Přivezte si mobil z Číny, vyplatí se to

Jak by asi vypadal žebříček nejprodávanějších mobilů českého trhu, kdyby byl u nás nabízen stejný sortiment jako na čínském trhu? Vedle nám dobře známých značek, jako je Nokia, Motorola, Siemens, Alcatel, Sony Ericsson, či Samsung, bychom museli počítat se zástupem značek, které v některých případech nejsou všeobecně známé ani v samotné Asii. Bohatá nabídka mobilů na čínském trhu je navíc obohacena nižšími cenami přístrojů než je běžné v Evropě a vybírat můžete jak mezi GSM přístroji, tak mezi atraktivními CDMA modely. Dnešní přehled je sestaven z nabídky šanghajských obchodů, které jsme v tomto gigantickém městě našli, a z nabídky dalších čínských internetových obchodů s mobily. Podle našich informací jsou mobily ještě levnější v Hong Kongu a na Taiwanu, osobně to ale nemůžeme potvrdit. Stejně tak netvrdíme, že ani v samotné Číně nelze nakupovat levněji (či dráže); námi navštívené obchody v Šanghaji ale překvapivě dodržovaly velmi podobné, ne-li stejné ceny.

Kdo hledá, najde

Když chcete kupovat mobilní telefon, je pravděpodobné, že nejdříve musíte najít prodejnu, nebo nejlépe hned několik prodejen s tímto sortimentem. Pod vlivem agenturních zpráv o bouřlivém čínském trhu s mobily jsme čekali prodejny tohoto sortimentu na každém kroku. K našemu překvapení jsme ale ze začátku hledání míjeli jen samé obchody, obchůdky a stánky s nejrůznějšími pochutinami, které jsme jen stěží identifikovali. Podle směru, kterým jsme zamířili, jsme pak našli i speciální čtvrti věnované vždy jednomu sortimentu. Knihy nás kvůli neznalosti jazyka nezaujaly a ani čtvrť věnovaná švadlenkám nebyla pro nás tou pravou. Úspěch jsme slavili až na hlavní šanghajské obchodní třídě, kde téměř v každém obchodním domě (bylo jich tu několik desítek) jsme našli i specializované stánky s mobilními telefony. Téměř vždy jich bylo hned několik vedle sebe a společnost jim dělala drahá kosmetika, či luxusní šperky. Přesto nás ceny mobilů příjemně překvapily. Předpokládali jsme, že ale musí existovat i specializovaná čtvrť s mobily, po vzoru jiných komodit, tak jsme se poptali anglicky hovořícího personálu v našem hotelu, který nás nasměroval tím správným směrem. Ten nás ale i upozornil, že ceny se příliš neliší, a doporučil nakupovat v obchodních domech, či v prodejnách operátorů. Ti jsou v Šanghaji dva, China Mobile a China Unicom. Specializovaná čtvrt mobilů nás vcelku zklamala, vedle obchodů obou operátorů jsme zde našli několik stánků v průchodu a tři, čtyři další prodejny. Pro výběr samotného mobilu se nám zdála nabídka prodejen v obchodních domech bohatší.

Domluvíte se jen stěží

Ačkoliv mnoho obyvatel Šanghaje již vládne angličtinou, v obchodech, kde se nepředpokládá zvýšená koncentrace cizinců, narazíte spíš jen na prodavače mluvící nám naprosto nesrozumitelnou čínštinou. Naštěstí čísla zde píší arabskými číslicemi, takže cenu telefonu rozeznáte okamžitě. Výhodou také je, že ve většině případů jsou ceny uváděny, takže ke slovu nemusí přijít kalkulačka jako u jiných komodit. Vystavené telefony jsou vždy jen makety, které vám ale personál ochotně předvede. Pokud chcete vyzkoušet funkční telefon, musíte projevit opravdový zájem o jeho koupi, jinak personál ochotou předvést funkční přístroj zrovna neoplývá. Drobný problém nastane i při zkoušení telefonu, většina jich je nastavena na čínský jazyk a především u pro nás exotických modelů budete tápat, jak nastavit srozumitelnou angličtinu. To samé platí i u návodů, které taktéž nejsou ve většině případů k dispozici v jiném jazyce než čínštině. Naopak mile překvapí balení většiny nabízených telefonů, které je dle našich zvyklostí velmi luxusní a u čínských značek většinou nechybí semišem vykládaná krabice. Poslední překážkou, s kterou musíte počítat, je konektor nabíječky. Čínské zásuvky mají jiný konektor než ty naše, takže budete muset zakoupit ještě redukci. Napětí je zde ale stejně jako u nás - 220 V. Smlouvání je v Šanghaji naprosto běžnou záležitostí, a to i v obchodních domech s cenovkami a výjimkou nebyla sleva v řádech desítek procent. V případě mobilních telefonů se ale ani v jednom případě o ceně obchodník bavit nehodlal, možná jsme na to ale šli špatně. Naopak podle všeho jsou všechny nabízené telefony neblokované a nikdo nám ani nenabízel kartu místního operátora. Než se pustíme do samotných telefonů, uveďme, že všechny ceny jsou při kurzu 1 CNY (čínská měna Yuan) = 3,60 Kč.

