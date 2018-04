Privatizace Telecomu: za týden rozhodne vláda, podle analytiků šance na dokončení klesají

O dokončení privatizace Českého Telecomu rozhodne vláda až na své příští schůzi v pondělí 2. prosince. Vláda tak nakonec svůj závazek projednání kupních smluv do konce listopadu splní. "Poslední listopadový den připadá na sobotu, takže zákon umožňuje projednání první pracovní den v dalším měsíci," sdělil dnes mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič.

Není však vůbec jisté, zda vláda kupní smlouvu s konsorciem TDC/Deutsche Bank schválí. Jednání o znění smlouvy stále pokračují. Prodej je totiž komplikován dřívějšími závazky vlády, která jednak slíbila minoritnímu akcionáři Telecomu prodej jeho podílu při privatizaci za srovnatelnou cenu, dále pak fakt, že existuje předkupní právo na prodej akcií dceřiného Eurotelu.

O prodeji majoritního podílu v Českém Telecomu rozhodla vláda letos v srpnu. Za 51,1procentní podíl v držení Fondu národního majetku konsorcium původně navrhovalo zaplatit 1,82 miliardy eur, tedy zhruba 55 miliard korun. Prodat svůj dosavadní podíl v Českém Telecomu chce i dosavadní strategický partner TelSource, tvořený nizozemskou společností KPN a švýcarskou Swisscom. TelSource v Českém Telecomu vlastní 27 procent, dalších 6,5 procenta vlastní KPN samostatně.

Šance klesají

Šance na dokončení privatizace Českého Telecomu podle ekonomických analytiků ovšem výrazně klesají. Klíčovými momenty celé privatizace jsou podle analytiků záměr konsorcia TDC/Deutsche Bank sloučit Telecom se zadluženým C-Telem a státní závazky minoritnímu akcionáři TelSource/KPN. "Jestliže před třemi týdny ještě trh v prodej Telecomu věřil, nyní už vidím šance prodeje půl na půl," sdělil Jan Schiesser z Atlantiku FT.

"Záměr TDC/Deutsche Bank sloučit Telecom se zadluženým C-Telem odporuje smyslu jeho privatizace, kterým mělo být zajištění dalšího rozvoje dominantního telekomunikačního operátora," uvedl Libor Vinklát z České spořitelny. Podle něj se tak ve vládě střetnou dvě síly: ministři, kteří budou proti privatizaci "z důvodu neseriózních záměrů TDC/Deutsche Bank" a ministři, kteří privatizaci podpoří. "Podle mě tlačí na prodej hlavně Fond národního majetku, který potřebuje peníze," komentoval Vinklát.

Zrušení privatizace by pak bylo podle analytiků pro akcionáře Českého Telecomu pozitivní zprávou. "Akcie minoritních akcionářů by byly vykoupeny za cenu určenou znalcem. Domníváme se, že tato by pravděpodobně neobsahovala velkou prémii nad cenu na trhu v době převzetí," uvedl Jiří Soustružník z Patria Finance. Současná tržní cena akcií Českého Telecomu přitom spekulaci na zmaření prodeje již obsahuje. "V případě zrušení prodeje by ceny už neměly dál stoupnout, v případě jeho uskutečnění pak čekám korekci cen," uvedl Schiesser.

Definitivním schválením kupních smluv by se měla zabývat vláda v pondělí 2. prosince.