátoru mobilního telefonu.

Nabíječka se bude prodávat se sadou konektorů, která by jí měla zajistit kompatibilitu až s osmdesáti procenty současných mobilních telefonů. V jejich výčtu najdeme mobily značky Nokia, Motorola, Samsung či všechny modely s mini USB konektorem jako například některé Qteky (nyní HTC - více zde).

Jeden z největších světových výrobců baterií tak od 1.září vezme doslova vítr z plachet všem malým obchodníkům, kteří podobné artikly zařadili buď do svého výrobního plánu či do prodejních artiklů. S podobnými produkty jsme se totiž mohli setkat již dříve. - více zde

Energizer uvedením univerzální nabíječky plně využívá svého potenciálu. K úspěšnému rozpohybování prodejů tohoto příslušenství mu totiž stačí využít jeho širokou distribuční síť. V budoucnosti tak možná seženete nabíječku na každé benzínové stanici, cena by se měla pohybovat okolo dvaceti dolarů (cca 450 korun).