Pro koho bude nová Nokia 3310?

Neuplynul ani týden od doby, kdy Nokia představila svoji novou Nokia 3310 a diskusní fórum na našem serveru se zaplnilo obrovským množstvím názorů a zkušeností. Zdá se, že jsme mírně podcenili malou osvětu a dostatečně jsme se nepokusili ozřejmit, komu je nová Nokia 3310 určena. Dovolte mi tedy, abych to napravil.

Jak jste si všimli, telefon Nokia 3310 nemá ani WAP, ani infraport, ba dokonce ani GPRS. Pokud vás to překvapilo, mne do značné míry nikoliv. WAP je všude ve světě, vyjma České republiky topící se v džusu, chápán jako nástroj pro manažery pro přístup k firemním databázím z mobilu, nikoliv jako věc vhodná pro náctileté. To se samozřejmě během jednoho roku změní, jenže za ten rok bude Nokia nabízet nový telefon low-end třídy s WAPem a lze tedy chápat argumentaci, že Nokia nehodlá riskovat problémy s WAP prohlížečem v lowend telefonu, z něhož se baterie těžko vyndávají. Pokud si tedy myslíte, že bezpodmínečně potřebujete WAP a že bez něj se neobejdete, pak v low-end kategorii opravdu musíte sáhnout nejlépe po Siemens C35. Na druhou stranu, ruku na srdce, opravdu jste dost sexy pro WAP?

Nokia 3310 nemá ani infraport, ani GPRS. Správně - je to telefon low-end třídy, u kterého se neočekává touha po datovém nasazení. GPRS dnes nemá žádný mobil a rozhodně ho v nejbližší době nečekejte u žádného laciného telefonu. A pokud potřebujete infraport a datovou komunikaci, v modelové řadě Nokia můžete sáhnout již velmi brzy po 6210 s HSCSD přenosy i s infraportem.

Naopak, co Nokia 3310 má zásadního navíc: hry, screensavery a chat (+ standardní fíčury made by Nokia jako picture messaging). Ačkoliv můžete argumentovat tím, že mobilní telefon má člověk ne pro hraní her, ale pro telefonování a pro hraní si kupuje Gameboye, praxe je taková, že gameboye si necháte doma (kdo by se s ním tahal) právě v okamžiku, kdy někde čekáte (vítejte u doktora) a máte blíže nespecifikovaný čas, kdy není co dělat. V takovém okamžiku přijde hra či chat velmi vhod.

Když se tak podíváte na souhrn funkcí, asi vás už napadne, že nová Nokia 3310 není manažerský telefon ani model určený pro technické fandy. Naopak - je to telefon pro lidi, jimž je obtěžující studium manuálu a v GSM se příliš nevyznají. Telefon bude především pro náctileté. Díky chatu zde vidím obrovskou přitažlivost, samozřejmě v případě, že to některý z operátorů bude podporovat.

Chat je totiž kapitola sama pro sebe a vůbec bych ji nepodceňoval. Jak to celé funguje? Jednoduše: pomocí příkazů si můžete založit vlastní diskusní skupinu na nějaké téma, jako třeba na Xku, jenže vaše chat příspěvky se odesílají jako SMS zpráva na server, který je přes USSD rozešle na telefony příjemců. Pro rozesílání se tedy nepoužívají ani SMS, ani CB, takže je to podstatně levnější a teoreticky by to mohlo být zdarma. Přes USSD například přichází informace o kreditu na Twist a Go. Díky tomu si můžete najednou povídat s více přáteli či lidmi a historie chatu je najednou na displeji. Pokud chat naši operátoři podpoří, vidina příjmu za SMS by je mohla lákat, nepochybně to mnoho mladých zaujme.

V diskusích jste často srovnávali Nokia 3310 se Siemens C35 - cenově půjde asi o velmi podobné telefony. Zde bych si dovolil tvrdit, že C35 vyhoví technicky více založenému uživateli požadujícímu WAP, zatímco Nokia 3310 bude pro uživatele preferující jednoduchost a uživatelskou přítulnost, protože v obojím zatím Nokia stále vede. Zatímco současní majitelé C35 budou svůj telefon do krve hájit, naše redakční zkušenost "tested on human" hovoří zcela ve prospěch Nokia 3310. Kromě toho, že telefon je až zázračně stabilní a zatím nezhavaroval, všechny uživatele zatím přesvědčil jednoduchostí a silou ovládání. Což teprve, až bude fungovat chat...

Po funkční stránce má Nokia 3310 vše, co by mohl uživatel low-end telefonu potřebovat. Pokud jste náročnější low-end uživatel, můžete si samozřejmě počkat na nějakou tu Nokia 5210, případně zapřemýšlet o přestupu do vyšších sfér - z dílny Nokia pak 6210, u jiných firem je také dost zajímavých modelů.

Osobně bych si ale od Nokia 3310 sliboval veliký prodejní úspěch především v sítích, kde bude podpora chatu. O té se dá asi nejvíce přemýšlet u EuroTelu, RadioMobil je známý tím, že aplikace se pokouší napsat sám, což v tomto případě asi nebude to pravé ořechové a Oskar zřejmě zatím nebude chtít vyhazovat peníze za technologii, kterou nedodává Siemens nebo Ericsson. Ale kdo ví. V každém případě Nokia 3310 bude prodejní úspěch a domnívám se, že plným právem.