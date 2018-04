Private Investors zavádí PI-Online účet

Společnost Private Investors jako první obchodník s cennými papíry v České republice zavádí pro své klienty od 1.dubna možnost sledovat vývoj a pohyby na svém majetkovém účtu prostřednictvím internetu.

PI On-line účet, jak se nová služba jmenuje, umožní klientům Private Investors sledovat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu výnos svých investic a všechny pohyby na účtě.

Hlavní důraz při vytváření PI On-line účtu bylo zajištění maximální bezpečnosti přenosu dat. Proto je oblast internetové aplikace PI On-line účet s údaji o klientských účtech přístupná pouze registrovaným klientům společnosti Private Investors. Celá tato aplikace je zabezpečen pomocí technologie SSL. Znamená to, že od okamžiku, kdy se klient ocitne na stránce požadující po něm uživatelské jméno a heslo (login stránka), je veškerý přenos údajů mezi klientovým prohlížečem a internetovým serverem kódován (a tudíž zabezpečen proti vyzrazení).

Login stránka je jedinou možnou cestou, jak se do aplikace dostat. Při každém přihlášení musí klient znovu zadat jak svůj klientský identifikační znak, tak heslo (žádný z těchto údajů se tedy neukládá na klientský počítač a neexistuje možnost jeho vyzrazení touto cestou). Jako identifikace klienta slouží klíč přiřazený Private Investors - zákaznické číslo. Každý klient se do PI On-line účtu hlásí svým heslem, které přidělí Private Investors. Heslo bude vždy klientům z bezpečnostních důvodů sděleno neelektronickou cestou (doporučeným dopisem).

Heslo je možno kdykoli klientovi změnit na jeho požádání při sebemenším podezření na možné vyzrazení.

Private Investors, a.s, pracuje s cílem maximálně zhodnocovat volné finanční prostředky klientů prostřednictvím investičních příležitostí na světových finančních trzích. Private Investors nabízí klientům investiční příležitosti dosud ojedinělé v celé střední Evropě. Klientům umožňuje zhodnocovat svůj majetek na vyspělých finančních trzích celého světa se specializací na kapitálové trhy v USA.

Private Investors vždy byla o krok před ostatními. Jako první českým investorům nabídla možnost investovat do první primární emise akcií v České republice. Byla také první kdo umožnil klientům investovat své volné finanční prostředky do akcií největších firem na světových kapitálových trzích.