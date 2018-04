Pro mobil do Londýna: přehlídka exotů, kterými Čechy zaručeně ohromíte

Konkurenční boj mezi britskými mobilními operátory je, alespoň soudě dle jejich nabídky, velmi urputný. V Londýně jsme obešli několik obchodů tamních největších mobilních operátorů a podívali jsme se, jaké mobilní telefony lze najít v jejich nabídkách.

Zaměřili jsme se přitom na na modely, které v našich obchodech zaručeně nenajdete. A hlavně na ty přístroje, které můžeme britským zákazníkům zkrátka závidět. Dáváme vám tím malý návod, jak se odlišit od masy. Pořízením těchto přístrojů totiž budete zcela jistě jediní ve vašem okolí, kdo se právě tímto modelem může pochlubit. A že nevíte jak si takový mobil obstarat? I v tom vám poradíme: jak nakupovat v internetové aukci.

Operátoři v Británii telefony dotují podstatně výrazněji, než u nás, v tamních končinách se tak nákup přístroje jistě vyplatí. A právě internetové aukce jsou díky vysoké koupěschopnosti tamních obyvatel zajímavými modely doslova přeplněné. Stačí si jen vybrat.

Nabídku jednotlivých operátorů si projdeme hezky postupně a začneme u těch, kteří působí i u nás – O2, T-Mobile a Vodafone. Podíváme se také na to, co nabízí operátoři 3 a Orange. Z přehledu jsme vynechali pouze pro operátory upravené brandované Windows Mobile přístroje a komunikátory BlackBerry, které v jiném balení nabízí stejné funkce jako u nás.

O2 – nádherné LG Virgo

Zatímco u nás se musíme spokojit s LG Viewty, v Anglii již berou zákazníci útokem další nové modely LG s dotykovým displejem.





Novinkou měsíce dubna byl model LG KF700 Virgo. Ten pokračuje v trendu přístrojů s jednoduchým hladkým designem a obřím dotykovým displejem, který začal Apple iPhone. Ostatně i ten u O2 najdeme.





Virgo však jde o něco dále – nabídne totiž třípalcový displej, ale jeho rozměry jsou stále velmi příjemné. Navíc se v těle ukrývá vysouvací numerická klávesnice, takže Virgo je jakousi kombinací plně dotykového telefonu a klasického slideru. Ovládání velmi usnadňuje otočný ovladač podobný známému Jog-Dialu. Na fotografiích nevypadá Virgo kdovíjak úchvatně, ale v reálu jsme se do něj okamžitě zamilovali.





Tím opravdovým exotem je ale v nabídce O2 model Cocoon. Telefon má opravdu neobvyklý a netradiční design a nabídne 2 GB vestavěné paměti a FM rádio. Paměť lze rozšířit i kartami MicroSD. Ostatní výbava je relativně průměrná. To vše třeba v předplacené sadě za v přepočtu zhruba 2000 korun.





V nabídce O2 najdete také třeba Samsung G600, který Českou republiku z neznámých důvodů minul. U O2 si jej navíc můžete vybrat třeba v stříbrno-růžové barevné kombinaci. Vůbec, různé barevné verze telefonů jsou v Anglii poměrně populární. V nabídce O2 tak najdeme třeba černý Sony Ericsson K770i, K850i (o černém K850i se stříbrným pruhem jsme psali), Sony Ericsson W910i, Samsung U600 nebo Nokie 5300 a 6300. LG Viewty je v nabídce stříbrné stejně jako Sony Ericsson K800i, Sony Ericsson S500i překvapí fialovou barvou, vysluhující Samsung D900i láká dámy na růžové provedení.

T-Mobile – luxus od Armaniho

Přehlídka nových LG pokračuje u T-Mobilu. LG KF600 je dalším pokračovatelem rodu vysouvacích telefonů a pro ovládání nabízí místo bloku ovládacích kláves dotykový displej, který v danou chvíli zobrazuje pouze potřebné ikonky a tlačítka.





Pravda, KF600 není tak uchvacující, jako KF700, ale i tak jde o velmi atraktivní stylový telefon, který navíc zaujme poměrně příznivou cenou. A třímegapixelový fotoaparát také není k zahození.





Více zajímavých telefonů ale najdeme u T-Mobilu pod značkou Samsung. Jasnou hvězdou je model Giorgo Armani Samsung. Opět jde o přístroj, který se našim končinám vyhl obloukem. Módní telefon nabízí pro ovládání pouze dotykový displej a jeho hlavní zbraní je exkluzivita značky Armani. Model P520, ze kterého Armani vychází, jsme již testovali.





Na úplně druhém konci nabídky stojí model C170. Tento low-end pořídíte v předplacené sadě za pouhých 15 liber, tedy asi 480 korun. Podmínkou je však při koupi telefonu dobít 10 liber kreditu. Někde vprostřed se pak nachází hudební tyčinka F210.





Další specialitkou v nabídce britského T-Mobile je model Sidekick, který jsme vám nedávno představili. Opět zde najdeme i Samsung G600, který je v Anglii očividně populární.





Vodafone – Samsung útočí modelem F700

U Vodafonu nehrají prim stylové modely LG, ke slovu zde v plné síle přichází Samsung. Hlavním tahounem je model F490 s pětimegapixelovým fotoaparátem a rozměrným dotykovým displejem.





