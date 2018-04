Pro českou Superstar už proteklo linkami operátorů přes 5 miliónu hlasů

Systém soutěže je jednoduchý. O svém budoucím idolu rozhodují diváci pomocí textových zpráv nebo telefonických hovorů. Z jednoho čísla je možné poslat maximálně padesát hlasů a na hlasování mají diváci přibližně 80 minut. Během tohoto času musí každou neděli centrála firmy Erika zpracovávat kolem půlmiliónu textových zpráv a průměrně 18 000 telefonátů.

Diváci možnost, poprvé podpořit své favority, využili způsobem, který leckoho zaskočil. Problémy při prvním hlasování vznikly v centrále firmy Erika, když během jedné hodiny diváci poslali 707128 zpráv. Druhou ránu uštědřilo bráně zpracovatelů 16 941 telefonátů, s tím, že 60 % hlasů bylo odesláno během prvních 15 minut a minutové maximum se vyšplhalo na 33 000 hlasů.

Z pohledu operátorů jsou sice nedělní hlasovací orgie zátěží, ale ne takovou, že by museli posilovat své linky. Není to však jenom o operátorech - všechny posílané hlasy musí být zpracovány centrálou firmy Erika. „Problémy, od prvního hlasování, kdy se zahltila centrála, nejsou, a podle vývoje to ani nevypadá, že by se blížila nějaká výrazná změna,“ říká Martina Kemrová z T-Mobile.

Čísla, která jsme od T-Mobile získali dokazují, že se Superstar sice vymyká běžnému provozu, ale třeba proti Silvestru, kdy jen během hodiny mezi 23:40 – 0:40 poslali uživatelé kolem 1,5 milionu SMS, je to pořád jen nižší liga (přesnější čísla jsou v taulkách níže). Každopádně je to ale bezkonkurenčně nejúspěšnější hlasovací soutěž.





den Počet SMS Silvestr 2003 10 500 000 Štědrý den 2003 17 000 000 Rekord Superstar 345 821

Souboj Silvestra a Štědrého dne se Superstar z pohledu T-Mobile .

Zajímavé je i rozložení operátorů. Nejvíce hlasů dlouhodobě zasílají zákazníci Eurotelu, kteří se stabilně drží na 42 %. Držitelé karet T-Mobile zajišťují svému operátorovi druhé místo s podílem mezi 32 a 38 %, a zbylých 20 % obsluhuje Oskar Českého mobilu. Možná, že tato čísla vypovídají o věrnosti zákazníků Eurotelu budoucím idolům a předvídavost, se kterou si své hvězdy vybrali už v prvních kolech hlasování. A nebo je to možná jenom tím, že celou soutěž sponzoruje Eurotel. Každopádně podle podílu na trhu, Oskar překračuje svých 16 % o celá 4 % a paradoxně jsou tak uživatelé Oskara nejaktivnějšími hlasujícími.

Čím více se blíží konec soutěže, stoupá sledovanost živých vystoupení a kolísá počet hlasů. Stejně tomu bylo ve čtvrtfinále, kdy počet hlasů při posledním dílu klesl na polovinu. Rozdíl mezi prvním a druhým kolem semifinále činí skoro 150 000 hlasů. Tento trend byl zřejmý v první fázi hlasování, ale změna v podobě semifinále zase vrátila hlasy nad půl miliońu. Poslední kolo tento trend překvapivě narušilo, když hlasování zlomilo dosavadní rekord.



soutěžní kolo celkový počet SMS celkem hlasů T-Mobile 1. čtvrtfinále 707 128 724 069 232 000 2. čtvrtfinále 793 511 807 331 375 000 3. čtvrtfinále 485 120 499 182 224 000 4. čtvrtfinále 429 661 440 661 179 000 5. čtvrtfinále 428 405 430 000 178 000 1. semifinále 764 050 782 092 334 000 2. semifinále 621 482 638 932 298 000 3. semifinále 806 631 828 411 345 821

Čísla pocházejí z tiskových zpráv TV NOVA a z informací T-Mobile. Oskar a Eurotel data nedodali.

Poslední dobou se také začaly množit připomínky k tomu, že televize Nova neuvádí cenu jedné SMS a telefonického hlasu. Není to zas úplně pravda. Informace o ceně hlasů se na obrazovce objevují, ale v dosti nečitelné formě. "Provozovatel musí zákazníka na placené služby náležitě upozornit. Zákon sice neupravuje velikost písma, ale takto nezřetelné označení se dá považovat za jeho porušení," říká k tomuto problému právnička Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů. Mluvčí Novy Plovajko toto tvrzení ale razantně odmítá. Není také jasná částka, kterou si za zpracování hlasování účtuje Erika a operátoři. Podle Plovajka ale větší část peněz dostává přímo držitel licence, společnost Freemantle Media.

Jak vlastně fungují tzv. "Premium SMS" a co z jejich tvaru můžeme odvodit? SMS služby jsou zákazníkům poskytovány na sedmimístných číslech ve tvaru 90ABCXY. Volitelné trojčíslí (ABC) identifikuje partnera, poslední volitelné dvojčíslí (XY) vyjadřuje cenu služby včetně DPH. Ceny služeb se liší podle typu služby a pohybují se v rozmezí od 3 až do 50 Kč včetně DPH. (Odesláním SMS zprávy na číslo 9009915 si například zákazník objedná službu za cenu 15 Kč včetně DPH u partnera s identifikačním číslem 90099.) Informace z hlasovací číslo do Superstar 9090606 si tak můžete lehce odvodit sami.

Televize Nova nechce zveřejňovat výsledky jednotlivých soutěžících z jednoho prostého důvodu. "Musíme dát všem rovné šance při startu do dalšího kola," uvedl pro iDNES Pavel Zuna a "proto se nám zdá spravedlivé, když uvádíme po každém kole vždy jen celkový počet došlých SMS a procento nejméně úspěšného finalisty," dodal Dan Plovajko. Každopádně nedělní neúspěšná finalistka, Petra Páchová získala 4,3 % hlasů, což je z celkového počtu 828 411, pěkných 35622 projevů virtuální podpory.