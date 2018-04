Pro kluky a pro holky – recenze Siemensů A31 a AL21

Nejlevnější modely Siemensů dlouho dávaly svou lacinost velmi najevo a to nejen výbavou, ale i na první pohled, designem a zpracováním. Dnes recenzované kousky patří mezi první telefony, které se snaží tento fakt změnit. Oba přístroje tak přicházejí s elegantním designem, který nebudí nadšení, ale rozhodně má své kvality.

Než začneme samotnou recenzi, ještě si dovolíme malou odbočku. Se značkou BenQ-Siemens (Siemens) to aktuálně vypadá všelijak. Po problematickém loňském roce by se situace měla stabilizovat a tato značka mobilů by z trhu zmizet neměla. To platí pro značku BenQ-Siemens, s telefony pod původní značkou Siemens se již na trhu setkávat nebudeme. Žádné oficiální stanovisko k současné situaci ale výrobce nezveřejnil. Snad alespoň loňské problémy s reklamacemi přístrojů se již zdají být vyřešené.

Zatímco stříbrný A31 patří mezi konzervativnější přístroje, červený AL21 je na pohled rozhodně přitažlivější. Vysouvací část od spodní odděluje stříbrný proužek, záda telefonu jsou díky krytu baterie celá bílá. Vysunutá část odhalí šedou klávesnici a stříbrnou zadní část vysouvacího dílu.

Zpracování obou telefonů je rovněž dobré. Klasický A31 je tuhý a pevný, nikde nic nevrže a neskřípe, což nebylo u nejlevnějších Siemensů vždy zvykem. U vysouvacího AL21 se trochu ozývá kryt baterie. Očekávat se v této kategorii dá vůle vysouvacího mechanismu, ta ale není nikterak kritická. Samotné vysouvání funguje spolehlivě, jistě a přesně. Dorazy jsou jasně rozeznatelné, celé vysunutí musíte provést sami, žádná pružina Vám nepomůže. To se ale dalo očekávat. S jistotou tak alespoň můžeme tvrdit, že celý vysouvací mechanismus zůstane pevný a funkční po dlouhou dobu používání.

Baterie – musí vydržet

Při jednoduchosti obou mobilů lze právem očekávat slušnou výdrž baterie. Oba telefony nezklamaly a můžete se tak těšit na standardní výdrž kolem čtyř dnů při běžném používání. Pokud máte telefon hlavně proto, abyste byli na příjmu a jeho funkcí příliš nevyužíváte, může telefon vydržet i déle než pět dní

Displeje a ovládání – jedno zklamání a jedno překvapení

Kromě konstrukce samotné jsou právě displeje tím, čím se od sebe oba modely odlišují nejvýrazněji. Levnější A31 disponuje pasivním CSTN displejem s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Upřímně řečeno, takový displej nás příliš nenadchl, v kombinaci s jeho malými rozměry pak můžeme prohlásit, že je asi největší slabinou tohoto přístroje.

To vysouvák AL21 pro nás byl příjemným překvapením. Aktivní technologie, větší rozměry a o málo vyšší rozlišení (konkrétně 130 x 130 bodů) přispívají k podstatně lepšímu dojmu, než u A31. Displej je pochopitelně podstatně jasnější a kontrastnější a ačkoli rozhodně nepatří mezi technologickou špičku, AL21 se za něj rozhodně nemusí stydět.

Ovládání obou telefonů je principielně naprosto stejné, prostředí je typické pro Siemens, stejně jako filosofie ovládání samotná. Překvapivě lze u obou telefonů využít i hlasové ovládání. Ani jeden telefon nepatří k velikým rychlíkům při pohybu v nabídce, která má tradičně nejprve podobu matice ikon, další úrovně jsou pak textové. Siemensy nezapomínají na možnost změny velikosti písma, takže lze přepnout do zobrazení, kdy se na displeji bude zobrazovat vždy jen jedna položka velkým písmem. Údaje jsou pochopitelně čitelnější na větším a jasnějším displeji AL21.

Siemens A31 zaslouží pokárat za trochu menší kontextové klávesy, navigační klávesa má pak poměrně velký zdvih. Naopak spokojeni jsme s numerickou klávesnicí, ta nabízí příjemný zdvih a jasnou odezvu. Podsvícení je modré a rovnoměrné, zde rovněž nemáme výhrad.

To u AL21 je situace přesně opačná. S navigační klávesou a kontextovými tlačítky se pracuje velmi dobře, telefon jde takto ovládat i v zavřeném stavu. To numerická klávesnice je na tom hůř. Jednotlivé řady jsou sice odděleny stupni a klávesy mají příjemný stisk, přesto se na klávesnici z nějakého důvodu hůře orientujeme. Vůbec nejhorší je ovšem používání tlačítek ve spodní řadě, ta jsou totiž menší než ostatní a navíc v jejich stisku brání vystupující brada spodní nevysouvací části.

Telefonování a zprávy – nechybí nic podstatného

V oblasti telefonování a zpráv jsou si oba přístroje naprosto rovnocenné. Adresáře obou jsou na svou třídu velmi propracované, kromě několika telefonních a faxových čísel nechybí emaily, ale třeba i adresa a podobně. Příjemná je položka narozeniny, která se může promítnout do kalendáře. Položky adresáře lze třídit do skupin a podle nich pak následně filtrovat hovory, na to jsme si u Siemensu již zvykli. Stejnou samozřejmostí jsou i vyzváněcí profily. Samotné telefonování s oběma přístroji je příjemné, zvuk ze sluchátka je celkem bezproblémový, o špičkové kvalitě ale mluvit nemůžeme. Trochu vadí i absence tlačítek pro ovládání hlasitosti, tu tak musíte regulovat navigační klávesou, což je při hovoru poměrně nepohodlné.

Rovněž v oblasti zpráv jsou si oba telefony rovny. Ačkoli nedisponují fotoaparáty, kromě SMS zvládnou i MMS zprávy, emaily se ale tentokrát nekonají. Editor SMS tradičně odpočítává napsané znaky od celkově možných 760, číslovka před tímto odpočtem prozrazuje, do kolika zpráv bude napsaný text rozdělený. K psaní lze využít slovník T9, který píše bez diakritiky. Paměť na zprávy je dostatečná, komu by přeci jenom nedostačovala, toho uspokojí archiv zpráv. Do něj můžete ukládat zprávy až do vyčerpání kapacity vestavěné paměti, která u obou telefonů činí 1,32 MB. Zprávy se budou lépe psát na klávesnici A31, čtení je naopak příjemnější na AL21.

Další funkce – především organizace

Rovněž v dalších funkcích se oba Siemensy neliší. Vzhledem k absenci multimediální výbavy je kladen hlavní důraz na organizační funkce. Typický kalendář s měsíčním a denním pohledem nabízí i opakované události, nechybí poznámky a úkoly, samozřejmostí je budík, který je bohužel pouze jednoduchý. Z dalších funkcí tu nalezneme kalkulačku, převodník měn, stopky a minutku.

Od obou levných telefonů nelze očekávat ohromující datovou výbavu, naopak nijak nepřekvapí ani absence infraportu. K internetu lze přistupovat přes GPRS, v telefonu jej užijete hlavně k provozování Wapu.