Recenzi tohoto modelu jsme vám přinesli již před více než měsícem, ale do prodeje se u nás zatím nedostal.





Pro nás ještě neobvyklejší je pak model F700 rovněž s dotykovým displejem, ale také vysouvací qwerty klávesnicí. S tím jsme totiž zatím neměli čest ani my v redakci.





Vodafone do své nabídky zařadil i smartphone Palm Treo 500v. Nejzajímavější je však nabídka operátora ve střední a nižší třídě telefonů. Zde totiž najdeme několik přístrojů pod značkou operátora. U nás známe třeba levný Vodafone 226, v Anglii je ale nabídka širší. Vodafone 810 je sympatický vysouvací telefon s Bluetooth, slotem pro paměťové karty a dvoumegapixelovým fotoaparátem. Jeho cena v předplacené sadě je v přepočtu 1600 korun.





Vodafone 716 pak nabídne rovněž Bluetooth a paměťovky, má však klasickou konstrukci, fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a telefon nabídne FM rádio.





Zajímavostí v nabídce britského Vodafonu je i lesklé véčko Sagem my300c. To nepřekvapí výbavou, ale v předplacené sadě jej seženete stejně jako Vodafone 716 za sympatických 30 liber, tedy asi 960 korun.





3 – Skypephone určuje budoucnost

Nabídka operátora 3, který v Anglii provozuje pouze 3G síť, není na neobvyklé telefony příliš bohatá. Zajímavostí je ale třeba Sony Ericsson Z750i, který se u nás u operátorů neprodává a na volném trhu se telefon prakticky jen mihnul a shánět jej budete poměrně těžko.





Jednoznačně nejzajímavějším modelem ale je 3 Skypephone. Tedy telefon, který vznikl ve spolupráci s poskytovatelem IP telefonních služeb, společností Skype. Přístroj umožňuje snadné a bezproblémové telefonování právě pomocí Skypu, což zákazníkovi šetří peníze za hovorné. To je vpravdě revoluční krok, protože mnozí světoví mobilní operátoři se VoIP bojí jako čert kříže.





Svou výbavou Skypephone nijak nepřekvapí, jde o klasický přístroj nižší střední třídy. Cena v předplacené sadě činí 40 liber, tedy necelých 1300 korun. A to je to pravé lákadlo, i když podobně vybavený telefon najdete v Anglii možná i o trochu levněji.

Orange – zatížený na fialovou

Operátor Orange je v aktuální nabídce mobilních telefonů zatížený na fialovou barvu. Tu mají v jeho obchodech modely Samsung G600, J700 nebo LG Viewty. Mezi telefony, které u nás opět nekoupíte, znovu figuruje Samsung Giorgio Armani nebo Samsung F210 a LG KF600.





Zajímavá je ale hlavně nabídka levnějších přístrojů. Orange totiž nabízí telefony Alcatel, Sagem a také přístroje pod vlastní značkou. Alcatel dodává operátorovi dvojici véček OT-E227 a OT-E230. Jejich funkční výbava je pouze základní a modely se liší prakticky jen designem. Telefon stojí v předplacené sadě 10 liber s tím, že si opět musíte rovnou dalších 10 liber dobít. Celkově tak vyjde přístroj na necelých 650 korun, polovinu z této částky ale můžete provolat.





Z produkce Sagemu najdeme u Orange rovněž dva telefony – model my220x a my511x. Ty už se v konkurenci ostatních přístrojů nemohou chlubit tak nízkými cenami, jejich výbava je ale zajímavější a za my220x stále zaplatíte i s kreditem v přepočtu méně než tisícovku.

Pod vlastní značkou nabízí Orange rovněž dva modely – jmenují se Berlin a Tokyo a opět nabídnou pouze základní výbavu. Model Tokyo zaujme svými miniaturními rozměry, jinak ale asi nemá oproti zavedené konkurenci co nabídnout. Berlin nabídne vysouvací konstrukci a ještě obyčejnější výbavu.





U Orange zaujmou také dva chytré telefony s Windows Mobile. Jak HTC S310 tak SPV E610 patří mezi nejlevnější chytré telefony s mobilními Windows vůbec. Dražší E610 s qwerty klávesnicí pořídíte i s desetilibrovým kreditem za v přepočtu zhruba 3500 korun.

Je z čeho vybírat

Ve Velké Británii mají opravdu zákazníci z čeho vybírat. Nabídka telefonů u operátorů je daleko širší než u nás a to v celé šíři spektra. V Anglii tak koupíte velmi zajímavé low-endové modely, ale také špičkové luxusní přístroje. Telefony v předplacených sadách ale bývají v drtivé většině blokované, takže je otázkou, zda se jejich dovoz vyplatí. Rozhodně však britským zákazníkům můžeme závidět.

A to jsme pro jistotu nezmiňovali dotované ceny telefonů. I u nejdražších přístrojů jsou totiž dotace masivní a telefony k tarifu koupíte doslova za hubičku. Zatímco u nás dostanete za pověstnou korunu k základnímu tarifu vybrat maximálně z několika superlevných modelů, v Anglii můžete klidně zadarmo dostat třeba Sony Ericsson K800i. A to jistě není špatná nabídka. Naši operátoři by se (opět) měli zamyslet.