Vedou Motoroly, následují Nokie

Začít můžeme s i u nás dobře známými značkami. Téměř v každém obchodě seženete oba nové Alcately, model OT525 stojí v přepočtu zhruba 4 800 Kč a model OT715 přibližně 6 900 Kč. Silné zastoupení má jednička čínského trhu, Motorola, která zde nabízí jak nám dobře známé modely: V66i, V60i, T720, V70 a další, tak i ryze asijské modely, jako E360, C300, Accompli 388, low-end C289, a některá postarší véčka vycházející z modelů V3690 a V50. Nás zaujal svojí cenou především model E360 s barevným displejem, který stál v přepočtu méně než 6 000 Kč, postarší véčko V8088, které se v Evropě značilo jako V51, stálo při naší návštěvě Šanghaje necelé 4 000 Kč. Motorola T720i s fotoaparátem a Accompli 388 stály shodně zhruba 10 500 Kč. Co do počtu nabízených modelů konkuruje v Číně Motorole světová jednička Nokia, která je ale v Číně až hráčem číslo dva. Přece jen, bez véček asi víc čekat nemůže. Současným hitem Nokie jsou nové modely s barevným displejem, které dobře známe i z nabídky českých prodejen. Nokia 6610 stála v přepočtu 10 000 Kč, extravagantnější 7210 byla o dva a půl tisíce dražší a model 6100 stál přes 14 000 Kč. Zajímavou cenou se pyšnila i Nokia 8310, kterou bylo možné v Šanghaji pořídit za 7 500 Kč. Z nám neznámých modelů bylo možné pořídit model 3610 za 3 900 Kč, 3315 za 3 100 Kč a například letitý model 8250 za 5 400 Kč.

Panasonic GD88 je nejdražší, GD55 zase nejmenší

Sony Ericsson nepatří v Číně do první pětky nejúspěšnějších prodejců mobilů, přesto na pultech prodejen najdete množství jeho telefonů. Modely jsou identické s těmi, které zakoupíte i u nás, mají však mírně odlišné značení. Model T68i se jmenuje T68ie a jeho cena byla v přepočtu necelých 10 000 Kč, nový low-end T100 pak stál méně než 4 000 Kč. Zhruba stejnou cenou se pyšnil i Sony Ericsson T202 (T200) a přibližně 6 500 Kč by vás stál model T602 (adekvátní modelu T600). Od Siemensu jsme v Šanghaji viděli dobře známé modely, jen jinak označené, a jako specialitu i jediné véčko výrobce, model CL50, zde značený jako 8008. Jeho cena byla v přepočtu přibližně 9 200 Kč, nejlevnějším telefonem, který jsme v Šanghaji viděli, pak byl dědeček Siemens C35i (3508i) za 2 500 Kč. Současný hit Siemensu, C55 (2128) pak stál necelých 5 000 Kč. Všudypřítomné byly v Šanghaji i oba nové Panasoniky, levnější GD67 (v Asii značený jako GD68) stál 5 800 Kč a luxusní model GD87 (v Asii jako GD88) stál v přepočtu přes 21 000 Kč a jednalo se tak o úplně nejdražší mobil který jsme viděli. Od Panasoniku můžete v Asii zakoupit i asi nejmenší telefon současnosti. Panasonic GD55 je ve skutečnosti snad ještě menší než na fotografiích a opravdu vypadá jako sešlápnutý. Pokud by vás tento prcek zaujal, za v přepočtu 6 500 Kč může být váš.

Samsung na dvojí způsob

Další nám dobře známou značkou, kterou v hojné míře najdete na pultech čínských prodejen, je korejský Samsung. Ten je zde zastoupen jak pod vlastním názvem, tak i pod názvem Samsung - Kejian, což je čínská licenční výroba těchto telefonů. Samsung není levnou značkou a i ceny v Šanghaji to dokazují. Dobře známý model T100 (v Číně T108) stál téměř 15 000 Kč a novinka, véčko s motorovým otevíráním, model T200 (T208) stál přes 19 000 Kč. Další modely již tak drahé nebyly, ale jednalo se vesměs o postarší typy, které se již vyprodávají (A108 alias A100, A208 alias A200, A408 alias A400). Pod značkou Samsung Kejian nás zaujal miniaturní model K518, který by měl odpovídat modelu Samsung A600. Jeho cena byla vcelku přijatelných 9 000 Kč. Ve většině obchodů nechyběl ani Philips Fisio 820 za cenu téměř stejnou, za jakou jej před Vánoci nabízel Eurotel v Go sadě, či výjimečně i nový Sagem X5.

