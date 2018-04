Pro klienty T-Mobilu zůstanou SMS z internetu zdarma

Mobilní operátor RadioMobil, který provozuje síť T-Mobile, částečně změnil svůj záměr zpoplatnit posílání SMS z internetu. Firma nabídne od března všem svým klientům, že po registraci na internetových stránkách budou moci určité množství zpráv posílat i nadále zdarma. Vedení firmy to dnes oznámilo ministrovi pro informatiku Vladimíru Mlynářovi. "Oceňuji, že firma je schopná zareagovat na kritiku zákazníků. Je to pozitivní krok," řekl ministr.Podrobnosti RadioMobil sdělí dnes odpoledne v tiskové zprávě. Firma na přelomu roku oznámila, že od února zpoplatní posílání SMS z internetu sazbami podle tarifu klientů, dále volání do hlasové schránky a většině klientů zdraží posílání SMS zpráv. Naopak zlevnit má volání z předplacených karet Twist do pevné sítě o 2,90 koruny a volání v rámci sítě pro uživatele tarifu Twist Extra.Proti ohlášeným změnám se zvedla vlna odporu klientů, kteří začali podepisovat petice i chystat bojkot služeb firmy na 28. ledna.Z internetu pošlou uživatelé každý měsíc několik milionů textových zpráv. Konkurenční firmy Eurotel ani Český Mobil zatím podobnou změnu u posílání SMS z internetu neoznámily.