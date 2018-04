Pro levnější mobilní internet se u O2 musí do Plzně. Navíc tam už mají 3G

Jediná fungující česká 3G síť se po měsících stagnace začíná rozšiřovat. Jak už bylo ohlášeno dříve, do konce letošního roku nabídne Telefónica O2 připojení prostřednictvím 3G (včetně rychlejšího HSDPA) ve všech krajských městech. Včera byla oficiálně spuštěna nabídka 3G pro obyvatele Plzně. Ti mají do konce března navíc možnost pořídit si připojení za zvýhodněnou cenu 600 Kč měsíčně. Podle zástupců společnosti ale zvýhodněný tarif získá kdokoliv, kdo si jej do Plzně přijede aktivovat.





Jak uvedl marketingový ředitel Telefónica O2 Jan Karas na tiskové konferenci, operátor by chtěl do dvou let pokrýt 3G signálem 70 % populace. Po Plzni bude následovat spuštění 3G v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích či Ústí nad Labem. Do konce roku pak bude pokryto 15 největších českých měst.

Levnější připojení s novým modemem

Až do konce března 2009 si bude možné v Plzni pořídit neomezené připojení k internetu za 600 Kč měsíčně. Standardní cena přitom je 832 Kč. Nabídka zvýhodněného připojení není vázána na nutnost uzavřít smlouvu na dobu určitou. Pokud se zákazník rozhodne uzavřít smlouvu na 24 měsíců, může získat nový USB modem za dotovanou cenu.

Společně se spuštěním 3G v Plzni totiž O2 uvedla na trh i zcela nový USB modem s podporou 3G a HSDPA. Modem Huawei E160 je velmi podobný modemu, které už nějakou dobu nabízí Vodafone (čtěte: Vodafone má nový instantní modem − už chybí jen internet). Jedná se o zařízení kombinované s Flash pamětí, na které jsou umístěny všechny potřebné ovladače. Po připojení modemu k počítači pak dojde k automatické instalaci a zákazník se už nemusí o nic starat.

Modem podporuje technologie GPRS, EDGE, 3G i HSDPA a automaticky zvolí nejrychlejší dostupné připojení. Modem Huawei by měl podporovat připojení rychlostí až 7,2 Mb/s, síť Telefónica O2 ale prozatím podporuje jen rychlost 3,6 Mb/s. Se zdvojnásobením rychlosti se počítá v následujících dvou letech. Při uzavření smlouvy na dobu určitou je cena modemu snížena na korunu, standardní cena modemu je 1 895 Kč.