Přístup na internet zdarma od Altavista

Zaslechl jsem to jako reklamu v radiu a tak jsem to prostě musel zkusit. Altavista nabízí přístup na internet zdarma. Já samozřejmě vím, že "There is no free lunch" a že to tak úplně zadarmo asi nebude. Předtím, než si můžete stáhnout software musíte vyplnit jméno, adresu, uživatelské jméno a heslo. Software má asi půl mega, instalace je jednoduchá a po spuštění na vás vyplázne následující okénko.

Na poprvé se mi připojit nepodařilo, ale po asi půlhodinové čtverylce nastavování Woken všechno klaplo a byl jsem online. Na horním okraji obrazovky se objevilo cosi, čemu Altavista říká microbrowser a je to vlastně banner, na kterém blikají a střídají se reklamy a odkazy. Pokusil jsem se s tím něco udělat a vykoplo to spojení. Pokud chcete zůstat online, musíte se s ním smířit. Dá se sice přesouvat a zmenšit ale po půlhodině připojení jsem shledal jeho přítomnost poněkud únavnou, zvláště proto, že neustále bliká.

Banner v kompletní délce s odkazy.

"Minimalizovaný" banner pouze s reklamou.

Email zatím ještě nefunguje, protože jej Altavista ještě vyvíjí a měl by být k dispozici "in the near future". Odkáží vás na web-based email.

Pokud jde o připojení, můžete si vybrat z lokálních čísel (tady je například Maryland) a protože v Americe je lokální hovor zahrnutý v paušálu, za připojení přes Altavistu opravdu nebudete platit žádné peníze, jen budete muset na obrazovce strpět reklamní pruh a přesouvat ho z rohu do rohu podle toho kde vám zrovna překáží.