Exotika na výběr

Známé značky máme za sebou a můžeme se podívat na nepřebernou nabídku asijských mobilů. Velmi často jsme ani neznali značku výrobce, natož konkrétní model, jindy jsme zase museli zapátrat, kde má konkrétní telefon původ. Nabídka byla opravdu široká a v drtivé většině v ní převládaly véčkové telefony. Ty nejlepší již měly barevné displeje, širší nabídka ale byla mezi jednoduchými modely s cenou do 7 000 Kč. Některé z exotických telefonů jsme vám již dříve představili na stránkách našeho serveru a některé jsme měli možnost si dříve i vyzkoušet.

Zásilka z Koreje

Nejdříve se podíváme na telefony, které se nám podařilo bez problémů identifikovat. Silné zastoupení má v Číně korejská značka Sewon, nikoliv však pod svým vlastním názvem. Jeho dva velmi podobné modely, miniaturní véčka SG2000 a SG2200, jsme v Šanghaji viděli pod několika značkami jako například S2000 od Birdu, nebo Emol 99, který vycházel z modelu SG2200. Cena obou modelů se pohybovala v přepočtu mezi 6 000 až 7 000 Kč. Originály od Sewonu lze zakoupit i v některých zemích západní Evropy. Podobný původ má i atraktivní Inostream i188, který by měl taktéž patřit pod křídla korejského konglomerátu Maxon - Sewon Telecom. Tento model má barevný displej, GPRS a mnoho dalších funkcí. V Šanghaji jej bylo možné zakoupit za 14 000 Kč. Objevili jsme i přeznačené modely od LG, například véčko s koženým krytem od společnosti Eastcom - model EG888 za 6 500 Kč. Širokou paletu mobilů nabízí v Číně i společnost TCL, zajímavé jsou především zdobením okolí vnějšího displeje pomocí imitace (či pravých) drahých kamenů. Příkladem budiž model TCL 6288 za 7 000 Kč, či levnější model 2188 za 6 000 Kč, nebo naopak luxusnější model 3188 za zhruba 7 500 Kč.

Nebo třeba véčka bez antény

Kdo hledá véčko bez antény, má v Číně velkou naději uspět. Vedle modelu SL500 od společnosti Giya (recenzovali jsme jej i na našem serveru) za zhruba 12 000 Kč jsme v Šanghaji objevili i velmi levný Haier HTZ3000 za v přepočtu 4 800 Kč, či ještě jeden telefon, jehož výrobce neznáme, a z čínských znaků se nám jej nepodařilo vyluštit. S druhým kulatým displejem na horní straně přístroje stál tento neznámý model „T8000“ (snad opět Haier?) přes 5 000 Kč. Z dalších výrobců přítomných na čínském trhu vzpomeňme například taiwanský DBTEL, domácí G Plus, Capitel, Legend (miniaturní véčko 808 za přibližně 9 000 Kč), atraktivní véčka od společnosti Amoisonic (A6 za zhruba 8 000 Kč, dražší A8 za 12 000 Kč) a mnoho dalších. Za raritu pak můžeme považovat věrnou kopii Ericssonu T66 od nám neznámého výrobce s cenou o pár Yuanů vyšší než originál.

Slušná cena, ale bez servisu

Při koupi exotických telefonů musíte počítat s přítomností jen anglického jazyka (vedle samozřejmé zjednodušené, či komplexní čínštiny) a asi ani z webu se vám nepodaří sehnat anglický manuál, který u většiny telefonů chyběl. Na druhou stranu můžete získat za relativně slušnou cenu atraktivní telefon, který v Evropě jen tak nepotkáte. V případě poruchy přístroje jej v Evropě neopravíte, snad s výjimkou přeznačených Sewonů, Samsungů a LG.

CDMA na vzestupu

Podle informací místních obyvatel, u kterých jsme viděli atraktivní véčka pro CDMA pásmo (v drtivé většině Motorola, LG a Samsung), je momentálně nabídka přístrojů pro toto pásmo velmi zajímavá a výhodné jsou i zaváděcí ceny za volání. CDMA telefony jsme ale v obchodech téměř neviděli a popravdě, ve vystavených modelech jsme se ani moc nevyznali (s jistotou jsme poznali Motoroly V680 a V730). Podle všeho jsou identické s telefony nabízenými v Jižní Koreji, ale o tamější absolutní špičku se zatím nejedná.

Mobil jako suvenýr

Nabídka mobilů v Číně je široká, podle toho, co můžeme porovnávat, tak bohatší než třeba v Singapuru, nebo v Indonésii, nemluvě pak o Evropě, a i ceny jsou nižší. V některých případech najdete i u nás prodávaný telefon za výhodnější cenu než na našem trhu, někoho naopak mohou zaujmout exotické mobily asijských výrobců. Některé z exotických modelů vám představíme podrobněji a stejně tak pro vás připravujeme podrobný článek o příslušenství k mobilním telefonům, které jsme si z Šanghaje přivezli.