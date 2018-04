Privatizaci Telecomu bude kontrolovat antimonopolní úřad

Doženeme někdy evropský internet? - Česká republika si loni výrazně polepšila v počtu rychlých přípojek k internetu ADSL, stále jí však v přepočtu na obyvatele patří čtvrtá nejhorší příčka mezi vyspělými evropskými zeměmi. Méně přípojek na 100 lidí mají jen v Řecku, Chorvatsku a na Slovensku. Vyplývá to ze statistiky sdružení Internet pro všechny a britské společnosti Point Topic.

Microsoft zase žaluje - Největší světový výrobce softwaru Microsoft Corp. zažaloval osm společností v sedmi státech americké unie a obvinil je z distribuce padělaného softwaru a jeho komponentů bez licence.

A je prodáno - Zástupci Fondu národního majetku v úterý podepsali s vedením španělské společnosti Telefónica smlouvu o prodeji 51,1 procenta akcií Českého Telecomu. Vláda minulý týden ve středu rozhodla, že prodá státní podíl v Telecomu Telefónice za 82,6 miliardy korun. Firma zvítězila ve výběrovém řízení před společnostmi Swisscom a Belgacom, které nabídly nižší cenu. Po podpisu smlouvy musí akvizici schválit Evropská komise a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Americká srdce budou tlouci v japonských strojích - Společnost Toshiba, jež je druhým největším výrobcem elektroniky v Japonsku, bude ve svých nových DVD přehrávačích používat čipy americké společnosti Intel. Oznámila to dnes firma, která tak největšího světového výrobce čipů podpoří v jeho snaze o rozšíření aktivit z osobních počítačů na spotřební elektroniku. Toshiba hodlá nové DVD přehrávače s pevným diskem uvést na trhy ve Spojených státech a v Japonsku v posledním čtvrtletí letošního roku.

Prodej Telecomu se bude kontrolovat - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i Evropská komise posoudí privatizaci státního podílu v Českém Telecomu co nejdříve. ČTK to dnes řekl předseda úřadu Josef Bednář s tím, že rozhodnutí sice nelze předjímat, ale závažné důvody pro podstatné narušení soutěže nevidí. Telecom dnes získala za 82,6 miliardy korun španělská Telefónica.

Další trhliny ve Windows - Americký softwarový gigant Microsoft Corp. v noci na dnešek varoval před dalšími pěti bezpečnostními trhlinami s nejvyšší, kritickou mírou rizika ve svém softwaru. Podnik jmenoval programy Windows, Internet Explorer, Word a Messenger, které mohou počítačovým útočníkům dovolit, aby nad osobním počítačem převzali kontrolu.

Tiscali zvažuje odchod - Italská internetová společnost Tiscali soustředí v příštích letech svou expanzi na Itálii, Británii, Nizozemsko a Německo a během několika měsíců se rozhodne, zda zůstane v České republice. Tiscali to dnes uvedla v rámci nového podnikatelského plánu do roku 2007. Firma, která je jedním z předních poskytovatelů přístupu na internet v České republice, chce mít do roku 2007 více než 3,8 milionu uživatelů vysokorychlostních linek

ADSL.

Mobily v Číně jedou - Prodej mobilních telefonů v Číně loni vzrostl o 14 procent na 68 milionů. Prostor na trhu opět získaly společnosti Nokia a Samsung. Čínský trh je největší na světě, loni se na světovém prodeji podílel 12 procenty, uvedla agentura Gartner.

Apple je zase v zisku - Americký výrobce počítačů a digitálních přehrávačů Apple Computer vytvořil ve druhém čtvrtletí svého fiskálního roku čistý zisk 290 milionů dolarů. To je proti stejnému období loni nárůst na více než šestinásobek, respektive o 530 procent. Výsledek překonal i ty nejoptimističtější odhady analytiků na Wall Street a odráží se v něm především vysoký zájem o přehrávače iPod.

Freemaily už nejsou co bývaly - Největší tuzemské internetové portály přitvrdily konkurenční boj a začaly se předhánět ve velikosti schránek pro e-mailovou poštu. V současnosti nabízí všichni tři velcí hráči, tedy Seznam, Centrum i Atlas schránku o velikosti nejméně jednoho gigabytu, což je až třicetinásobek proti velikosti obvyklé ještě před několika měsíci. Když dnes Centrum oznámilo, že od příštího týdne zvýší kapacitu na dva gigabyty, Seznam kontroval sdělením, že zdvojnásobuje velikost ode dneška.