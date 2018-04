Pro Colina McRae jsou mobily zřejmě zakleté

Grafika je výborná. Je dokonce tak dobrá, že zaslouží srovnání s etalonem závodních her, Asphalt Urbanem. Hra nabízí dokonce dva pohledy na závodění, z kokpitu a tradičně zpoza vozu. Oproti svému předchůdci je zcela 3D a a je na ní vidět spousta práce. Menu jsou ve stylu počítačových verzí, takže s nimi nejsou žádné problémy.

Naprostým opakem vizuální části je zvuk. Jestli jste nikdy neviděli v televizi jak to v kabině vypadá při závodě, tak to zkusím popsat. "Levá dva, pravá tři, dlouhá rovinka, horizont." vykřikuje navigátor. Ve hře je to asi takto: lup, lup, hromová rána po nárazu do stromu. Absence navigátora se pochopit dá, ale proč nemá hra třeba zvuky motoru? A takové otázky si budete pokládat docela často.

Ovládání po stránce vybraných kláves je relativně zvládnuté, ale zpracovávání příkazů zjevně dělá větší problémy než by mělo. Zvláště v sérii rychlých zatáček si všimnete, že telefon lehce zpomaluje své vnímání a vaše povely vykonává s náležitým odstupem.

Občas se také stane, že se hra zasekne. Obvykle to bývá před komplikovanější zatáčkou. Po takové příhodě samozřejmě následuje ohlušující rána od stromu, nebo kamene.

CMR 2005 zavede hráče do celkem čtyř zemí: deštivé Velké Británie, horké Austrálie, vyprahlého katalánského Španělska a mrazivého Švédska. V každé z nich najdete šest rychlostních zkoušek. Povrchy se samozřejmě střídají, ale ve finále je vcelku jedno, jestli je pod koly asfalt nebo led.

Pojem hratelnost zjevně tvůrci hry ve slovníku nenašli. Po pár okamžicích hraní rozhodně zjistíte, že CMR není hra, ke které se budete rádi vracet, v horším případě se k ní nebudete vracet vůbec.

Škoda, po shlédnutí obrázku ze hry jsme byli natěšení, ale Colin McRae Rally 2005 rozhodně není dobrá hra. Oproti minulému dílu se vylepšila, ale ne dost. Pokud bude série pokračovat ve zlepšování tímhle tempem, možná se dočkáme kvalitní hry někdy kolem roku 2007.